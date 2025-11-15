Solidní start. Mrázkovi jsou po rytmickém tanci šestí na Americké brusli

Juniorští mistři světa z roku 2023 Mrázkovi na rockovou hudbu skupiny AC/DC předvedli solidní program. V soutěži, kde byl poměrně přísný technický panel, získali 72,73 bodu. To bylo zhruba o bod a půl méně než před dvěma týdny na Kanadské brusli, kde po rytmickém tanci drželi páté místo.
|
Mrázkovi vyrovnali maximum na Grand Prix, nesesadila je ani zvláštní penalizace
„S rytmickým tancem jsme docela spokojení. Zajeli jsme zhruba tak, jak umíme,“ uvedla v tiskové zprávě svazu Mrázková. Drobnému zakolísání se ale nevyhnuli. „Měli jsme malý problém v prvním elementu. Byli jsme trošku za hudbou, takže jsme se tam trochu srazili, ale jinak to bylo povedené,“ doplnila devatenáctiletá krasobruslařka.
Tentokrát se Mrázkovi z první rozjížďky, v níž dnes jako poslední nastoupili, do kvalitnější poloviny startovního pole zatím neposunuli. Na Američany Christinu Carreiraovou a Anthonyho Ponomarenka ztratili jedinou setinu bodu, o dalších 73 setin jsou před nimi Francouzi Loicia Demougeotová a Theo Le Mercier.
|
Mezi palmami a horami. Jak Mrázkovi pilují tance, kterými chtějí ohromit Prahu
Roli favoritů potvrdili Američané Chocková a Bates, i když také u nich našel technický panel řadu nedostatků. Přesto získali 84,77 bodu a mají více než sedmibodový náskok před průběžně druhými Kanaďany Marjorie Lajoieovou a Zacharym Laghou. Třetí je zatím francouzský pár Evgeniia Loparevová, Geoffrey Brissaud.
Volné tance začnou v neděli ve 20:16 středoevropského času. Mrázkovi pak nastoupí ve 20:53.
Americká brusle v Lake Placid
závod seriálu Grand Prix v krasobruslení
Taneční páry - po rytmickém tanci: 1. Chocková, Bates (USA) 84,77, 2. Lajoieová, Lagha (Kan.) 77,42, 3. Loparevová, Brissaud (Fr.) 76,72, ...6. Mrázková, Mrázek (ČR) 72,73.