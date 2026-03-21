Kdyby se tak dalo vrátit o více než sto let zpět do Vídně a historiky v centru habsburské monarchie upozornit: Tento chlapec bude jednou velmi slavný, ujistěte se prosím, že jeho život bude dobře zaznamenán!
V daný moment se ale těžko určuje, jaký okamžik a osoba se v budoucnu ukáže jako zásadní.
A je nutné uznat, že za svého krátkého života Alois Lutz rozhodně nepůsobil jako někdo, jehož jméno bude ještě o další století později neodmyslitelnou součástí krasobruslení.
Seriál iDNES.cz
o původcích krasobruslařských skoků
Z toho mála, co je o Lutzovi dochované, vyplývá, že nikdy nevyhrál žádný závod a zúčastnil se jediného mezinárodního klání – skončil pátý ze sedmi účastníků.
Malým zázrakem ale je, že se vůbec ke krasobruslení dostal.
Narodil se v červnu roku 1898 do chudé rodiny ve vídeňské čtvrti Hernals. Po dokončení základní školy pracoval jako mechanik.
Prvního krasobruslařského závodu se zúčastnil ve čtrnácti letech, a to pravděpodobně díky Eduardu Engelmannovi ml. – také velmi zajímavé postavě krasobruslařských počátků v Evropě. Vystudovaný inženýr postavil vodní elektrárnu v Dolních Rakousích, sanatorium v Hollabrunnu a řídil železniční společnost v Mariazellu.
Kromě toho zakládal vídeňský cyklistický spolek a třikrát ovládl cyklistický šampionát německého svazu.
Pro Lutzův příběh je ale podstatné, že se Engelmann stal v první polovině 90. let třikrát krasobruslařským mistrem Evropy a v roce 1909 nechal ve čtvrti Hernals postavit kluziště. Nejspíš právě na něm si všiml mladíka, rozpoznal v něm talent a začal ho finančně podporovat.
Rychlobruslař, který změnil krasobruslení. Axel Paulsen a jeho neobyčejný příběh
Přestože Lutz žádný závod nevyhrál, redaktoři v Neues Wiener Tagblatt a Illustriertes Sportblatt ocenili jeho rychlost, originalitu a obtížné skoky.
Poprvé měl svůj skok předvést v roce 1913, tedy v patnácti letech. I když…
Je otázka, zda to bylo skutečně v ten rok a zda ho vůbec vymyslel on.
Prameny jsou totiž v tomto ohledu velmi vágní.
Autorství skoku je Lutzovi přisuzováno na základě záznamů o tom, jak při soutěži na Engelmannově kluzišti v roce 1913 předváděl originální a náročné prvky. Nikde ale není specificky popsán skok, který dnes známe jako lutz.
A první doložitelné záznamy o „Lutzově skoku“ jsou až z 20. let. Britský krasobruslař T. D. Richardson ve svých pamětech vzpomínal na „populární skok, kterému se říká Lutz a který jsem poprvé viděl provedený od Paula Kreckowa v Miláně na začátku 20. let.“ Další zdroje uvádí Ottu Preisseckera a jeho provedení skoku v roce 1928.
Jak vypadá lutz. Odraz je z pravé nohy a dopadá se na levou.
Je tak klidně možné, že Lutz svůj skok poprvé předvedl někdy úplně jindy, třeba v roce 1914 při své jediné účasti na mezinárodním závodě, nebo až o tři roky později na svém posledním závodě. A nebo také, že po něm pojmenovali skok až dodatečně jeho kolegové z vídeňského klubu jako poctu předčasně zesnulému kamarádovi.
Co je totiž o Lutzovi jasné zcela přesně, je jeho úmrtí v únoru 1918 – v pouhých devatenácti letech. Nepadl ale na bojištích 1. světové války jako spousta jeho vrstevníků (třeba jako Rus Ivan Malinin, k jehož invenčnímu stylu krasobruslení byl přirovnáván). Byl sice naverbován, z fronty ho ale poslali domů kvůli tuberkulóze, na kterou také záhy nato zemřel.
K auře tajemství, která příběh Lutze a jeho skoku obestírá, jen přispívá fakt, že vedle prvního provedení není doložitelné ani první provedení dvojitého skoku mezi muži a první jednoduchý mezi ženami.
Tato prázdná místa se už nejspíš nikdy v historických tabulkách nezaplní. Stejně jako nejasné části Lutzova života. A tak se můžou dál objevovat tvrzení, podle kterých provedl svůj skok poprvé v roce 1923, ve skutečnosti byl Švýcar a doopravdy se jmenoval Alfred.
Nakonec tak jedinou zcela jasnou věcí ve velmi nejasném příběhu je důležitost skoku, který nese jeho jméno, pro světové krasobruslení.
|Prvenství
|Muži
|Ženy
|Jednoduchý
|Alois Lutz (Rak.), 1913
|?
|Dvojitý
|?
|Jacqueline du Biefová (Fr.), 1952
|Trojitý
|Donald Jackson (Kan.), 1962
|Denise Biellmannová (Švýc.), 1978
|Čtverný
|Brandon Mroz (USA), 2011
|Alexandra Trusovová (Rus.), 2018