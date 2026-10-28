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Znovu vstaň, nabádá se Vránková. Nový film zachycuje dospívání v krasobruslení

Autor:
  13:41
Barbora Vránková padá ve své volné jízdě na MS v Praze.

Barbora Vránková padá ve své volné jízdě na MS v Praze. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Barbora Vránková mává fanouškům po volné jízdě na MS v Praze.
Barbora Vránková točí piruetu na MS v Praze
Barbora Vránková točí piruetu na MS v Praze
Spokojená Barbora Vránková po volné jízdě na MS v Praze.
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Že krasobruslení nepatří mezi sporty, kde se po každém zaškobrtnutí přivolává lékařský tým s nosítky, platí už od jeho vzniku. Kolikrát ale zvládne krasobruslař po pádu znovu vstát? A jak snadno se z ledu zvedá ve chvíli, kdy se smysl vašeho konání začíná rozplývat? Takové otázky si klade dokumentární portrét Barbory Vránkové, jenž nese lakonický název Znovu vstaň a v kinech má premiéru tento čtvrtek.

Dvacetiletá Vránková je trojnásobnou českou mistryní a v březnu skončila při své premiéře na světovém šampionátu před pražským publikem na 24. příčce.

Tou dobou už mířil do střižny dokument, který o ní začala režisérka Eliška Andršová Cílková natáčet před čtyřmi lety, když Vránková přecházela z juniorské kategorie mezi elitu.

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Časosběrem se tak podařilo Cílkové zaznamenat každodenní dřinu, euforii při úspěchu i hryzající pochybnosti, když se na závodech ani trénincích nedaří. Zároveň se ryze sportovním příběhem prolíná ve filmu univerzální téma dospívání, vyrovnávání se s očekáváním okolí a hledání vlastní hodnoty.

Zvlášť to může být pro mladé sportovce extrémně složité – jejich výkon je neustále měřen a vyhodnocován, a těžko se pak odděluje sportovní hodnota od té osobní.

Cílková sama z krasobruslařského prostředí pochází, měla proto jasnou vizi, co chce v dokumentu zachytit. Zvolila observační metodu, která jí umožnila nechat za sebe mluvit situace, prostředí a především samotnou Vránkovou.

„Víc než Bářiny výsledky mě zajímalo, jak vypadá profesionální sport zevnitř. Snažila jsem se zachytit jeho rytmus, krásu i tlak – a co se stane člověku, který v takovém prostředí vyrůstá,“ říká Cílková.

„Během tréninků nás pustili na led společně s Bárou, takže část filmu je natočena přímo během bruslení. Chtěli jsme se tak vizuálně i zvukově co nejvíce odlišit od toho, jak známe krasobruslení z televizních přenosů.“

Ještě před čtvrteční premiérou v Lucerně uvedli tvůrci film na festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava a 15. listopadu ho představí v estonském Tallinnu na festivalu PÖFF, který patří do stejné kategorie festivalů jako Karlovy Vary nebo Cannes. 4. prosince pak bude mít film premiéru na platformě HBO Max, která snímek koprodukovala.

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