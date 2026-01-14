Krasobruslaři a jejich boj s právy na hudbu: Máme jezdit všichni na Mozarta?

Alžběta Marešová
  9:50
Krasobruslařské jízdy si lze bez hudby jen těžko představit. Samozřejmě, šustění a křupání ledu má také něco do sebe, ale takové programy by asi celosvětové publikum jen těžko oslovily. Hudba je univerzálním přenašečem emocí, a tak dokáže krasobruslařům s uchvácením publika na svoji stranu nedocenitelně pomoci. Ale také umí pořádně zazlobit.
Choreografický prvek ve volném tanci sourozenců Taschlerových

Choreografický prvek ve volném tanci sourozenců Taschlerových | foto: Soňa Maléterová/Český krasobruslařský svaz

Závěrečná póza z volného tance sourozenců Taschlerových
Zvedačka ve volném tanci sourozenců Taschlerových
Rytmický tanec Natálie a Filipa Taschlerových
Zvedaná figura ve volném tanci sourozenců Taschlerových
34 fotografií

Ve středu začíná krasobruslařské mistrovství Evropy v anglickém Sheffieldu, a tak si nelze nevzpomenout, jak museli loni těsně před šampionátem sourozenci Mrázkovi měnit hudbu ke svému volnému tanci.

Se stresujícími dny se celý tým obdivuhodně vyrovnal, a pokud někdo začal sledovat sezonu až po Novém roce, možná ani nepoznal, že na začátku zimy zněla Mrázkovým k twizzlům a zvedačkám úplně jiná skladba.

Šlamastyka českých tanečníků ale představovala velké poučení pro ně i všechny ostatní, aby si dávali při výběru hudby extrémní pozor.

Nevyděláváme miliony

Mrázkovi tehdy původně jezdili na skladby amerického skladatele Kerryho Muzzeyho, a i když všechny své povinnosti z hlediska autorských práv splnili, těsně před šampionátem se jim ozval sám autor a požadoval další peníze. V opačném případě hrozil legálními postihy.

Sourozenci Kateřina a Daniel Mrázkovi na Kanadské brusli.

„Nedokážu si takovou situaci představit,“ vrací se k loňskému stresu českých sourozenců Tomáš Verner. Sám jezdil za svých čtrnáct závodních sezon na víc než dvacet hudebních doprovodů. A podobný problém nikdy neřešil.

„Za mojí éry to bylo hodně jednoduché. Mezinárodní krasobruslařská unie platila autorská práva za úplně každého závodníka. My jsme jen museli velmi pečlivě vyplnit protokoly, kde se uváděl autor, aranžmá, orchestr a tak dále. Ale dnes to třeba americká federace nechala komplet na trenérech a samotných bruslařích,“ posteskne si.

Jak situace vypadá v českém prostředí, má momentálně detailní přehled Filip Taschler, který pro sebe a sestru dával dohromady hudbu k jejich aktuálním tancům. „ISU hodila řešení autorských práv na svazy. U nás to řeší sekretář pan Oubrecht, kterému musím strašně moc poděkovat. Třeba volnou jízdu máme složenou ze šesti různých skladeb a každá z nich musí dostat ‚clearance‘ – my tomu říkáme, že je vyčištěná. Je to hodně komplikovaný a taky finančně náročný proces,“ přibližuje Taschler.

Jako gladiátoři v Koloseu. K misi „Finsko“ si Margaglio přibral misi „Taschlerovi“

„Krasobruslení je už tak strašně náročné na rozpočet, a k tomu se přidá ještě hudba, na které celý sportovní výkon stojí. Je to trošku nefér, protože každý svaz má jiné finanční možnosti. Myslím, že ISU by se k tomu měla postavit lépe než teď.“

V tom si přizvukuje s Vernerem, který nyní vede mladé krasobruslaře ve své akademii. „Vůbec nerozumím tomu, proč se situace tak zkomplikovala. Z toho, že nás hudba doprovází při jízdě, my žádné miliony nemáme. Nevyděláváme na tom. Reprodukujeme hudbu za jiným účelem než kvůli zisku,“ poukazuje mistr Evropy z roku 2008.

Blues? To se nedalo

Existují možnosti, jak hrozbu komplikací s autorskými právy minimalizovat. „Někdo si nechává hudbu složit. Nebo existuje aplikace ClicknClear, kde jsou už ‚vyčištěné‘ skladby. Ale to je tak omezený výběr, že by všichni jezdili na Mozarta,“ směje se Taschler.

Sny si plním přes šaty. V Brně šijí kostýmy pro Taschlerovy i Star Dance Tour

Sám pro olympijskou sezonu volil tvorbu Jennifer Lopez, Enriqua Iglesiase a soundtrack z filmu Matrix, tedy hudbu, která se na krasobruslařském ledu neozývá poprvé. Sázkou na osvědčené kusy se celou kariérou řídil i Verner. „Asi by se dalo říct, že jsem šel po povrchu. Ale přistupoval jsem k tomu tak, že pokud tu hudbu neznám já, tak ji nebude znát ani nikdo jiný. Hudba má sílu buď strhnout publikum na vaši stranu, nebo ho odklonit. A rozhodčí jsou taky jen lidé, které ovlivňují emoce,“ vysvětluje Verner.

Přidává k tomu i zkušenost, kdy mu emoce jedné z mezinárodních rozhodčí nejspíš ovlivnily celou kariéru. „Měl jsem postavenou volnou jízdu na klasickou hudbu a těsně před začátkem sezony se na mě přijela podívat Sissy Krick. Řekla, že se jí ten program nelíbí a že se nebude líbit nikomu. Takže jsme celou jízdu hodili do koše a rychle vytvářeli úplně novou. A nakonec to byla jízda, která vyhrála mistrovství Evropy.“

Tomáš Verner při krátkém programu na mistrovství světa v Japonsku.

Možná i proto, že vždy volil melodické, časem prověřené skladby, neměl Verner nikdy problém s tím, že by se mu během sezony zprotivily. Nerad ale vzpomíná na dobu, kdy sdílel tréninkový led s tanečníky. „Oni musí jezdit na hudbu mnohem víc než ostatní, a když ISU jednu sezonu vypsala jako povinný tanec blues, tak to se nedalo. Pak měli zase národní tance, takže jsme celý rok poslouchali dechovku, která se mi zajedla za týden,“ líčí.

Taschlerovi mají ve své tréninkové skupině jen samé další tanečníky, nemusí se tedy bát nevrlých sólistů nebo sportovních dvojic. Spíš řeší opačný problém – svou hudbu nebo hudbu svých kolegů nemůžou dostat z hlavy. „To potom sedíme v šatně a každému z nás zní písnička toho druhého,“ popisuje Natálie Taschlerová.

Závěrečná póza z volného tance sourozenců Taschlerových
Zvedačka ve volném tanci sourozenců Taschlerových
Rytmický tanec Natálie a Filipa Taschlerových
Zvedaná figura ve volném tanci sourozenců Taschlerových
34 fotografií

A pak jsou tu skladby z minulých sezon, které mají tanečníci tak zažrané, že je poznají, ať je slyší kdekoliv. „Když jsme třeba na nákupech a začnou hrát Hips Don’t Lie, což byl náš oblíbený program, tak děláme, jako kdybychom na ně v tu chvíli měli jet: No tak pojď twizzly, šup šup.“

S takovým precedentem jen hrozí, že až se budou Taschlerovi příště dívat na Matrix, půlku filmu protančí.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
Tipsport - partner programu
Žižkov vs. Teplice BFotbal - - 14. 1. 2026:Žižkov vs. Teplice B //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 10.00
  • 6.60
  • 1.20
Bartoň vs. JevsejevTenis - - 14. 1. 2026:Bartoň vs. Jevsejev //www.idnes.cz/sport
14. 1. 11:30
  • 1.41
  • -
  • 2.64
Skalica vs. ZlínFotbal - - 14. 1. 2026:Skalica vs. Zlín //www.idnes.cz/sport
14. 1. 13:00
  • 1.40
  • 4.61
  • 5.29
Ivanjica vs. OstravaFotbal - - 14. 1. 2026:Ivanjica vs. Ostrava //www.idnes.cz/sport
14. 1. 14:00
  • 5.37
  • 4.04
  • 1.46
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Svěží Slováci, Kanada propadla. V zámoří hodnotili dresy pro OH, jak si vedli Češi?

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Olympijský turnaj se blíží, nominace se postupně představují. Nehodnotí se jen složení kádrů, ale také dresy, v nichž hokejisté v Miláně nastoupí. Renomovaný zámořský web The Athletic sestavil...

PŘEHLEDNĚ: Jistoty i překvapení. Vizitky českých hokejistů, kteří zabojují na OH

David Pastrňák (vlevo) se raduje z gólu proti Německu, přijíždí k němu Lukáš...

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil na úterní tiskové konferenci nominaci na olympijské hry v Miláně. Kdo tedy oblékne dres národního týmu na nejlepším mezinárodním turnaji pod pěti...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Nejdražší přestupy v lize: poprvé přes sto milionů. Kdo se vyplatil nejméně?

Mladoboleslavský Matyáš Vojta oslavuje gól do branky Sparty.

Nad dvaceti miliony korun, což ještě nedávno byla pomalu nepředstavitelná hranice, se už přestupy mezi největšími kluby v české fotbalové lize pohybují běžně. Naposledy prolomil rekord příchod...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Krejčí a spol. dostali lekci na hřišti Lakers. Šampioni NBA vrátili úder

Vít Krejčí z Atlanta Hawks střílí na koš Los Angeles Lakers, brání ho LeBron...

Atlanta Hawks v NBA prohráli na hřišti Los Angeles Lakers 116:141, rozhodl už první poločas, který hosté ztratili 60:81. Český basketbalista Vít Krejčí odehrál za poražené 21 minut, když nastoupil v...

14. ledna 2026  7:40,  aktualizováno  10:46

Fotbalové přestupy ONLINE: Plzeňský obránce Markovič míří do Bratislavy

Sledujeme online
Taty Castellanos (vlevo) z Lazia padá po souboji s plzeňským Svetozarem...

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

14. ledna 2026  10:43

Potřebujeme už doma začít vyhrávat, ví Řepík. Knot vzpomínal na svůj debut

Michal Řepík ze Sparty slaví gól proti Karlovým Varům.

Když na Vánoce odjížděli na Spengler Cup, patřilo jim v tabulce druhé místo. Jenže návrat do hokejové extraligy nevyšel Pražanům podle představ. Po třech porážkách se však v novém roce konečně...

14. ledna 2026  9:50

Krasobruslaři a jejich boj s právy na hudbu: Máme jezdit všichni na Mozarta?

Choreografický prvek ve volném tanci sourozenců Taschlerových

Krasobruslařské jízdy si lze bez hudby jen těžko představit. Samozřejmě, šustění a křupání ledu má také něco do sebe, ale takové programy by asi celosvětové publikum jen těžko oslovily. Hudba je...

14. ledna 2026  9:50

Jak se zrodila podoba Nových Bazalů. Ostrava pořádá výstavu návrhů stadionu

Ostrava připravilo výstavu architektonických návrhů stadionu Nových Bazalů....

Jak budou vypadat Nové Bazaly a jaké být mohly, pokud by porotci vybrali jiný než vítězný návrh, mohou zájemci vidět na výstavě ve dvoraně budovy městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na náměstí...

14. ledna 2026  9:29

Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Ledecká a Adamczyková?

Ester Ledecká po úspěšném semifinále snowboardového paralelního slalomu na...

Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 v Itálii vzbuzují v srdcích českých fanoušků medailová očekávání. V Livignu totiž půjdou do akce i dvě ženská esa. Ester Ledecká a Eva Adamczyková. Kdy se na...

14. ledna 2026  9:18

Rychlobruslení na ZOH 2026: program, kdy pojedou Sáblíková a Jílek

Martina Sáblíková míří pro světové stříbro na trojce v Hamaru.

Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině se kvapem blíží. Jednou z nejsledovanějších disciplín z českého pohledu je rychlobruslení. V přehledném textu najdete kompletní program závodů a také...

14. ledna 2026  9:15

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

14. ledna 2026  9:13

Dvakrát se pokoušel o NHL, teď se Plášek usadil na Hané. Cítil jsem, že šanci nemám

Olomoucký Karel Plášek se raduje z gólu proti Třinci.

Když se před třemi lety Karel Plášek vracel ze zámoří do hokejové extraligy, měl v hlavě návrat do Ameriky. Po posledním neúspěšném kempu ve Státech však vzal zavděk Olomoucí. Letos na Hané ve 33...

14. ledna 2026  8:45

Pastrňák a Zacha bodovali u další výhry, slavili i Vejmelka s Dostálem

David Pastrňák z Boston Bruins střílí na bránu Detroit Red Wings.

Už na čtyři zápasy v řadě natáhli hokejisté Bostonu svou vítěznou sérii v NHL. Naposledy porazili 3:0 Detroit i díky produktivitě Pavla Zachy (1+0) s Davidem Pastrňákem (0+1). Bodovat v úterním...

14. ledna 2026  7:07,  aktualizováno  8:34

Australian Open 2026: Program, výsledky, s kým hrají čeští tenisté

Fanoušci v Areně Roda Lavera sledují finále Australian Open mezi Jannikem...

Startuje první grandslam tenisové sezony. Australian Open začalo kvalifikací 12. ledna, hlavní soutěž se v areálu Melbourne Park rozhýbe 18. ledna. Do bojů o velké peníze, prestiž a slávu zasáhne i...

14. ledna 2026  8:28

Macháč prošel v Adelaide do čtvrtfinále, Vondroušová, Valentová i Siniaková končí

Tomáš Macháč na kurtu

Tomáš Macháč porazil francouzského tenistu Quentina Halyse 6:4. 6:2 a postoupil na turnaji v Adelaide do čtvrtfinále. Markéta Vondroušová z generálky na Australian Open odstoupila kvůli kvůli bolesti...

14. ledna 2026  8:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.