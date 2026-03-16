Expozice „Československé krasobruslení“ má podtitul „Díky, Stando!“, čímž se vrací k zesnulému Židkovi. Ten byl v čele svazu od roku 2018 až do loňského náhlého odchodu v 76 letech.
Předsedou svazu se stal poté, co vedl organizační výbor úspěšného mistrovství Evropy v Ostravě 2017. Ze své funkce měl následně velký podíl na získání pořadatelství světového šampionátu pro Prahu.
Výstava kromě něj připomíná také úspěšné reprezentanty napříč historií – od Hany Maškové a Ondreje Nepely až k sourozencům Mrázkovým, kteří se představí příští týden v O2 areně.
Vernisáž proběhla minulý týden v Senátu pod záštitou senátorky Věry Procházkové. Výstava je k vidění na Chodbě místopředsedů do pátku 20. března vždy mezi druhou a třetí hodinou. Prohlídka je zdarma, je ale nutné se předem telefonicky objednat.
Kdo by nestihl výstavu v Senátu, bude mít možnost si fotografie prohlédnout v O2 areně během mistrovství světa. To startuje 25. března a vrcholí 29. března slavnostní exhibicí.