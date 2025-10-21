V nich se totiž před domácím publikem poprvé na mezinárodní scéně představil pár, který neexistuje ani rok a přesto cílí k medailím na olympiádě.
Laurence Fournierová-Beaudryová a Guillaume Cizeron.
Pokud se zatím v souvislosti s jejich příchodem na led pouze spekulovalo o tom, jak kompetitivní asi můžou po pár měsících společného bruslení být, jejich představení v Angers nejspíš způsobilo celé světové špičce silné bolesti hlavy.
Gui-Lau, jak už fanoušci nový pár pro zjednodušení překřtili, se totiž nejenže všem dvojicím, které poslední roky sbírají evropské i světové medaile, hladce vyrovná, ale velmi snadno je i překoná.
Olympijský vítěz Cizeron se vrací, pomohla i nešťastná situace nové partnerky
Protože před Grand Prix nestartovali v žádném jiném mezinárodním závodě, neměli Fournierová s Cizeronem žádné vyjeté body, a startovali proto do rytmických tanců jako první.
Klasická nevýhoda prvních závodníků – tedy že od rozhodčích dostávají méně bodů, protože si rozhodčí „nechávají rezervu“ do dalšího průběhu soutěže – se jich netýkala. Jedinou vadou na kráse jejich rytmického tance byla Cizeronova chyba v posledním prvku programu, kterou jim započítali jako pád. I tak se celkem s přehledem prodrali až na třetí místo průběžně.
A to i přesto, že museli na poslední chvíli měnit hudbu. Původně totiž svůj rytmický tanec postavili na doprovodu kapely Depeche Mode, a tak ho i předvedli na své první soutěži – menším francouzském závodě na konci srpna.
Jenže po soutěži dostali od rozhodčích varování, že jedna ze skladeb nesplňuje pravidla a pokud by na ni dál jezdili, čekají je bodové srážky. Konkrétně šlo o píseň Personal Jesus, která byla jako singl vydaná v roce 1989. Tím podle Mezinárodní krasobruslařské unie (ISU) nesplňovala požadavek hudebního doprovodu z 90. let.
Ježek. Jméno dají fanoušci. Pražské MS v krasobruslení už má svého maskota
„Mysleli jsme, že máme určitou míru volnosti, vzhledem k tomu, že ISU připouští různé soudobé remixy nebo covery. Naše hudba byla z alba, které vyšlo v roce 1990,“ osvětloval situaci Cizeron. „Měli jsme za to, že to bude fungovat, ale ocitli jsme se v šedé zóně, kde záleží na tom, jak pravidla interpretujete.“
A protože nechtěli zbytečně riskovat ztrátu bodů, raději změnili celý doprovod. Od Depeche Mode se přesunuli k Madonně.
Volba to byla přirozená. Fournierová s Cizeronem totiž do původní jízdy přenesli prvky „voguingu“ – tance, který vznikl v 80. letech v New Yorku v gay komunitě. Jeho základem je rychlé střídání póz, jako když modelky pózují při focení. A do mainstreamu se voguing dostal právě díky Madonně a její písni Vogue z roku 1990.
„Depeche Mode a Madonna si nejsou moc podobní, ale dokázali jsme se na novou hudbu adaptovat rychle a zachovat většinu z původního programu,“ líčil s povděkem Cizeron.
Kdo o této komplikaci před víkendem nevěděl, nejspíš ho ani nenapadlo, že je rytmický tanec Francouzů spíchnutý během posledního měsíce. Fournierová si stihla i obstarat ladící kostým – růžové body evokující slavný Madonnin korzet od Jeana Paula Gaultiera.
Se svým volným tancem, který předvedli o den později, naopak už žádné zádrhele řešit nemuseli. Ani před závodem, ani při něm.
Kdo čekal, že Cizeron s novou partnerkou předvede také nový styl tance, nejspíš byl zklamán. A komu naopak jemné ale zároveň strhující jízdy Cizerona s Gabriellou Papadakisovou chyběly, musel ožít.
Fournierová pravděpodobně dospěla k názoru, že s Papadakisovou bude srovnávána v každém případě, a tak prostě zcela splynula s tím, v čem Cizeron po celou svou kariéru vynikal. Jednoduché kostýmy s průsvitnými prvky, dlouhá šifónová sukně s rozparkem, dlouhé, téměř zcela rozpuštěné vlasy – to všechno už krasobruslařští fanoušci znají, to všechno patřilo k vizuální identitě Papadakisové a Cizerona.
Kdyby Fournierová na partnerství s Cizeronem nestačila, působil by její outfit „Gabriella 2“ směšně, jako levná náhražka. Třiatřicetiletá Kanaďanka však ukázala, že se Cizeronovi ve všech směrech vyrovná.
„Známe se přes deset let a přestože jsme spolu nikdy nebruslili, máme hodně podobný styl. Naladění se na sebe nám proto nedělalo žádný problém. Dokonce bych řekl, že si povahově rozumíme více, než s našimi předešlými partnery,“ chválil si v létě Cizeron a o víkendu bylo zřejmé, že nemluvil jen do větru.
Jízdou na hudbu z filmu Velryba z roku 2022 stanovili na Grand Prix laťku tak vysoko, že ji žádný z párů, který ve Francii startoval, nedokázal překonat. A abychom byli úplně přesní, ze všech tanečních dvojic posledních dvou dekád by ji překonala jen hrstka.
V kombinaci náročnosti prvků a kvality provedení si vyjeli 133,02 bodů. To je čtvrté nejvyšší hodnocení volného tance v historii!
Stejně bodů získali za svůj volný tanec Rusové Sinicinová s Kacalapovem na mistrovství světa 2021. Více si vyjeli pouze Kanaďané Gillesová s Poirierem na loňském světovém šampionátu, Američané Chocková s Batesem na World Team Trophy před dvěma lety a také Cizeron s Papadakisovou na jejich posledním společném mistrovství světa.
Tehdy, na vrcholu své kariéry, získali mimochodem jen o čtyři body víc než nyní Cizeron s Fournierovou při jejich vůbec prvním velkém závodě.
Také vám to hlava nebere?
Samozřejmě lze výsledku ubrat trošku lesku argumentem, že ho získali na domácí Grand Prix a při jejich další účasti ve Finsku (kde se potkají také se sourozenci Taschlerovými) už nejspíš tak štědře ohodnoceni nebudou. Nicméně aspoň náznak toho, na jaké body jsou schopní dosáhnout, už máme.
Mezi palmami a horami. Jak Mrázkovi pilují tance, kterými chtějí ohromit Prahu
„Přišli jsme na led, abychom si užili ten okamžik, abychom oslavili, že spolu tančíme, a abychom si vzpomněli na to, proč tu jsme. To byla naše motivace a vznikl z ní velmi dobrý výkon,“ hodnotila po závodě Fournierová. „Díky této soutěži jsme si uvědomili, jak moc milujeme závodění,“ dodal Cizeron.
Kdo by také závody nemiloval, když na nich dokáže působit stylem veni, vidi, vici…
Co se týče jejich olympijských ambic, nic neskrývají. „Když za mnou Guillaume s nabídkou přišel, byla to zlatá příležitost,“ vyprávěla před časem Fournierová. Přestože to myslela nejspíš jen jako slovní obrat, vyjádřila tím zároveň, co jediné budou ti dva považovat v Miláně za úspěch.
Vždyť Cizeron je obhajující olympijský šampion. A kdyby dokázal získat druhé zlato s jinou partnerkou, byl by vůbec prvním krasobruslařem v historii, kterému se něco takového podařilo.
Zatím jim na cestě do Milána stojí francouzská nominace – Francouzi mají jen dvě místa, Fournierová s Cizeronem proto musí skončit na národním šampionátu do druhého místa – a také záležitost občanství. O to má Fournierová zažádáno, zatím však proces naturalizace stále probíhá.
A pokud obě tyto podmínky splní, bude už jen na jejich soupeřích, jak se s párem, který vtrhl na led jako tsunami, vypořádá.