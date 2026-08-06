Krasobruslařský zázrak Jihoafričana v Teplicích: dvojitý axel za pouhé tři roky

„Čeho dosáhl Aryan, je naprosto unikátní případ,“ tvrdí ruský trenér Alexandr Rjabinin, jehož kempu se junák účastnil. „Poprvé se postavil na brusle až ve svých třinácti letech. Přestože trénuje v Africe a na naše soustředění jezdí jen dvakrát nebo třikrát do roka, dokázal to, k čemu jiní směřují celá desetiletí. Nyní čistě skáče dvojitý axel! Jsme na jeho obrovskou houževnatost neuvěřitelně hrdí.“
Hrdý může být i usměvavý Jihoafričan.
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Bruslení už zase i s Ruskem a Běloruskem. Vlajky zatím budou při soutěžích chybět
„Na kemp jsem přijel podruhé a podařilo se mi tady poprvé skočit dvojitého axela z nájezdu, což byl opravdu úžasný zážitek. Měl jsem z toho skvělý pocit,“ zářil Moodley po úspěšném pokusu.
Rjabinin pořádá své krasobruslařské akademie Ryabinin Camps v Česku, Německu, Rakousku a Lotyšsku, kde má základnu.
Podle něj je dvojitý axel koordinačně nesmírně složitý skok, který zvládají krasobruslaři velmi vysoké úrovně. „Aby sportovci dosáhli takových výsledků a mohli pomýšlet na velký sport, začínají obvykle tvrdě trénovat už od tří nebo čtyř let,“ líčí absolvent slavné petrohradské školy krasobruslení. „I když obětují ledu celé dětství, zdaleka ne každý krasobruslař se dokáže naučit vícenásobný skok se dvěma a půl obraty.“
Moodley si pochvaloval, že v Teplicích si zlepšil stabilitu výkonů a posunul se k vyšším cílům v krasobruslení. „Doufám, že se sem budu ještě mnohokrát vracet. A že až přijedu příští rok, budu už zvládat trojité skoky,“ mrkl krasobruslař.
Jihoafrická republika je sice členem International Skating Union už od roku 1938, ale hvězdu světové úrovně ještě nevychovala.
„V Africe jsou podmínky pro tento sport téměř nulové, Aryanův progres za pouhé tři roky je absolutně fenomenální,“ nadnesl hlavní kouč kempu. „Úspěch je výsledkem nejen práce našich mezinárodních trenérů, ale především špičkového zázemí a dokonalé kvality ledu na teplickém zimním stadionu. Sportovec může myslet jen na krasobruslení. Aryanův příklad dokazuje, že nic není nemožné a všechno máte ve svých rukách.“
V případě Moodleyho i v nohách.