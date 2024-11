Konečně se zase usmívám. Grassl se vrací po dopingovém škraloupu

„To jsem já, jak se konečně zase usmívám,“ napsal Grassl ke své fotce z japonské zastávky Grand Prix, kde vlastně trochu senzačně získal stříbro.

Přitom ještě před dvěma lety by ani stříbro z Grand Prix ani Grasslův úsměv nestály za zmínku. Na olympijských hrách v Pekingu byl sedmý – nejlepší z Evropanů – a při zákazu Rusů v soutěžích měl svůj evropský primát jen potvrdit.

S vítězstvím z Grand Prix ve Velké Británii v kapse mířil na finále prestižní série v Turíně, kde chtěl před domácími fanoušky vyzvat soupeře ze zámoří.

Jenže nevyzval. Pokazil, co mohl, a skončil poslední s propastnou ztrátou na vítězného Šomu Una. Tehdy se začal Grasslův svět bortit. Ztratil sebevědomí, skokanskou jistotu, lehkost jízdy. Těžkou porážku utrpěl na italském šampionátu, propadl i v evropské konkurenci.

Měnil trenérská zázemí, nejprve předčasně ukončil pobyt ve Spojených státech a uchýlil se do domovské Egni. Když se ale výsledky jen horšily, odjel do Moskvy za Eteri Tutberidzeovou. Ano, tou Tutberidzeovou, která vedla z dopingu usvědčenou Kamilu Valijevovou.

Přestože si Grassl podmínky v moskevském středisku navenek pochvaloval, zlom ve výsledcích nenastal. A navíc se v mnohých očích spoluprací s kontroverzní Ruskou zcela kompromitoval.

Když se po několika měsících v Moskvě vrátil zpět do Itálie k trenéru Edoardu De Bernardisovi, přišel další zvrat: Grassl měl podle Světové antidopingové agentury WADA vynechat tři dopingové kontroly. Antidopingoví komisaři ho hledali u něj doma v Itálii, zatímco on trénoval v Moskvě…

Pirueta Daniela Grassla v krátkém programu na závodě Grand Prix v Japonsku.

Italský antidopingový úřad vzápětí požadoval pro krasobruslaře dvouletý zákaz činnosti. Ten se bránil technickou chybou při zadávání místa pobytu do databáze ADAMS. Pro jistotu ale od začátku minulé sezony do žádného závodu nenastoupil.

Na sociálních sítích se odmlčel, rozhovory neposkytoval. Fanoušci si marně lámali hlavu s tím, jak se jeho případ vyvíjí. Až 9. července přidal na svůj Instagram fotografii z tréninku.

A na začátku října, poprvé po osmnácti měsících, se znovu představil v soutěži. Podle všeho dospěl s italským antidopingovým úřadem k domluvě: úplně přeruší činnost v sezoně 2023/2024, a tím si trest za promeškané dopingové kontroly odpyká.

„Vrátil jsem se k tréninku až v červenci a opravdu tvrdě jsem pracoval,“ popisoval nyní v Japonsku.

Do seriálu Grand Prix se vrátil se vší pompou. V krátkém programu byl až šestý, předvedl ale druhou nejlepší volnou jízdu a i díky kolapsu Japonce Miury získal stříbro.

Daniel Grassl během své volné jízdy na Grand Prix v Japonsku.

„Vůbec jsem si nemyslel, že hned na první Grand Prix, po tak dlouhé době bez závodů, dokážu vyjet medaili. Znamená pro mě opravdu mnoho,“ přiznal. Bylo na něm znát, jak mu soutěžení chybělo. Rozzářené oči, široký úsměv a nadšené mávání divákům na všechny strany.

Ve skokanské jistotě jakoby se vrátil do snové olympijské sezony. K tomu ale přidal to, co mu vždy chybělo. Kvalitu bruslení a výrazu.

„Myslím, že mu ta ztracená sezona pomohla,“ upozornila na Grasslovo zlepšení mezinárodní rozhodčí Olga Žáková v přenosu České televize. „Vzpomněl si, že také ruce patří ke krasobruslení, což u něj dřív nebylo zvykem. Vyspěl a zmužněl.“

Medailisté japonské Grand Prix: stříbrný Daniel Grassl, zlatý Juma Kagijama a bronzový Tacuja Cuboi.

Sám Ital si uvědomoval, že jeho překvapivý úspěch není samozřejmý. „Děkuju všem, kteří ve mně věřili a nezlomili nade mnou hůl,“ ocenil po závodě podporu italské federace a svého klubu. „A speciální poděkování patří také mým hejtrům, kteří mi dali extra motivaci předvést, co ve mně je.“

Grassl to může předvést znovu hned tento víkend na Grand Prix ve Finsku. Opět se potká s Jumou Kagijamou, který získal v Japonsku vítězství. „S Jumou vždycky rád závodím, jezdili jsme spolu hodně už v juniorech. Vždy doufám, že pojedu před ním, abych se pak mohl kouknout na jeho program. Je to tak trochu můj idol,“ vyznal se Ital. Nyní může svému idolu porážku z minulého týdne oplatit.

Závod mužů je naplánovaný na pátek a sobotu. V sobotu začne soutěž tanců na ledě, kde se představí také Natálie a Filip Taschlerovi. Vzhledem ke startovní listině mají i Češi ve Finsku velkou šanci na úspěch, minimálně na zopakování čtvrtého místa z Kanadské brusle.