Přišívání šatů, kotoul a historický počin. Bronzem nekončíme, slibují Mrázkovi

Už když před čtyřmi lety vyhrávali coby první český pár závody juniorské Grand Prix, hlásili Mrázkovi: Tady končit nehodláme, to je jen začátek.
O tomto víkendu předvedli, že nešlo o prázdná slova. A že každá zkušenost z uplynulých tří sezon mezi elitou je posunula dál.
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Životní bronz po osobním rekordu. Mrázkovi zazářili na Americké brusli
Už jen cesta k jejich startu v Everettu nebyla jednoduchá. Původně se měli představit o čtrnáct dní dřív na Kanadské brusli, ale na poslední chvíli se kvůli nedoléčenému zranění Mrázkové odhlásili. Dostatečně se poučili z minulé zimy, kdy dlouho jen přeléčovali její bolavá záda, což je ale ve výsledku na mnoha závodech jen limitovalo.
Tentokrát se rozhodli upřednostnit zdraví před jedním závodem. I přestože také v Kanadě mohli vzhledem ke složení startovní listiny pomýšlet vysoko. „Důležité je, že máme formu, na které můžeme stavět dál,“ zavrhuje všechny spekulace Mrázek. „Neúčast nás mrzela hodně, ale domluvili jsme se s Danem, že tím to pro nás končí a už se k tomu nebudeme vracet,“ doplňuje sestra.
Když do Everettu dorazili, museli zase překonávat nemilé zážitky, které na Americké brusli zatím posbírali. Tato zastávka Grand Prix zatím ani jednou nechyběla v jejich seniorské sezoně, ani jednou však neodjížděli ze Spojených států zvlášť nadšení. Spíš naopak.
„Třikrát pro nás byla Skate America špatná zkušenost. Buď se nám jízda moc nepovedla, nebo se povedla, ale neodpovídaly tomu body,“ rekapituluje Mrázek. Ještě před sezonou se proto utěšovali: Letos se závodí alespoň v jiném městě…
Ani úvod jejich čtvrté účasti však nevypadal zrovna nejlépe. Uvolněná tkanička na brusli Mrázkové hned od prvních kroků rytmického tance pocuchala nervy trenérovi, všem fanouškům i samotným tanečníkům. A dala vzpomenout na jejich časté trable s kostýmy, které je provází už od juniorů: tu pád kvůli najetí na sukni, tu zamotání se do sukně… Zaškobrtnutí o vlající tkaničku by v tomto výčtu nikoho nepřekvapilo.
Ale Mrázkovi odtančili na hudbu z baletu Don Quijote s takovou vervou a nasazením, že si diváci ve vzdálenějších řadách nejspíš ani nevšimli, že přišel nějaký problém. U rozhodčích bylo též vše v pořádku a bez vytáček zařadili sourozence na třetí místo. Že by prokletí zlobících kostýmů konečně prolomili?
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Náraz do dveří a trable s kostýmy. Složitá cesta Mrázkových na Grand Prix
Před volným tancem to tak úplně nevypadalo. Mrázkovi v něm poprvé vynesli úplně nové šaty – téměř čerstvě přinesené od stroje – takže si na ně nejen nemohli pořádně navyknout v trénincích, ale ještě potřebovaly úpravy doslova na poslední chvíli.
„Byla jsem v nich lehce nervózní, ale Matteo (Zanni, trenér) mě k nim pořádně přišil,“ líčí už s úsměvem Mrázková. „No, přišívali jste to tam ještě asi dvě minuty před jízdou,“ dokresluje minidrama bratr.
Nic takového ale nebylo na sourozencích poznat, ve svém divokém tanci na zběsilý rytmus bubnů předvedli stoprocentně koncentrovaný, ale zároveň od první do poslední noty procítěný výkon, který nadchl publikum v hale, televizní komentátory i rozhodčí. Dohromady si za něj vysloužili 114,56 bodu a jen o 78 setin zaostali za Francouzi Loparevovou s Brissaudem – stříbrným párem z mistrovství Evropy 2025.
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„Je to jeden z mých nejoblíbenějších programů celé sezony, protože je úplně jiný!“ rozplývala se někdejší krasobruslařka Louise Waldenová na britském Eurosportu.
Ve stejném duchu se nesla i chvála expertky České televize Karolíny Procházkové: „Kačka s Danem se nebojí výzev a specifických hudebních doprovodů. Každou sezonu mají výrazný tanec a umí si poradit i s takovými situacemi, jaká se jim stala v sobotu. Obrovská poklona.“
Mrázkovi cítili po dojetí hlavně velkou úlevu a následně pochopitelně i radost z výsledku. Navíc se jim tím razantně proměnil dojem ze Skate America, kde zatím tři roky po sobě sbírali jen rozmrzelé pocity. A teď – životní výkon!
Přitom vůbec netušili, že svým bronzem právě píší dějiny českého krasobruslení. „Nevěděl jsem, že nikdo před námi neměl medaili, to je pro mě novinka,“ přiznává Mrázek. „Ale jsem samozřejmě rád, že posouváme sport v naší zemi dopředu.“
Zatím pouze v mužské kategorii měla Česká republika medailisty z Grand Prix. Poprvé slavil Tomáš Verner v roce 2007 a odšpuntoval tím sérii úspěšných let, kdy společně s Michalem Březinou posbírali dohromady třináct medailí. Od poslední z nich už ale uplynulo osm let.
Mrázkovi tak dál zaplňují prázdná místa ve statistikách, s čímž začali už jako junioři. A nyní také přiznávají, že pozice juniorských mistrů světa jim zpočátku seniorské dráhy komplikovala práci víc, než by chtěli. „Do té první dospělé sezony jsem šel zejména já dost přemotivovaný,“ vypráví Mrázek. „Oba jsme mysleli, že se dopředu dostaneme snáz a rychleji, ale ono to tak nebylo. S tím jsme se museli srovnat a chvíli trvalo, než jsme se zklidnili.“
Když se přenesli přes to, že nevlétnou do seniorské kategorie s takovou razancí, jako mezi juniory, mohli začít brát svůj postup vzhůru krok po kroku. Mnohem víc teď cítí, na čem musí pracovat, uvědomují si chyby, když přijdou, a řídí se jednoduchým heslem: Věř procesu.
Ten je za čtyři roky dovedl od juniorských medailí k 11. místu na mistrovství světa a nyní i pódiu na Grand Prix. „A snad neskončíme jen u bronzu,“ culí se Mrázková.
Takže stejně jako před čtyřmi roky i nyní u Mrázkových platí: Tady končit nehodláme, tohle je jen začátek.