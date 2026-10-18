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Hvězdný prach mistra Deana. Mrázkovi vsadili na tvůrce legendárního Bolera

Alžběta Marešová
  12:00

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Sourozenci Mrázkovi na závěrečné exhibici MS v Praze. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

V historii tanců na ledě byste těžko hledali slavnější pár. Jayne Torvillová a Christopher Dean jsou už přes čtyřicet let synonymem krásy a dokonalého pohybu. A špetka hvězdného prachu olympijských vítězů ze Sarajeva 1984 utkvěla před novou krasobruslařskou sezonou i na Kateřině a Danielovi Mrázkových.

Osmašedesátiletý Brit se totiž podílel na choreografiích, se kterými chtějí čeští sourozenci zaujmout za dva týdny na Grand Prix.

Spolupráce člena krasobruslařské Síně slávy s českými tanečníky se zrodila na březnovém mistrovství světa v Praze. Dean byl unesen volným tancem, který před vyprodanou O2 arenou Mrázkovi na španělskou Malagueňu předvedli, a jakmile se to doslechl jejich trenér Matteo Zanni, neváhal.

Během pár dní se s Deanem domluvil a v polovině května se Brit ocitl v italské Egni, kde má Zanniho tým své zázemí. S Mrázkovými pak týden pracoval na jednotlivých prvcích hlavně do volné jízdy, radil při zvedačkách nebo jim také předával zkušenosti ke zlatému valčíku, který je letos povinným tancem.

Pak dělali s Káťou nějaké prvky, které mně třeba vůbec nešly, přestože jsem v o dost lepší formě než on. Tak to mě hrozně štvalo.

Daniel Mrázeko spolupráci s Christopherem Deanem

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