Sourozenci Natálie a Filip Taschlerovi skončili čtvrtí v tancích na ledě na krasobruslařské NHK Trophy. Vyrovnali si tím maximum v seriálu Grand Prix, ale k medaili měli v japonské Ósace nakonec daleko. Předvedli až šestý volný tanec a od třetích Američanů Caroline Greenové a Michaela Parsonse je dělilo 4,57 bodu. Vyhráli Britové Lilah Fearová a Lewis Gibson.
Sourozenci Taschlerovi při svém volném tanci na NHK Trophy.

Taschlerovi po rytmickém tanci ztráceli na bronz jen 44 setin bodu, ale útok na medaili se jim nevyvedl. Za své vystoupení na hudbu z filmu Matrix dostali 108,63 bodu, což bylo o 1,42 bodu méně než na zářijovém Nepelově memoriálu.

I kvůli partnerovu drobnému zaváhání v twizzlu ztratili na nejbližší konkurenty zejména v technice. Díky náskoku z rytmického tance alespoň udrželi čtvrtou příčku.

„Bylo to pro nás tentokrát mentálně trochu těžší,“ shodli se po závodě. „První část tance byla super, ale měli jsme v jízdě pár chyb a utekl nám level v piruetě. Aspoň teď víme o dalších věcech, na kterých můžeme zapracovat,“ hodnotil Taschler.

Těsně pod pódiem skončili Taschlerovi v Grand Prix už potřetí za sebou, stejné umístění brali v obou svých loňských závodech. Na medaili v tomto seriálu ještě nedosáhli. Další šanci budou mít za dva týdny v Helsinkách, kde nyní trénují.

Jako gladiátoři v Koloseu. K misi „Finsko“ si Margaglio přibral misi „Taschlerovi“

NHK Trophy v tancích na ledě tentokrát ovládli bronzoví medailisté z letošního mistrovství světa Fearová a Gibson. Vedení po rytmickém tanci potvrdili nejlepším volným tancem a vyhráli o více než sedm bodů před zkušeným italským párem Charlene Guignardová, Marco Fabbri.

V součtu se druhým místem z Grand Prix ve Francii si tím Britové zajistili účast v prosincovém finále seriálu.

NHK Trophy

závod seriálu Grand Prix v krasobruslení v Ósace:

Taneční páry - konečné pořadí: 1. Fearová, Gibson (Brit.) 205,88, 2. Guignardová, Fabbri (It.) 198,67, 3. Greenová, Parsons (USA) 187,90, 4. Taschlerová, Taschler (ČR) 183,33.

Vstoupit do diskuse
8. listopadu 2025  6:42

