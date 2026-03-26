Reshtenko upadl, přesto na pražském šampionátu prošel do volných jízd

  14:22
Český krasobruslař Georgii Reshtenko poprvé v kariéře postoupil na mistrovství světa do volných jízd. Bronzový medailista z evropského šampionátu má v Praze jistou účast ve finálové části soutěže navzdory tomu, že v krátkém programu spadl při čtverném toeloopu.
Český krasobruslař Georgii Reshtenko padá během krátkého programu na MS v Praze. | foto: Michal Sváček, MAFRA

Zatímco jeho reprezentační kolegové Barbora Vránková a sportovní dvojice Anna Valesiová, Martin Bidař museli na postup čekat, Reshtenko měl už po svém vystoupení nejhůře poslední postupovou 24. příčku jistou.

Za výrazné podpory zaplněné O2 areny třiadvacetiletý český reprezentant vyšvihl skvělý čtverný salchow i trojitý axel. Pak ale pokazil čtverný toeloop, v němž podle vlastních slov poprvé v sezoně v krátkém programu spadl.

„Toeloop je můj oblíbený skok. Byl jsem tak nabitý energií arény, říkal jsem si, že to mám. Šel jsem na toeloop moc silou a kvůli tomu to nevyšlo,“ řekl novinářům.

Přišel tím o plánovanou kombinaci s trojitým toeloopem a premiérové překonání osmdesátibodové hranice. „Víme, že kdybych udělal ten toeloop, tak bych měl přes 85, 87 bodu, což by bylo samozřejmě úžasné,“ uvedl. Známka 75,14 bodu, která byla zhruba o tři a půl bodu nižší než jeho osobní rekord z lednového ME, mu ale stačila na postup do volných jízd.

Reshtenko, kterého trénuje bývalý úspěšný český krasobruslař Michal Březina, si vylepší maximum na světovém šampionátu. Při předchozích třech startech byl nejlépe loni jednatřicátý.

Krátké programy mužů vyvrcholí po 16. hodině. Hvězdný Američan Ilia Malinin plánuje zahájit útok na třetí světový titul za sebou s maximální obtížností včetně kombinace se čtverným axelem. To na loňském mistrovství světa ani únorové olympiádě nezkoušel.

