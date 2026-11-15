Sourozenci Mrázkovi museli vynechat Kanadskou brusli, protože Mrázková doléčovala zlomený prst na noze. Při návratu do soutěží předvedli v předepsaném valčíkovém rytmu výborný rytmický tanec. Získali za něj 76,32 bodu, což je jejich sezonní maximum. Přiblížili se na necelý bod svému rok starému osobnímu rekordu.
Nezaskočila je ani rozvázaná tkanička na brusli Mrázkové, se kterou odjeli prakticky celý program. „Všimla jsem si toho asi pět vteřin po začátku. Říkala jsem si: ‚Prosím, hlavně se o to nezasekněme.‘ Nebyl prostor zastavovat, nebyl prostor to řešit. Museli jsme jet dále, dělat, že nic,“ řekla Mrázková v nahrávce pro média.
Krasobruslaři Kateřina a Daniel Mrázkovi během rytmického tance na Americké brusli.
Její bratr už při úvodní póze zaznamenal, že je něco jinak. „Ta tkanička mi přišla větší než normálně, ale byla ještě zavázaná. Potom jsme udělali twizzly a během nich jsem viděl, jak je tkanička obrovská, když se rozvázala. Měl jsem strach, že nám pískne rozhodčí. To by znamenalo pětibodovou srážku za to přerušení. Párkrát jsem na to v tom programu pomyslel, takže to nebylo jednoduché, ale zvládli jsme to. A naštěstí to rozhodčí nechali být,“ dodal.
Čeští reprezentanti se usadili v čele s více než pětibodovým náskokem před Australany Holly Harrisovou a Jasonem Chanem. Ve startovní listině už zbývaly jen dva papírově silnější páry, které je porazily. Nejlepší výkon předvedli bronzoví medailisté z letošního MS v Praze Zingasová a Kolesnik, kteří získali 82,52 bodu a vypracovali si náskok 2,58 bodu před francouzským párem Evgeniia Loparevová, Geoffrey Brissaud. Volné tance jsou na programu v neděli od 20:10 SEČ.
Bronzový medailista z letošního mistrovství Evropy Reshtenko předvedl devátou volnou jízdu, ale na posun z 11. místa po pokaženém krátkém programu to nestačilo. Skočil čtverný salchow a čtverný toeloop, ale nevydařil se mu úvodní čtverný lutz a spadl po druhém čtverném toeloopu.
„Pocit je určitě lepší než po krátkém programu. Dnes jsem byl ještě víc nervózní než včera, ale podařilo se mi v té jízdě nějakým způsobem zabojovat a ne to úplně pokazit. Myslím, že jsem sám pro sebe udělal tak trochu comeback. Určitě mi to pomůže do dalších závodů,“ řekl.
Vedení po krátkém programu udržel trojnásobný mistr světa Malinin. Zvítězil o 9,58 bodu před Italem Danielem Grasslem, jenž se nejlepší volnou jízdou posunul ze čtvrtého místa ke stříbru. Na bronzovou pozici se ze sedmé příčky vyšvihl Tamir Kuperman z Izraele.
Americká brusle
závod seriálu Grand Prix v krasobruslení v Everettu:
Muži: 1. Malinin (USA) 284,31, 2. Grassl (It.) 274,73, 3. Kuperman (Izr.) 248,55, ...11. Reshtenko (ČR) 206,26
Sportovní dvojice: 1. Haseová, Volodin (Něm.) 200,79, 2. Efimovová, Mitrofanov 191,79, 3. McBeathová, Nagy (všichni USA) 187,13
Taneční páry - po rytmickém tanci: 1. Zingasová, Kolesnik (USA) 82,52, 2. Loparevová, Brissaud (Fr.) 79,94, 3. Mrázková, Mrázek (ČR) 76,32