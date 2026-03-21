Tajemný Alois Lutz. Vymyslel opravdu svůj skok a jmenoval se vůbec Alois?

Alžběta Marešová
Seriál   7:40
Je téměř frustrující, jak málo lze dohledat o krasobruslaři Aloisi Lutzovi. Vzhledem k tomu, že skok pojmenovaný po něm patří dnes k základům krasobruslařských závodů a po axelovi je považován za jeden z nejnáročnějších prvků, člověk by si představoval, že o něm budou k dispozici stohy pramenů. Jenže nejsou, a tak jeho příběh zůstává opředený tajemstvím. Stejně jako to, jak vlastně vypadal.
Obraz Krasobruslaři malíře Theodora Mattheie z roku 1913.

Kdyby se tak dalo vrátit o více než sto let zpět do Vídně a historiky v centru habsburské monarchie upozornit: Tento chlapec bude jednou velmi slavný, ujistěte se prosím, že jeho život bude dobře zaznamenán!

V daný moment se ale těžko určuje, jaký okamžik a osoba se v budoucnu ukáže jako zásadní.

A je nutné uznat, že za svého krátkého života Alois Lutz rozhodně nepůsobil jako někdo, jehož jméno bude ještě o další století později neodmyslitelnou součástí krasobruslení.

Z toho mála, co je o Lutzovi dochované, vyplývá, že nikdy nevyhrál žádný závod a zúčastnil se jediného mezinárodního klání – skončil pátý ze sedmi účastníků.

Malým zázrakem ale je, že se vůbec ke krasobruslení dostal.

Narodil se v červnu roku 1898 do chudé rodiny ve vídeňské čtvrti Hernals. Po dokončení základní školy pracoval jako mechanik.

Prvního krasobruslařského závodu se zúčastnil ve čtrnácti letech, a to pravděpodobně díky Eduardu Engelmannovi ml. – také velmi zajímavé postavě krasobruslařských počátků v Evropě. Vystudovaný inženýr postavil vodní elektrárnu v Dolních Rakousích, sanatorium v Hollabrunnu a řídil železniční společnost v Mariazellu.

Kromě toho zakládal vídeňský cyklistický spolek a třikrát ovládl cyklistický šampionát německého svazu.

Pro Lutzův příběh je ale podstatné, že se Engelmann stal v první polovině 90. let třikrát krasobruslařským mistrem Evropy a v roce 1909 nechal ve čtvrti Hernals postavit kluziště. Nejspíš právě na něm si všiml mladíka, rozpoznal v něm talent a začal ho finančně podporovat.

Přestože Lutz žádný závod nevyhrál, redaktoři v Neues Wiener Tagblatt a Illustriertes Sportblatt ocenili jeho rychlost, originalitu a obtížné skoky.

Poprvé měl svůj skok předvést v roce 1913, tedy v patnácti letech. I když…

Je otázka, zda to bylo skutečně v ten rok a zda ho vůbec vymyslel on.

Prameny jsou totiž v tomto ohledu velmi vágní.

Autorství skoku je Lutzovi přisuzováno na základě záznamů o tom, jak při soutěži na Engelmannově kluzišti v roce 1913 předváděl originální a náročné prvky. Nikde ale není specificky popsán skok, který dnes známe jako lutz.

A první doložitelné záznamy o „Lutzově skoku“ jsou až z 20. let. Britský krasobruslař T. D. Richardson ve svých pamětech vzpomínal na „populární skok, kterému se říká Lutz a který jsem poprvé viděl provedený od Paula Kreckowa v Miláně na začátku 20. let.“ Další zdroje uvádí Ottu Preisseckera a jeho provedení skoku v roce 1928.

Jak vypadá lutz. Odraz je z pravé nohy a dopadá se na levou.

Je tak klidně možné, že Lutz svůj skok poprvé předvedl někdy úplně jindy, třeba v roce 1914 při své jediné účasti na mezinárodním závodě, nebo až o tři roky později na svém posledním závodě. A nebo také, že po něm pojmenovali skok až dodatečně jeho kolegové z vídeňského klubu jako poctu předčasně zesnulému kamarádovi.

Co je totiž o Lutzovi jasné zcela přesně, je jeho úmrtí v únoru 1918 – v pouhých devatenácti letech. Nepadl ale na bojištích 1. světové války jako spousta jeho vrstevníků (třeba jako Rus Ivan Malinin, k jehož invenčnímu stylu krasobruslení byl přirovnáván). Byl sice naverbován, z fronty ho ale poslali domů kvůli tuberkulóze, na kterou také záhy nato zemřel.

K auře tajemství, která příběh Lutze a jeho skoku obestírá, jen přispívá fakt, že vedle prvního provedení není doložitelné ani první provedení dvojitého skoku mezi muži a první jednoduchý mezi ženami.

Tato prázdná místa se už nejspíš nikdy v historických tabulkách nezaplní. Stejně jako nejasné části Lutzova života. A tak se můžou dál objevovat tvrzení, podle kterých provedl svůj skok poprvé v roce 1923, ve skutečnosti byl Švýcar a doopravdy se jmenoval Alfred.

Nakonec tak jedinou zcela jasnou věcí ve velmi nejasném příběhu je důležitost skoku, který nese jeho jméno, pro světové krasobruslení.

Historie skoku Aloise Lutze
PrvenstvíMužiŽeny
JednoduchýAlois Lutz (Rak.), 1913?
Dvojitý?Jacqueline du Biefová (Fr.), 1952
TrojitýDonald Jackson (Kan.), 1962Denise Biellmannová (Švýc.), 1978
ČtvernýBrandon Mroz (USA), 2011Alexandra Trusovová (Rus.), 2018
Tajemný Alois Lutz. Vymyslel opravdu svůj skok a jmenoval se vůbec Alois?

