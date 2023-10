Malinin obhájil vítězství na Americké brusli, poprvé získal přes 300 bodů

„Takový výsledek jsem opravdu nečekal. Nemám slov,“ řekl po svém vítězství bronzový medailista z letošního mistrovství světa, který předvedl ve volné jízdě čtyři čtverné skoky. „Pracoval jsem na tom spoustu hodin a myslím, že se to vyplatilo. Snažil jsem se udělat co nejméně chyb. Jsem moc spokojený, jak se mi to dnes povedlo,“ dodal Malinin.

V soutěži sportovních dvojic vybojovali první vítězství v Grand Prix Němci Annika Hockeová a Robert Kunkel. Bronzoví medailisté z letošního evropského šampionátu vyhráli o 1,64 bodu před kanadským párem Lia Pereiraová a Trennt Michaud, který se prosadil na stupně vítězů hned při společné premiéře v Grand Prix.

Dnes vyvrcholí na Americké brusli soutěže žen a tanečních párů, kde jsou průběžně čtvrtí Natálie a Filip Taschlerovi. Kateřina a Daniel Mrázkovi figurují před volným tancem na osmém místě.