Krasobruslařka Valijevová si odpykala dopingový trest. Vracím se, hlásí

„Přátelé, mám pro vás vzkaz: Vracím se na velký led,“ napsala Valijevová.
Talentovaná krasobruslařka měla pozitivní test na lék na srdce trimetazidin před zimními olympijskými hrami v roce 2022. V Pekingu původně s ruským týmem získala zlato v soutěži družstev.
|
Krasobruslařka Valijevová dostávala od 13 let 56 různých léků a výživových doplňků
V lednu 2024 jí Sportovní arbitrážní soud (CAS) uložil čtyřletý distanc a byla diskvalifikovaná ze všech soutěží počínaje 25. prosincem 2021 včetně olympiády. Rusko tak přišlo o zlato a na první místo se posunul tým USA.