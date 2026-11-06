Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Taschlerovi myslí na své maximum, jsou na Grand Prix v Číně třetí po rytmickém tanci

Autor: ,
  9:48

Momentka z rytmického tance Natálie a Filipa Taschlerových na MS v Praze. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Natálie a Filip Taschlerovi jsou na krasobruslařské Grand Prix v Číně třetí po rytmickém tanci. Čeští reprezentanti útočí na své maximum v elitním seriálu, kde byli dosud nejlépe čtvrtí. V úvodní části soutěže získali 73,10 bodu a ztrácejí téměř sedm bodů na vedoucí Brity Lilah Fearovou a Lewise Gibsona.

Taschlerovi na Čínském poháru v Šen-čenu vstupují do letošní Grand Prix. Valčík v rytmickém tanci zatančili na slavné americké muzikálové melodie bez výraznější chyby. „Bylo to super, moc jsme si to užili. Je tady všude velké vedro, ale bylo to fajn a těšíme se na zítra,“ uvedla v nahrávce pro média Taschlerová.

Před Taschlerovy se dostali ještě Gruzínci Diana Davisová a Gleb Smolkin, kteří jsou těsně druzí za Brity. Čeští reprezentanti mají v boji o své první medailové umístění v Grand Prix náskok 1,69 bodu na Francouze Loicii Demougeotovou a Thea le Merciera. O dalších 43 setin zpět je pátý pár letošního mistrovství Evropy Olivia Smartová, Tim Dieck ze Španělska, který doplatil na pokaženou úvodní zvedačku.

Taschlerovi jsou jedinými českými zástupci na tomto závodě Grand Prix. Volné tance začnou v sobotu v 7:30 SEČ.

Čínský pohár v Šen-čenu

závod seriálu Grand Prix v krasobruslení

Taneční páry - po rytmickém tanci: 1. Fearová, Gibson (Brit.) 80,00, 2. Davisová, Smolkin (Gruz.) 79,31, 3. Taschlerová, Taschler (ČR) 73,10.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Mrva vs. MartineauTenis - Čtvrtfinále - 6. 11. 2026:Mrva vs. Martineau //www.idnes.cz/sport
0:0, 0:0
  • 1.73
  • -
  • 2.11
Rakousko vs. ČeskoHokej - Skupina A - 6. 11. 2026:Rakousko vs. Česko //www.idnes.cz/sport
6. 11. 15:00
  • 30.00
  • 20.90
  • 1.01
Švédsko vs. KanadaHokej - Skupina B - 6. 11. 2026:Švédsko vs. Kanada //www.idnes.cz/sport
6. 11. 15:00
  • 15.00
  • 12.10
  • 1.09
Hranice vs. Zbrojovka Brno BFotbal - 15. kolo - 6. 11. 2026:Hranice vs. Zbrojovka Brno B //www.idnes.cz/sport
6. 11. 17:00
  • 2.48
  • 3.48
  • 2.10
Svrčina vs. PirosTenis - Čtvrtfinále - 6. 11. 2026:Svrčina vs. Piros //www.idnes.cz/sport
6. 11. 17:00
  • 1.69
  • -
  • 2.17
Artis Brno B vs. UničovFotbal - 15. kolo - 6. 11. 2026:Artis Brno B vs. Uničov //www.idnes.cz/sport
6. 11. 17:30
  • 2.15
  • 3.49
  • 2.41
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Fotbalista Tenerife zemřel po hrozivém faulu brankáře, případ prověřuje policie

Fotbalista Tenerife Jesús de Miguel.

Útočník Jesús de Miguel z Tenerife, který v pondělním utkání druhé španělské fotbalové ligy s Andorrou po srážce se soupeřem zkolaboval, zemřel. Bylo mu 30 let.

Halloweenské oslavy sportovních hvězd. Podívejte se, jaké kostýmy letos oblékly

Sportovci oslavili Halloween

Filmoví hrdinové, hudební legendy, pohádkové postavy i pořádná dávka humoru. Sportovní hvězdy letos na Halloween znovu popustily uzdu fantazii a vyměnily dresy za originální převleky. Některé vsadily...

Jsme připraveni hostit hokejový šampionát místo Německa, oznámili Rusové

Ruští hokejisté do 20 let slaví vítězství nad Švédskem.

Světlana Žurovová, olympijská vítězka v rychlobruslení a vlivná poslankyně Státní dumy za Putinovu stranu Jednotné Rusko, prohlásila, že Rusko je připraveno hostit mistrovství světa v hokeji v roce...

Češi se oficiálně připojili k bojkotu Ruska. Ať o nás nikdo nepochybuje, řekli hokejisté

Potyčka mezi českými a ruskými hokejisty při Českých hrách

Finsko, Švédsko, Norsko, Dánsko, Lotyšsko... A Česko! Hokejový svaz redakci iDNES.cz potvrdil, že se oficiálně přidává k zemím, které se rozhodly bojkotovat zápasy s Ruskem. Generální sekretář svazu...

Rusové slaví. Vrátí se do mezinárodního hokeje, rozhodla sportovní arbitráž

Rusko se raduje z vedoucího gólu Jevgenije Timkina ve čtvrtfinále MS 2021 s...

Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) rozhodla o návratu Rusů do soutěží Mezinárodní hokejové federace (IIHF). Verdikt platí okamžitě, Rusové se tak zúčastní už seniorského šampionátu v roce 2027 v...

Rekord v Brazílii. Rozhodčí rozdal po hromadné rvačce 53 červených karet

Utkání ve druhé brazilské lize hráčů do 20 let poznamenala hromadná rvačka, do...

Neuvěřitelné scény nabídlo první semifinále druhé brazilské ligy hráčů do 20 let mezi týmy Uberlandia a Mamore. Utkání, které skončilo vítězstvím hostujícího Mamore 3:1, poznamenala hromadná rvačka,...

6. listopadu 2026

Smetanova symfonie: z Průvan arény k 800 prvoligovým startům. Cíl? Tisícovka

Hokejové Litoměřice ocenily obránce Ondřeje Smetanu za 800 startů v první lize....

Ondřej Smetana: Má první liga. Statný hokejový obránce Litoměřic ve druhé nejvyšší soutěži zkomponoval symfonii o 800 startech. Jubileum oslavil v zápase, kterým načal další stovku. Od klubu dostal...

6. listopadu 2026  9:59

Taschlerovi myslí na své maximum, jsou na Grand Prix v Číně třetí po rytmickém tanci

Momentka z rytmického tance Natálie a Filipa Taschlerových na MS v Praze.

Natálie a Filip Taschlerovi jsou na krasobruslařské Grand Prix v Číně třetí po rytmickém tanci. Čeští reprezentanti útočí na své maximum v elitním seriálu, kde byli dosud nejlépe čtvrtí. V úvodní...

6. listopadu 2026  9:48

Hajzlík? I ty fotbal potřebuje, myslí si o sobě Vaníček ze Zbrojovky

Antonín Vaníček ze Zbrojovky Brno slaví gól do sítě Teplic.

Pět espress denně, tetovací strojek v ruce a pořádná dávka drzosti na fotbalovém hřišti. Antonín Vaníček loni restartoval kariéru v českobudějovickém Dynamu, odkud v létě zamířil do Zbrojovky Brno. A...

6. listopadu 2026  9:47,  aktualizováno  10:38

Věřím, že vítěznou šňůru natáhneme až do konce zimy, prohlásil plzeňský Gabriel

Adam Gabriel z Plzně hlavičkuje v zápase s Lilleströmem.

Po dvougólovém představení v ligovém utkání v Ostravě byl znovu při chuti. Hned v prvním poločase duelu fotbalové Evropské ligy v norském Lilleströmu se plzeňský obránce Adam Gabriel dostal do dvou...

6. listopadu 2026  9:34

Turnaj mistryň 2026 v tenise: Program, výsledky, Češky a nominace

Zleva Karolína Muchová a Linda Nosková

Je tady závěrečný ženský tenisový podnik sezony, Turnaj mistryň. Letos se koná od 8. do 15. listopadu 2026 v americkém Indian Wells s trojnásobnou českou účastí, sledujte přímé přenosy online.

6. listopadu 2026  9:21

Můj konec nebyl náhlý, majitelé to věděli, říká bývalý šéf hokejového Zlína

Jan Pravda, generální manažer hokejistů Zlína

O možnosti svého konce mluvil s majiteli klubu, který vlastní z většiny město, už po skončení minulého ročníku. „Shodli jsme se, že je důležité zajistit kontinuitu, připravit novou sezonu, dořešit...

6. listopadu 2026  9:20

Klid uprostřed ledové války. A teď si představte, že v Česku zazní ruská hymna

Český obránce Radek Kučeřík pálí na švédskou branku.

Ostrá bílá světla zhasla a hala se zalila do jemně červené. Zpěvačka krásným operním hlasem přednášela českou hymnu a sedmnáct tisíc lidí ji němě poslouchalo. Procítěná chvíle před zápasem českých...

6. listopadu 2026  9:10

Splash Bros. proti sobě: Curry dovedl Golden State k šesté výhře v řadě

Klay Thompson (11) z Miami Heat brání v zápase s Golden State Warriors,...

Golden State Warriors porazili v NBA basketbalisty Miami Heat 120:100 a po třech porážkách v úvodu sezony si připsali šesté vítězství za sebou. Kaliforňany táhl s 29 body Stephen Curry, který 22 z...

6. listopadu 2026  7:56,  aktualizováno  8:55

Od Železného k… Kdo vyhraje Atleta roku? Osvěžte si, jaké legendy vládly anketě dřív

Jan Železný (vpravo) a Robert Změlík během vyhlášení ankety Atlet roku 1993

V sobotu večer česká atletika pozná svého krále či královnu za sezonu 2026. Mezi desítkou finalistů nechybí halová mistryně světa na 400 metrů Lurdes Gloria Manuel, tyčkařka Amálie Švábíková, obhájce...

6. listopadu 2026  8:40

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Pastrňák přihrál Zachovi na dva góly. Bodovali i Hertl, Jiříček a Nečas

Pavel Zacha (18) a David Pastrňák (88) slaví trefu Boston Bruins.

Bostonští hokejisté v NHL porazili Pittsburgh 6:2 i díky produktivitě českých útočníků Davida Pastrňáka (0+2) a Pavla Zachy (2+0). Do bodových statistik se asistencí zapsali Tomáš Hertl z Vegas, Adam...

6. listopadu 2026  6:50,  aktualizováno  8:26

Fantastický výkon, chválil Priske. Guddala bránil: Dostal by za tohle kartu v Česku?

Sparťanský trenér Brian Priske.

Porážka ho mrzela, výkon naopak nadchl. Brian Priske, kouč fotbalové Sparty, se po domácí prohře 1:3 s Bournemouthem v zápase Evropské ligy za svůj tým postavil. Včetně obránce Guddala, který smazal...

6. listopadu 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.