Před české reprezentanty se dostal španělský pár Olivia Smartová, Tim Dieck, který byl letos pátý na mistrovství Evropy. Ten po velké chybě v rytmickém tanci nepředvedl ani v tom volném optimální výkon, ale Taschlerovy předčil ve známce za techniku i programové komponenty.
Za volný tanec dostali Španělé o 2,21 bodu více než Češi, což jim stačilo k posunu z páté pozice na bronz.
Čeští krasobruslaři sice neudělali hrubou chybu, ale určité technické nedostatky rozhodčí odhalili. „S volným tancem jsme spokojení, ale utekly nám tam nějaké body a k bronzu chyběl kousíček. Momentálně nás to mrzí a čtvrté místo budeme muset trošku zpracovat,“ uvedli v tiskové zprávě.
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Taschlerovi myslí na své maximum, jsou na Grand Prix v Číně třetí po rytmickém tanci
Chtějí si to vynahradit za dva týdny v Helsinkách, kde je čeká další díl Grand Prix.
Na Čínském poháru byli Taschlerovi jedinými českými zástupci.
Čínský pohár
závod seriálu Grand Prix v krasobruslení v Šen-čenu
Taneční páry: 1. Fearová, Gibson (Brit.) 194,93, 2. Davisová, Smolkin (Gruz.) 193,54, 3. Smartová, Dieck (Šp.) 178,30, 4. Taschlerová, Taschler (ČR) 178,21.