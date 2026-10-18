Osmašedesátiletý Brit se totiž podílel na choreografiích, se kterými chtějí čeští sourozenci zaujmout za dva týdny na Grand Prix.
Spolupráce člena krasobruslařské Síně slávy s českými tanečníky se zrodila na březnovém mistrovství světa v Praze. Dean byl unesen volným tancem, který před vyprodanou O2 arenou Mrázkovi na španělskou Malagueňu předvedli, a jakmile se to doslechl jejich trenér Matteo Zanni, neváhal.
Během pár dní se s Deanem domluvil a v polovině května se Brit ocitl v italské Egni, kde má Zanniho tým své zázemí. S Mrázkovými pak týden pracoval na jednotlivých prvcích hlavně do volné jízdy, radil při zvedačkách nebo jim také předával zkušenosti ke zlatému valčíku, který je letos povinným tancem.
Pak dělali s Káťou nějaké prvky, které mně třeba vůbec nešly, přestože jsem v o dost lepší formě než on. Tak to mě hrozně štvalo.