Taschlerovi tak ve Finsku dopadli podobně jako před dvěma týdny na Čínském poháru v Šen-čenu, kde také po úvodní části figurovali na třetí pozici, ale následně klesli na čtvrtou. O první českou medaili v této kategorii v závodech Grand Prix se tak minulý týden na Americké brusli postarali jejich mladší reprezentační kolegové Kateřina a Daniel Mrázkovi.
Stejně jako na domácí říjnové Velké ceně Francie zvítězili olympijští vítězové a mistři světa a Evropy Laurence Fournierová-Beaudryová a Guillaume Cizeron. Ziskem 212,91 bodu za sebou Francouzi nechali o 22 bodů domácí pár Juulia Turkkilaová, Matthias Versluis. Třetí skončili američtí sourozenci Oona a Gage Brownovi.
Finská trofej
závod seriálu Grand Prix v krasobruslení v Helsinkách
Muži: 1. M. Selevko (Est.) 254,99, 2. Nordebäck (Švéd.) 240,94, 3. Tomono (Jap.) 237,75.