Hrdý na sebe nejsem. Ale Šternberk fauloval. O podivné záchraně KP Brno

Sportovně-technická komise volejbalového svazu totiž tento týden uznala, že za Šternberk neoprávněně nastupovala mladá ukrajinská hráčka Valerija Dovhošapková, která byla špatně registrovaná. Šternberku tak byla kontumována všechna utkání, do nichž brzy osmnáctiletá smečařka nastoupila, přišel o 16 bodů a propadl se na poslední místo v soutěži. Nově předposlední Královopolanky si místo barážových starostí mohou oddychnout.

„Já se snažím od tohoto morálního dilematu osvobodit. Hrdý na to, že jsme poslali podnět, nejsem. Byl bych podstatně radši, kdybychom si vše obhájili sportovními výkony. Hodně lidí, když o této kauze slyší, pochopitelně zapojí emoce a já je chápu. Jen říkám, že tak jako má pravidla každý zápas, má je i administrativní činnost klubu. Stejně jako byste nechtěli vyhrát bodem, když šel míč do autu, tak nemůžete použít hráčku, kterou nemáte správně registrovanou. Je to faul,“ obhajuje postup svého klubu královopolský předseda Richard Wiesner.

Ten nezastírá, že návrh komisi poslal až ve chvíli, kdy KP vědělo, že baráži sportovní cestou neunikne. „Nejsme Mirkové Dušínové, nechlubíme se, že jsme utekli baráži. Máme ale právo hájit pravidla, která my dodržujeme. Nechci lhát, že naší motivací nebyl prospěch, který nám kontumace přinesla. Kdybych ale takový podnět nepodal, zpronevěřil bych se jako funkcionář svému klubu i hráčkám, o které se starám,“ oznamuje Wiesner.

Že se celá kauza spustila kvůli hráčce, která odehrála v daných zápasech vždy jen pár míčů, považuje za nepodstatné. „Upřímně říkám, že kdyby šlo o mládežnické soutěže, neřešili bychom to tímto způsobem, ale snažili bychom se tomu zamezit bez reputační újmy pro celý volejbal. V extralize to ale nejde. Za registraci cizinky v mládeži se neplatí, a tak když Valerija přišla, Šternberk za ni transfer platit nemusel. Když ji ale vytáhl do extraligy, tak jsou jasně daná pravidla a Šternberk transfer nezaplatil,“ popisuje podstatu přestupku.

Brněnský celek nyní analyzuje důvody, proč se v této sezoně herně tak trápil. „Naše rozhodnutí podat podnět na Šternberk nevyřeší příčiny našeho sportovního selhání. To může jen naše lepší práce. Nepovedlo se nám posílit, zvolili jsme nedostatečnou variantu doplnění týmu. Průběh pak ovlivnila zranění a následně začaly pracovat i psychické záležitosti,“ hodnotí Wiesner.

V Českém poháru přitom KP došlo až do finále. „Nepřeceňujeme to, ale byl to světlý bod sezony. Trochu nás to nakoplo a dalo nám to signál, že nastavení mladého týmu nebylo špatné,“ říká předseda klubu.