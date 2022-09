Sedmnáctiletý Malinin jako první krasobruslař skočil v soutěži čtverný axel

Malinin už na sociálních sítích sdílel videa, jak se úspěšně pokouší o mimořádně náročný skok, při němž se musí čtyři a půlkrát otočit kolem své osy.

„Když to trénuji, je pro mě poměrně snadné zjistit, jak mít správné načasování a další věci, aby to byl dobrý pokus. Předvést to v soutěži je jiný příběh, protože máte nervy a jste pod tlakem, což vás může rozhodit. Takže jsem k tomu přistoupil, jako bych byl doma, a měl jsem z toho dobrý pocit,“ popisoval pro národní svaz úspěšný skok, který už je k vidění na sociálních sítích.

Nebyl první, kdo se o tento prvek pokusil. Na zimních hrách v Pekingu ho zkusil zařadit dvojnásobný olympijský šampion Juzuru Hanju z Japonska, ale neuspěl. „Rozhodně mě inspiroval, abych to tady zkusil. Přemýšlel jsem o tom už nějakou chvíli. V březnu nebo dubnu jsem začal pracovat na technice a zkusil ho vylepšit,“ uvedl talentovaný krasobruslař.

Malinin je považován za budoucí velkou hvězdu nejen amerického krasobruslení. V minulé sezoně skončil druhý na národním šampionátu, ale do olympijského výběru se nedostal. Přednost dostal zkušenější Jason Brown, který byl na mistrovství USA čtvrtý. Malinin pak startoval na jaře na mistrovství světa a při svém debutu na vrcholné akci dospělých skončil devátý.