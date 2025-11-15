Solidní start. Mrázkovi jsou po rytmickém tanci šestí na Americké brusli

Krasobruslaři Kateřina a Daniel Mrázkovi jsou na Americké brusli šestí po rytmickém tanci. Na svém druhém závodě v letošní Grand Prix ztrácejí setinu na pátou pozici a 74 setin na čtvrtou příčku. Mají tak šanci minimálně zopakovat páté místo z Kanadské brusle, které je jejich maximem v Grand Prix. V Lake Placid před nedělními volnými tanci suverénně vedou domácí trojnásobní mistři světa Madison Chocková a Evan Bates.

Sourozenci Kateřina a Daniel Mrázkovi na Kanadské brusli. | foto: Reuters

Juniorští mistři světa z roku 2023 Mrázkovi na rockovou hudbu skupiny AC/DC předvedli solidní program. V soutěži, kde byl poměrně přísný technický panel, získali 72,73 bodu. To bylo zhruba o bod a půl méně než před dvěma týdny na Kanadské brusli, kde po rytmickém tanci drželi páté místo.

Mrázkovi vyrovnali maximum na Grand Prix, nesesadila je ani zvláštní penalizace

„S rytmickým tancem jsme docela spokojení. Zajeli jsme zhruba tak, jak umíme,“ uvedla v tiskové zprávě svazu Mrázková. Drobnému zakolísání se ale nevyhnuli. „Měli jsme malý problém v prvním elementu. Byli jsme trošku za hudbou, takže jsme se tam trochu srazili, ale jinak to bylo povedené,“ doplnila devatenáctiletá krasobruslařka.

Tentokrát se Mrázkovi z první rozjížďky, v níž dnes jako poslední nastoupili, do kvalitnější poloviny startovního pole zatím neposunuli. Na Američany Christinu Carreiraovou a Anthonyho Ponomarenka ztratili jedinou setinu bodu, o dalších 73 setin jsou před nimi Francouzi Loicia Demougeotová a Theo Le Mercier.

Mezi palmami a horami. Jak Mrázkovi pilují tance, kterými chtějí ohromit Prahu

Roli favoritů potvrdili Američané Chocková a Bates, i když také u nich našel technický panel řadu nedostatků. Přesto získali 84,77 bodu a mají více než sedmibodový náskok před průběžně druhými Kanaďany Marjorie Lajoieovou a Zacharym Laghou. Třetí je zatím francouzský pár Evgeniia Loparevová, Geoffrey Brissaud.

Volné tance začnou v neděli ve 20:16 středoevropského času. Mrázkovi pak nastoupí ve 20:53.

Americká brusle v Lake Placid

závod seriálu Grand Prix v krasobruslení

Taneční páry - po rytmickém tanci: 1. Chocková, Bates (USA) 84,77, 2. Lajoieová, Lagha (Kan.) 77,42, 3. Loparevová, Brissaud (Fr.) 76,72, ...6. Mrázková, Mrázek (ČR) 72,73.

Chorvatky vyzvou Češky o udržení v BJK Cupu, také si poradily s Kolumbií

Camila Osoriová z Kolumbie posílá balonek na druhou stranu kurtu ve druhém kole...

Chorvatské tenistky porazily v baráži Billie Jean King Cupu sokyně z Kolumbie 2:1 na zápasy a utkají se v neděli o setrvání v elitní skupině s Českem. Rozhodující druhý bod zajistily domácímu týmu ve...

15. listopadu 2025  19:48

Největší ženský tenisový turnaj v Česku se přesouvá ze Sparty na Štvanici

Momentka ze čtvrtfinále Prague Open

Tenisový turnaj Livesport Prague Open se od příštího roku přesune z areálu pražské Sparty ve Stromovce na Štvanici. Soutěž se uskuteční na kurtech u Negrelliho viaduktu od 20. do 26. července....

15. listopadu 2025  18:05

