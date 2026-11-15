Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Mrázkovi září na Americké brusli, jsou třetí po rytmickém tanci. Mužům vládl Malinin

Autor: ,
  8:07
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Krasobruslaři Kateřina a Daniel Mrázkovi během rytmického tance na Americké...

Krasobruslaři Kateřina a Daniel Mrázkovi během rytmického tance na Americké brusli. | foto: Steven Bisig/Imagn ImagesReuters

Krasobruslaři Kateřina a Daniel Mrázkovi během rytmického tance na Americké...
Krasobruslaři Kateřina a Daniel Mrázkovi během rytmického tance na Americké...
Krasobruslaři Kateřina a Daniel Mrázkovi během rytmického tance na Americké...
Georgii Reshtenko na Americké brusli.
8 fotografií
Krasobruslaři Kateřina a Daniel Mrázkovi jsou na Americké brusli třetí po rytmickém tanci. Juniorští mistři světa z roku 2023 útočí na své maximum v Grand Prix, kde dosud skončili nejlépe pátí. Do soutěže v Everettu nejlépe vstoupili Američané Emilea Zingasová a Vadym Kolesnik. Další český reprezentant Georgii Reshtenko zůstal v soutěži mužů jedenáctý. Vyhrál domácí favorit Ilia Malinin.

Sourozenci Mrázkovi museli vynechat Kanadskou brusli, protože Mrázková doléčovala zlomený prst na noze. Při návratu do soutěží předvedli v předepsaném valčíkovém rytmu výborný rytmický tanec. Získali za něj 76,32 bodu, což je jejich sezonní maximum. Přiblížili se na necelý bod svému rok starému osobnímu rekordu.

Nezaskočila je ani rozvázaná tkanička na brusli Mrázkové, se kterou odjeli prakticky celý program. „Všimla jsem si toho asi pět vteřin po začátku. Říkala jsem si: ‚Prosím, hlavně se o to nezasekněme.‘ Nebyl prostor zastavovat, nebyl prostor to řešit. Museli jsme jet dále, dělat, že nic,“ řekla Mrázková v nahrávce pro média.

Krasobruslaři Kateřina a Daniel Mrázkovi během rytmického tance na Americké...
Krasobruslaři Kateřina a Daniel Mrázkovi během rytmického tance na Americké...

Krasobruslaři Kateřina a Daniel Mrázkovi během rytmického tance na Americké brusli.

Její bratr už při úvodní póze zaznamenal, že je něco jinak. „Ta tkanička mi přišla větší než normálně, ale byla ještě zavázaná. Potom jsme udělali twizzly a během nich jsem viděl, jak je tkanička obrovská, když se rozvázala. Měl jsem strach, že nám pískne rozhodčí. To by znamenalo pětibodovou srážku za to přerušení. Párkrát jsem na to v tom programu pomyslel, takže to nebylo jednoduché, ale zvládli jsme to. A naštěstí to rozhodčí nechali být,“ dodal.

Čeští reprezentanti se usadili v čele s více než pětibodovým náskokem před Australany Holly Harrisovou a Jasonem Chanem. Ve startovní listině už zbývaly jen dva papírově silnější páry, které je porazily. Nejlepší výkon předvedli bronzoví medailisté z letošního MS v Praze Zingasová a Kolesnik, kteří získali 82,52 bodu a vypracovali si náskok 2,58 bodu před francouzským párem Evgeniia Loparevová, Geoffrey Brissaud. Volné tance jsou na programu v neděli od 20:10 SEČ.

Bronzový medailista z letošního mistrovství Evropy Reshtenko předvedl devátou volnou jízdu, ale na posun z 11. místa po pokaženém krátkém programu to nestačilo. Skočil čtverný salchow a čtverný toeloop, ale nevydařil se mu úvodní čtverný lutz a spadl po druhém čtverném toeloopu.

Georgii Reshtenko na Americké brusli.

„Pocit je určitě lepší než po krátkém programu. Dnes jsem byl ještě víc nervózní než včera, ale podařilo se mi v té jízdě nějakým způsobem zabojovat a ne to úplně pokazit. Myslím, že jsem sám pro sebe udělal tak trochu comeback. Určitě mi to pomůže do dalších závodů,“ řekl.

Vedení po krátkém programu udržel trojnásobný mistr světa Malinin. Zvítězil o 9,58 bodu před Italem Danielem Grasslem, jenž se nejlepší volnou jízdou posunul ze čtvrtého místa ke stříbru. Na bronzovou pozici se ze sedmé příčky vyšvihl Tamir Kuperman z Izraele.

Americká brusle

závod seriálu Grand Prix v krasobruslení v Everettu:

Muži: 1. Malinin (USA) 284,31, 2. Grassl (It.) 274,73, 3. Kuperman (Izr.) 248,55, ...11. Reshtenko (ČR) 206,26

Sportovní dvojice: 1. Haseová, Volodin (Něm.) 200,79, 2. Efimovová, Mitrofanov 191,79, 3. McBeathová, Nagy (všichni USA) 187,13

Taneční páry - po rytmickém tanci: 1. Zingasová, Kolesnik (USA) 82,52, 2. Loparevová, Brissaud (Fr.) 79,94, 3. Mrázková, Mrázek (ČR) 76,32

Vstoupit do diskuse
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Havířov vs. BlanskoFotbal - 16. kolo - 15. 11. 2026:Havířov vs. Blansko //www.idnes.cz/sport
15. 11. 10:15
  • 2.30
  • 3.39
  • 2.29
Teplice B vs. Hradec Králové BFotbal - 15. kolo - 15. 11. 2026:Teplice B vs. Hradec Králové B //www.idnes.cz/sport
15. 11. 10:15
  • 1.80
  • 3.67
  • 2.94
Bohemians B vs. Králův DvůrFotbal - 15. kolo - 15. 11. 2026:Bohemians B vs. Králův Dvůr //www.idnes.cz/sport
15. 11. 10:15
  • 2.77
  • 3.70
  • 1.86
Admira Praha vs. Slavia CFotbal - 15. kolo - 15. 11. 2026:Admira Praha vs. Slavia C //www.idnes.cz/sport
15. 11. 10:15
  • 2.30
  • 3.39
  • 2.29
Plzeň vs. DuklaHázená - 11. kolo - 15. 11. 2026:Plzeň vs. Dukla //www.idnes.cz/sport
15. 11. 10:30
  • 1.61
  • 7.94
  • 2.89
Zubří vs. Nové VeselíHázená - 11. kolo - 15. 11. 2026:Zubří vs. Nové Veselí //www.idnes.cz/sport
15. 11. 10:30
  • 1.29
  • 9.75
  • 4.65
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Že nedostaneme víza? Máme plán B, říkají Rusové o MS juniorů a radí: Vylučte i Čechy

Zklamaní ruští mladíci po prohře s Běloruskem.

Jakmile Mezinárodní hokejová federace (IIHF) v neděli oznámila, že Norové musí přenechat místo na hokejovém šampionátu juniorů Rusku, na východě se začalo slavit. „Jedeme na mistrovství světa!“...

Česko - Španělsko 0:2, fotbalisté mistry trápili, inkasovali z penalty i hráli v deseti

Ladislav Krejčí (vpravo) dostává červenou kartu v zápase proti Španělsku

Fotbaloví mistři světa se v Praze dostali do potíží. A jen málo chybělo, aby české národní mužstvo sebralo Španělsku vítěznou sérii, která se po vydřeném vítězství 2:0 v Lize národů protáhla na...

Šlo to dobře. Vonnová se ozvala po deváté operaci. Ukázala, co jí lékaři vytáhli z nohy

Lyžařská hvězda Lindsey Vonnová se letos na US Open objevila hned několikrát....

Lyžařka Lindsey Vonnová má za sebou další náročný zákrok. Americká hvězda, která se od únorového pádu na olympijských hrách potýká s vážným zraněním levé nohy, podstoupila již devátou operaci....

Jak tohle může říct? Hokejistky reagují na Macinku, ozvali se i Hadamczik a Nečas

České hokejistky se radují z gólu do sítě Kanaďanek na mistrovství světa.

Jeho slova vyvolala velký rozruch. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě) v nedělní Partii na Primě označil hokej za „mužský sport“. Ruské hráčky do osmnácti let, jejichž účast na lednovém...

Agresivní operace na pokyn Putina. Rusko si stěžuje, žádá i prošetření postupu Čechů

Od následující sezony budou v juniorské hokejové soutěži v Rusku testovat nové...

Poslouchali, sledovali, zaznamenávali. A veškeré nashromážděné podklady předávají dál. Rusové neskrývají frustraci z hromadného bojkotu, k němuž se po oznámení jejich návratu do hokejových soutěží...

Mrázkovi září na Americké brusli, jsou třetí po rytmickém tanci. Mužům vládl Malinin

Krasobruslaři Kateřina a Daniel Mrázkovi během rytmického tance na Americké...

Krasobruslaři Kateřina a Daniel Mrázkovi jsou na Americké brusli třetí po rytmickém tanci. Juniorští mistři světa z roku 2023 útočí na své maximum v Grand Prix, kde dosud skončili nejlépe pátí. Do...

15. listopadu 2026  8:07

Nadávala Sabalenková Ukrajincům? Nezvládla jsem frustraci, omlouvá se

Běloruská tenistka Aryna Sabalenková se rozčiluje ve třetím zápase skupiny na...

Vyřazení Aryny Sabalenkové z Turnaje mistryň má kontroverzní dohru. Po sociálních sítích se rozšířil klip z jejího zápasu s Elinou Svitolinovou, ve kterém se podle odezírání ze rtů zdá, že vulgárně...

15. listopadu 2026

Jedenáct dvojchyb a Nosková na Turnaji mistryň končí. Siniaková je ve finále

Linda Nosková v semifinále Turnaje mistryň v Indian Wells

Velmi chabý výkon předvedla v semifinále Turnaje mistryň Linda Nosková. Česká tenistka se proti Elině Svitolinové protrápila k debaklu 2:6 a 1:6, zápas trval pouze hodinu a pět minut. Ukrajinka si v...

15. listopadu 2026,  aktualizováno  7:42

Pastrňák pálil i nahrával, Boston však padl. Carolina ve Finsku opět dominovala

David Pastrňák z Boston Bruins pálí v utkání s Minnesota Wild.

David Pastrňák skóroval v NHL po asistenci Pavla Zachy a ještě přihrál na jeden gól, s hokejisty Bostonu ale podlehl doma Minnesotě 2:6. Také druhý zápas ve finských Helsinkách patřil Carolině....

14. listopadu 2026  21:51,  aktualizováno  15. 11. 7:33

Hrát házenou nestačí. Dostali jsme obrovskou lekci, smutnil Bašta po prohře

Martin Bašta během zápasu s Chorvatskem v kvalifikaci o EuroBasket.

Češky stavěl do role favoritek. Věděl, že zvládnout domácí utkání s Chorvatskem může být pro vývoj kvalifikace o EuroBasket 2027 tuze důležité. Spokojený však trenér Martin Bašta být rozhodně nemohl....

15. listopadu 2026  7:30

GP krasobruslení 2026 v USA - Americká brusle: Program, výsledky, Češi

Kateřina a Daniel Mrázkovi na tréninku před mistrovstvím světa.

Čtvrtou zastávkou v krasobruslařském seriálu Grand Prix je stát Washington, od 14. do 15. listopadu 2026 se jede prestižní Americká brusle. Startují i Češi, podívejte se na jejich program a výsledky.

15. listopadu 2026

Zhroutil se mi svět, hnaly mě děti. Navrátil o zranění i Sigmě: Mladí chtějí z klubu pryč

Premium
Jan Sedlák (vlevo) a Jan Navrátil, fotbalisté brněnského Artisu, se radují v...

Ve vesnici nedaleko Olomouce učí malé děti hrát fotbal. Po vleklém zranění kolene je to teď ideální rozptýlení. „Když jste sám v tréninkovém zápřahu, nemáte tolik času. Teď si tréninky pro děti můžu...

15. listopadu 2026

Severský den v Lize národů. Dánové smetli Portugalsko, slaví i Norové a Švédsko

Erling Haaland se usmívá po brance do sítě Walesu.

Portugalští fotbalisté po pěti výhrách v řadě v Lize národů poprvé ztratili. Obhájci trofeje utrpěli v Braze od Dánů debakl 1:4, ale na jejich postupu do čtvrtfinále to nic nemění. O druhém...

14. listopadu 2026  20:36,  aktualizováno  23:26

Pardubice skolily Brno ve třetím prodloužení, v Děčíně opět řádil Houška

Pardubický Isaac Davidson hledá cestu ke koši přes Milana Stráněla.

Až třetí prodloužení rozhodlo dramatický souboj basketbalistů Brna a Pardubic ve 12. ligovém kole. Favorizovaní hosté nakonec zvítězili 109:108 a pátou výhrou v řadě si pojistili druhé místo v...

14. listopadu 2026  22:26

Úkol do Chorvatska? Zlepšit první půle, říká Hložek. Styl hry prý chválil i Kramarič

Adam Hložek během zápasu proti Španělsku

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku - Nedělní zápas probíral i s klubovým spoluhráčem Andrejem Kramaričem, který se však nakonec do chorvatského národního týmu nevešel. „Musíte se zeptat jeho, proč tu...

14. listopadu 2026  21:54

Soutěž s Philips Sonicare: Zuby jako ze žurnálu? Pravidla, která by mělo znát každé dítě
Soutěž s Philips Sonicare: Zuby jako ze žurnálu? Pravidla, která by mělo znát každé dítě

Zdravé zuby nejsou jen o tom, jak často navštívíte zubaře. Vaše dítě by si mělo vytvořit správné návyky ideálně už od malička. V našem článku...

Pardubice B zvládly souboj o druhé místo, o výhře Zlína rozhodl Köhler

14. 11. 2026, hokejová Maxa liga, Piráti Chomutov - HC Baník Sokolov. Zápas...

Pardubická rezerva vyhrála v první hokejové lize přímý souboj o druhé místo v tabulce s Třebíčí 4:2 a vzdálila se soupeři na pět bodů. Vedoucí Vsetín porazil ve 22. kole Frýdek-Místek stejným...

14. listopadu 2026  21:10

Koho do obrany, pane Denio? Věříme všem hráčům, řekl kouč. S sebou vzal i Krejčího

Trenér českých fotbalistů Santi Denia odpovídá na tiskovce před zápasem proti...

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku - Na hlavu narazil kšiltovku s našitým číslem 37 a s ostatními reprezentanty usedl v sobotu odpoledne do letadla směr Osijek. A to přesto, že Ladislav Krejčí,...

14. listopadu 2026  20:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.