Kuříková vyhrála českou anketu Král triatlonu, už potřetí

Dvaatřicetiletá Kuříková zvítězila v anketě České triatlonové asociace, v níž hlasují zástupci klubů, novináři, trenéři a členové vedení asociace, už v letech 2021 a 2022. Letos za ní skončili na dalších příčkách Tereza Zimovjanová a Aneta Grabmüller.

„Je to pro mě krásná tečka za povedenou sezonou a moc si vážím hlasů a podpory z českého triatlonového prostředí. Motivuje mě to do další práce,“ uvedla Kuříková. „Chtěla bych poděkovat především svému trenérovi Brettu Suttonovi, díky kterému jsem letos udělala výrazný výkonnostní skok. Moc si vážím podpory rodiny, se kterou mohu sdílet svou vysněnou cestu.“

Kuříková se letos kvalifikovala na olympijské hry do Paříže, kde obsadila 29. místo. Získala také stříbro na Světovém poháru v Karlových Varech, vyhrála premiérový triatlonový závod série Ironman na českém území v Hradci Králové a byla čtvrtá na mistrovství Evropy v olympijském triatlonu.

V kategorii Trenér roku dostal nejvíce hlasů Jan Čelůstka, jenž působí druhým rokem v roli reprezentačního kouče. Talentem roku byl vyhlášen Matěj Procházka.