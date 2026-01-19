Krasobruslařka Valijevová si odpykala dopingový trest. Vracím se, hlásí

  18:30
Ruská krasobruslařka Kamila Valijevová se po odpykání dopingového trestu chystá po téměř čtyřleté pauze k návratu do soutěží. Devatenáctiletá závodnice, jejíž distanc vypršel na konci roku, na sociálních sítích uvedla, že má v úmyslu na přelomu ledna a února startovat na ruském šampionátu v Moskvě.
Kamila Valijevová nebude kvůli dopingovému nálezu suspendována na ZOH v Pekingu...

Kamila Valijevová nebude kvůli dopingovému nálezu suspendována na ZOH v Pekingu 2022. (14. února 2022) | foto: AP

Ruská krasobruslařka Kamila Valijevová se zúčastnila s Vladimirem Putinem...
Ruská krasobruslařka Kamila Valijevová se zúčastnila s Vladimirem Putinem...
Ruska Kamila Valijevová na ZOH 2022 v Pekingu. (17. února 2022)
Ruska Kamila Valijevová na ZOH 2022 v Pekingu. (17. února 2022)
„Přátelé, mám pro vás vzkaz: Vracím se na velký led,“ napsala Valijevová.

Talentovaná krasobruslařka měla pozitivní test na lék na srdce trimetazidin před zimními olympijskými hrami v roce 2022. V Pekingu původně s ruským týmem získala zlato v soutěži družstev.

Krasobruslařka Valijevová dostávala od 13 let 56 různých léků a výživových doplňků

V lednu 2024 jí Sportovní arbitrážní soud (CAS) uložil čtyřletý distanc a byla diskvalifikovaná ze všech soutěží počínaje 25. prosincem 2021 včetně olympiády. Rusko tak přišlo o zlato a na první místo se posunul tým USA.

Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...

KVÍZ: Poznáte české fotbalové stadiony?

Sparťanský stadion na Letné při utkání s ostravským Baníkem.

Některé jsou moderní a hostí ty největší zápasy, jiné slavné stavby pomalu chátrají. Víte, jak vypadají české fotbalové stadiony? Otestujte si své znalosti v kvízu.

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Zdráhalová se pochlubila medailemi i společnou fotkou se Sáblíkovou

Nikola Zdráhalová (uprostřed) zlatá na rychlobruslařském mistrovství Evropy na...

Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová má za sebou víkend snů. Na mistrovství Evropy v polském Tomaszówě Mazowieckém vybojovala životní zlato na trati 1000 metrů a k tomu přidala stříbro na...

Lazaret zkraje roku? Alarmující. České tenisty trápí zranění, i když by měli být fit

Barbora Krejčíková v prvním kole Australian Open

Představte si, že vám v autě svítí kontrolka motoru. V listopadu a prosinci můžete vozidlu dopřát odpočinek a navštívíte servis, aby trable zmizely. Když upozornění zhasne, plní natěšení se opět...

19. ledna 2026  19:13

Fotbalista Ševčík se zasnoubil v Dubaji, o ruku požádal hvězdu z Love Islandu

Ševčík Maršálková

Radostné období prožívá český fotbalista Michal Ševčík. Záložník, který patří pražské Spartě a aktuálně hraje za Mladou Boleslav, se zasnoubil s partnerkou Sárou Maršálovou, známou například z...

19. ledna 2026  19:08

Jdi se najíst. Ne, jdu fandit. Nadechování českého krasobruslení před MS v Praze

Italská rodačka Valesiová se svým tanečním partnerem Bidařem na...

Od našeho zpravodaje ve Velké Británii Za dva měsíce přivítá česká metropole poprvé po 33 letech nejlepší krasobruslaře planety na světovém šampionátu v pražské O₂ Areně. Stav tohoto sportu v Česku v posledních letech z pohledu...

19. ledna 2026  18:20

Sakkariová nevěřila vlastním očím. V Melbourne předvedla neskutečný return

Maria Sakkariová se raduje na turnaji v Guadalajaře.

O jeden z prvních virálních momentů letošního Australian Open se postarala Maria Sakkariová. Bývalá světová trojka v úvodním kole předvedla return, který okamžitě začal kolovat po sociálních sítích a...

19. ledna 2026  17:53

Posila pro zdecimovanou obranu. Do Manchesteru City přestupuje Guéhi

Stoper Crystal Palace Marc Guéhi slaví gól do sítě Aston Villy.

Novou posilou Manchesteru City je obránce Marc Guéhi z Crystal Palace. Podle britských médií za anglického fotbalového reprezentanta, jenž má pomoci vyřešit problém v defenzivě zdecimované zraněními,...

19. ledna 2026  17:19

Kometa už budí respekt, Sparta hazarduje i další zápletky. Jaký bude finiš extraligy?

Sparťanští hokejisté smutní po porážce s Kladnem.

Základní část sice skončí až na začátku března, nenechte se ale zmást. Kvůli únorové pauze z důvodu olympijských her totiž týmům v hokejové extralize na boje o lepší pozice už příliš času nezbývá. O...

19. ledna 2026  17:05

Tituly? Pouze příprava na hlavní výzvu. Čeští šampioni musí rychle přepnout

Tomáš Macháč (vlevo) a Jakub Menšík se domlouvají při čtyřhře ve čtvrtfinále...

Hned poté, co zvládl finále a užil si obřadní předávání oštěpu pro šampiona, spěchal Jakub Menšík na letiště, aby se z Aucklandu přepravil do zhruba 2 500 kilometrů vzdáleného Melbourne. Vychutnat...

19. ledna 2026  16:30

Ze Slavie do Karviné. Slezané pro jaro získali dva mladé defenzivní hráče

Zlínský útočník Stanley Kanu v souboji s Filipem Prebslem z Mladé Boleslavi

Fotbalisty Karviné na jaře posílí dva dvaadvacetiletí defenzivní hráči ze Slavie. Obránce Sahmkou Camara si prodlouží hostování z Edenu, guinejský stoper působil ve slezském týmu už v celém loňském...

19. ledna 2026  16:06

Američtí cyklisté mění dresy i jejich výrobce. Fanoušci řeší nezvyklé barvy

Britská značka Rapha představila své návrhy pro americkou cyklistickou...

Britská značka Rapha představila dresy pro americkou cyklistickou reprezentaci. Jde o první výstup nové spolupráce a okamžitě je jasné, že se výrobce vydal úplně jiným směrem, než na jaký byli...

19. ledna 2026  15:55

Copak jsme prokletí? Švédy před OH kosí zranění, hrozí i absence největších hvězd

Leo Carlsson uhání s pukem před Rudolfsem Balcersem.

Na začátku ledna oznámil nominaci a přál si: „Snad na olympijské hry odcestujeme v tomto složení, za měsíc se pořád může stát cokoliv.“ Radim Rulík věděl, o čem mluví. S výjimkou Daniela Vladaře...

19. ledna 2026  15:29

Podrážděná Barcelona: kritika sudích a přerušení vítězné šňůry. Teď ji čeká Slavia

Španělský sudí Gil Manzano v diskuzích s hráči Barcelony a Realu Sociedad.

Hned dvakrát mohli jít do vedení, ale na dva neuznané góly lépe zareagoval soupeř. A když už se fotbalisté Barcelony vrátili do hry, za minutu zase inkasovali. V San Sebastianu padli 1:2. I proto...

19. ledna 2026  15:18

