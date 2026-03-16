Když rozhoduje skóre. KP Brno nepostoupilo do play off jen rozdílem míčů

Jiří Černý
  17:29
Slavily postup do play off, splnily základní podmínku jasnou výhrou nad Šternberkem. Volejbalistky KP Brno křepčily, že se po dvou neúspěšných sezonách konečně podívají do vyřazovací části. Jenže pak přišla rána. Frýdek-Místek porazil Ostravu a v tabulce přeskočil trojici soupeřek. A rázem se řešilo, kdo si z týmů s 26 body vytáhne černého Petra. Ten zbyl na Královo Pole.
Volejbalistky KP Brno se těšily na sérii s městským rivalem a favoritem soutěže Šelmami. Místo toho jim play off uteklo o rozdíl v míčích. Nestačilo ani 404 vítězných míčů nejproduktivnější hráčky soutěže Niny Dreisigové. | foto: Ivo Stejskal, KP Brno

Play off v pondělí začíná bez něj.

O posledním postupujícím rozhodl až poměr uhraných míčů, který vyzněl lépe pro Olomouc.

Oba týmy měly shodně osm vítězství i stejné skóre setů 33:49. Olomouc však měla lepší bilanci míčů 1774:1808, zatímco Brňanky nasbíraly skóre 1713:1887.

Paradoxem je, že ve vzájemných zápasech KP vyhrálo v součtu na sety 4:3 a v sezoně mělo i více tříbodových vítězství. Volejbal však po počtu výher, bodech a poměru setů používá jako další kritérium právě celkovou bilanci míčů, vzájemné duely nerozhodují.

„Je to nepříjemná součást sportu. Děvčatům jsem říkal, že si z toho mají vzít hlavně ponaučení, že na konci může rozhodovat nejen každý zápas, ale každý set, a dokonce i každý míč,“ říká předseda klubu KP Brno Richard Weisner.

Podle něj je ale zbytečné zpětně hledat moment, kdy mohl tým získat rozhodující set navíc. „Mohlo to být třeba proti Ostravě v předposledním kole, ale stejně tak jsme jinde překvapili, třeba vítězstvím v Prostějově,“ vrací se Weisner.

Diskuze se vedly i o tom, zda by v případě rovnosti bodů neměly rozhodovat vzájemné zápasy. Podle předsedy klubu je však současný systém ve volejbalových soutěžích běžný.

„Vzájemné zápasy fungují jako kritérium spíše na turnajích, kde se soupeři potkají jen jednou. V lize se hraje dvakrát s každým a pravidla jsou nastavena jinak,“ vysvětluje.

„Šelmy nás pomstí“

Královo Pole přitom pracuje s dlouhodobým plánem postupné obměny kádru v přibližně čtyřletých cyklech. Aktuální generace měla podle původního plánu vrcholit v sezoně 2026/2027.

„Minulá sezona měla být startovací, ta letošní měla být výsledkově lepší. Vyhodnocení ale teprve přijde. Myslím, že hráčky, které jsme brali jako nosné, se posunuly tak, aby nás podržely ještě rok nebo dva,“ říká Weisner.

Volejbalistky KP Brno se těšily na sérii s městským rivalem a favoritem soutěže Šelmami. Místo toho jim play off uteklo o rozdíl v míčích. Nestačilo ani 404 vítězných míčů nejproduktivnější hráčky soutěže Niny Dreisigové.

Klub už zároveň hledá posily pro příští ročník. Podle předsedy týmu se ukázalo, že bodová zátěž ležela příliš na jedné hráčce. „Nina Dreisigová zůstala na body prakticky sama celou sezonu. I když vyhrála bodování soutěže o velký rozdíl, nestačilo to. Kdyby se k ní přidala ještě jedna hráčka, řešili bychom, jak porazit Šelmy,“ připouští.

Dreisigová uhrála 404 bodů. „Druhá byla také naše odchovankyně Simona Jelínková s 333 body, přesto to týmově nestačilo. Beru to jako moji osobní zodpovědnost, posily mohly být o něco lepší,“ hodnotí Weisner.

Že by za třemi nepovedenými sezonami stál mistrovský titul a na něj navázaná finančně náročná účast v Lize mistryň v sezoně 2023/2024, po které část hráček odešla do zahraničí, si předseda klubu nemyslí.

„Finančně jsme to zvládli díky podporovatelům v podstatě s pěknou nulou. Tým to ale rozbilo, protože některé hráčky odešly za dalšími příležitostmi,“ říká Weisner.

„Zpětně to byla chyba, že jsme rok ‚přenášeli‘, kdy zůstala polovina kádru. Neodpovídá to naší doktríně, kdy se snažíme fungovat ve čtyřletých cyklech. Čas aktuální generace se tak zřejmě zkrátí na tříletý program.“

„Už nyní se nepodařilo udržet některé hráčky, které měly v týmu být oporami. Mají namířeno do lepších soutěží. Je na nás hledat jejich náhradu v našem modelu. Chtěli bychom zachovat plán boje o medaili. Nebudeme říkat, že o titul, ale o nejlepší čtyřku bychom chtěli zabojovat,“ líčí vizi.

Za aktuálně největšího favorita na titul považuje právě městského rivala.

„Mají neuvěřitelné zkušenosti, kterými jiné týmy zdaleka nedisponují. V sérii je skoro nejde porazit,“ dodává Weisner.

„V jednotlivých utkáních ukázaly, že mají i slabiny, ale pak přijde Vendula Straková na servis při prohrávání o pět a Šelmy to proti mečbolu otočí. Klid od nich je až znepokojivý a jediné, co může Šelmy zastavit, je zranění klíčových hráček, nejvíce asi Vinci,“ predikuje zakladatel volejbalové statistiky v Česku.

Šelmy zahájí tažení za pomstou městského rivala proti Olomouci v pondělí od 18 hodin.

