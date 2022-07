Čeští krasobruslaři dostali ve všech kategoriích pozvánky na podzimní Grand Prix

Dlouhodobě nejlepší český krasobruslař po olympijské sezoně ukončil kariéru, ale Češi v Grand Prix chybět nebudou.

Pozvánku na dva závody dostaly taneční pár Natálie a Filip Taschlerovi, který by měl startovat v Británii a ve Finsku, a sportovní dvojice Jelizaveta Žuková, Martin Bidař, která by měla absolvovat závody v Kanadě a Japonsku. Eliška Březinová a Georgii Reshtenko jsou pozvaní jen na jeden závod, takže nemají ani teoretickou šanci postoupit do závěrečného finále.

Na každé akci šestidílného seriálu by mělo závodit dvanáct jednotlivců, deset tanečních párů a osm sportovních dvojic. Krasobruslaři obvykle absolvují dvě soutěže a součet umístění je zásadní pro postup do finále. To bude hostit na začátku prosince Turín.

Vícenásobné zastoupení v Grand Prix mělo české krasobruslení naposledy v roce 2017, kdy vedle Březiny závodil také taneční pár Nicole Kuzmichová, Alexandr Sinicyn. Pozvánku tehdy dostala i sportovní dvojice Anna Dušková, Martin Bidař, ale ta kvůli partnerčinu zranění kolena o účast v Grand Prix přišla.