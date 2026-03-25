Pád při lutzu, i tak jistota volných jízd. Valesiová a Bidař se na postup načekali

Sportovní dvojice Anna Valesiová, Martin Bidař navzdory pádu po odhozeném trojitém lutzu postoupila na krasobruslařském mistrovství světa v Praze do volných jízd. Z krátkého programu se do finálové soutěže šampionátu dostalo 20 z 21 dvojic, ale čeští reprezentanti museli dlouho čekat, než pod sebe jednoho potřebného soupeře dostali. Soutěž ještě pokračuje.
Spirála smrti Anny Valesiové a Martina Bidaře v krátkém programu na MS v Praze. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Zvedaná figura Anny Valesiové a Martina Bidaře v krátkém programu na MS.
Valesiová s Bidařem, kteří na vrcholných akcích závodí první sezonu, lehce zaváhali při úvodním trojitém twistu. Po vydařeném sólovém dvojitém axelu pak přišel osudný pád u odhozeného trojitého lutzu.

„Tenhle týden se nám lutz na tréninku podařil pokaždé. Pak v rozjížďce také byl. Prostě to se stává, v tom závodě je to trochu jiné, je to nápor. Trochu to byl timing, nemělo to asi rytmus,“ vykládal Bidař.

Zvedačka Anny Valesiové a Martina Bidaře v krátkém programu na MS v Praze.

Jeho partnerka skončila na ledě v dost krkolomné pozici, ale vyvázla bez újmy. „Vypadalo to hůř, než to bylo. Koleno je v pořádku, cítím se dobře, není důvod se obávat,“ ujistila.

Jejich známka 56,58 bodu byla o 2,78 bodu lepší než na lednovém mistrovství Evropy, ale dlouho to vypadalo, že se jim pád při lutzu stane osudným.

Ztratili tím zhruba čtyři body, jako třetí dvojice ve startovní listině se zařadili na poslední místo a papírově nejbližší konkurenti se dostávali těsně před ně.

Až po hodině a půl krátký program pokazili Daria Danilovová a Michel Tsiba z Nizozemska a čeští krasobruslaři se vyšvihli na postupovou pozici. Domácím fanouškům se tak představí i ve čtvrtečních volných jízdách.

