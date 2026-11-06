Taschlerovi na Čínském poháru v Šen-čenu vstupují do letošní Grand Prix. Valčík v rytmickém tanci zatančili na slavné americké muzikálové melodie bez výraznější chyby. „Bylo to super, moc jsme si to užili. Je tady všude velké vedro, ale bylo to fajn a těšíme se na zítra,“ uvedla v nahrávce pro média Taschlerová.
Před Taschlerovy se dostali ještě Gruzínci Diana Davisová a Gleb Smolkin, kteří jsou těsně druzí za Brity. Čeští reprezentanti mají v boji o své první medailové umístění v Grand Prix náskok 1,69 bodu na Francouze Loicii Demougeotovou a Thea le Merciera. O dalších 43 setin zpět je pátý pár letošního mistrovství Evropy Olivia Smartová, Tim Dieck ze Španělska, který doplatil na pokaženou úvodní zvedačku.
Taschlerovi jsou jedinými českými zástupci na tomto závodě Grand Prix. Volné tance začnou v sobotu v 7:30 SEČ.
Čínský pohár v Šen-čenu
závod seriálu Grand Prix v krasobruslení
Taneční páry - po rytmickém tanci: 1. Fearová, Gibson (Brit.) 80,00, 2. Davisová, Smolkin (Gruz.) 79,31, 3. Taschlerová, Taschler (ČR) 73,10.