Pád při lutzu, i tak jistota volných jízd. Valesiová a Bidař se na postup načekali

Valesiová s Bidařem, kteří na vrcholných akcích závodí první sezonu, lehce zaváhali při úvodním trojitém twistu. Po vydařeném sólovém dvojitém axelu pak přišel osudný pád u odhozeného trojitého lutzu.
„Tenhle týden se nám lutz na tréninku podařil pokaždé. Pak v rozjížďce také byl. Prostě to se stává, v tom závodě je to trochu jiné, je to nápor. Trochu to byl timing, nemělo to asi rytmus,“ vykládal Bidař.
Jeho partnerka skončila na ledě v dost krkolomné pozici, ale vyvázla bez újmy. „Vypadalo to hůř, než to bylo. Koleno je v pořádku, cítím se dobře, není důvod se obávat,“ ujistila.
Jejich známka 56,58 bodu byla o 2,78 bodu lepší než na lednovém mistrovství Evropy, ale dlouho to vypadalo, že se jim pád při lutzu stane osudným.
Ztratili tím zhruba čtyři body, jako třetí dvojice ve startovní listině se zařadili na poslední místo a papírově nejbližší konkurenti se dostávali těsně před ně.
Až po hodině a půl krátký program pokazili Daria Danilovová a Michel Tsiba z Nizozemska a čeští krasobruslaři se vyšvihli na postupovou pozici. Domácím fanouškům se tak představí i ve čtvrtečních volných jízdách.