Brněnští házenkáři ukončili Turkům sérii úspěchů, v odvetě je čeká peklo

  10:10
Bezmála tisícovka diváků si nenechala ujít sobotní bitvu, v níž v rámci prvního kola osmifinále Evropského poháru brněnští házenkáři porazili turecký Nilüfer Bursa 29:26. Teď je ovšem čeká náročná odveta u soupeře známého temperamentními fanoušky.

Brněnský trenér Pavel Hladík | foto: Petr Bílek, MF DNES

„Kluci si zaslouží respekt. Soupeř měl před dneškem sérii 14 zápasů bez porážky, takže bylo hrozně těžké proti němu hrát. Mají skvělý postupný útok, jsou trpěliví na míči a je to o tom vydržet až do konce. O to víc jsem rád, že jsme jejich sérii ukončili. Pro spoustu kluků to byl největší zápas kariéry. Hodně nám pomohli diváci, kotel, který tu dneska byl, obvykle nemáme. Za pět let, co tu jsem, jsme v pořádné domácí atmosféře hráli snad potřetí,“ hodnotil utkání trenér královopolského týmu Pavel Hladík.

Přípravu ztížil i nabitý program, po extraligovém zápase s Plzní mělo Brno jen dva dny na přípravu.

„Měli jsme v podstatě jen jeden a půl tréninku a sešli se na videu,“ podotkl Hladík.

Začátek zápasu naplnil předpoklady vyrovnaného evropského střetnutí. Skóre se přelévalo ze strany na stranu a ani jeden z týmů si nedokázal vypracovat výraznější náskok.

Po třiceti minutách tak na tabuli svítilo skóre 14:14. Zajímavé bylo též sledovat věkový rozdíl mezi oběma celky. Brno vyrukovalo se sestavou s průměrným věkem 23 let, turecký byl o šest let vyšší. Navíc rozdíl mezi nejstarším hráčem Brna a Bursy byl neuvěřitelných 11 let.

„Když to trochu zlehčím, tak pět z nich by mohlo dělat některým našim hráčům tátu. Byl to takový generační souboj,“ smál se Hladík.

Po změně stran Brno začalo dominovat. Rychle si vytvořilo třígólový náskok, a ačkoliv Nilüfer zvládl dočasně dorovnat, domácí obrat nepřipustili.

Druhou půli ozdobily i zákroky obou brankářů, domácí Marko Jan Terlecki dokonce vstřelil gól. „Věřili jsme, že Marko se na pohár ‚přepne‘ a bude dobrý, což se ukázalo. Dává nám to sílu a díky tomu můžeme hrát rychlý přechod. Když neubráníme, nemůžeme hrát rychle,“ chválil domácí kouč.

Odveta se v neděli odehraje na horké turecké půdě. „Bude to hlavně o psychice. Myslím si, že prostředí bude pekelné, ale máme týden se na to připravit,“ uzavřel Hladík.

Výsledky

Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové

Série fotografií fotografky agentury AP pádu Lindsey Vonnové v olympijském...

Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro play off, Češi

Jan Rutta (vpravo) slaví s Romanem Červenkou gól do sítě Francie.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor potvrdil neúčast...

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Slalom na ZOH ONLINE: Lyžaři závodí v hustém sněžení. Braathen první kolo nedokončil

Sledujeme online
Lucas Pinheiro Braathen z Brazílie během prvního kola slalomu mužů nedokončil....

Alpští lyžaři jedou svůj poslední závod na olympijských hrách v Bormiu v mimořádně těžkých podmínkách za vytrvalého hustého sněžení. S náročnou tratí si neporadila řada favoritů v čele s Brazilcem...

16. února 2026  9:40,  aktualizováno  10:27

Brněnští házenkáři ukončili Turkům sérii úspěchů, v odvetě je čeká peklo

Lovosice, 21. 12. 2024, extraliga házenkářů, Lovci Lovosice - SKKP Handball...

Bezmála tisícovka diváků si nenechala ujít sobotní bitvu, v níž v rámci prvního kola osmifinále Evropského poháru brněnští házenkáři porazili turecký Nilüfer Bursa 29:26. Teď je ovšem čeká náročná...

16. února 2026  10:10

Zlatý bronz. Hadamczikovi jsme přestali věřit, vzpomíná Špaček na rozpačitý Turín

Martin Straka a Jaroslav Špaček s bronzovými medailemi v Turíně 2006.

Od našeho zpravodaje v Itálii Není zdaleka tak cenná a ve stínu Nagana se na ni zapomíná. Jaroslav Špaček ale dvacet let starou olympijskou medaili z Turína staví na úroveň turnaje století. „Hvězdní hráči nedominovali, možná se...

16. února 2026

Hollý trefil míč holení, v Pardubicích nastartoval Jablonec k výhře

Jablonecký útočník Dominik Hollý (vpravo) slaví se spoluhráčem Pantalonem, gól...

Vloni v létě odešel po výtečné sezoně z Jablonce do Sparty, kde ho ale ničila zranění a vůbec nehrál. Proto se slovenský ofenzivní záložník Dominik Hollý do severočeského fotbalového klubu před jarní...

16. února 2026  9:59

10. den ZOH 2026 ONLINE: Müller pojede v Bormiu slalom, curleři vyzvou Kanadu

Sledujeme online
Olympijský obří slalom Marku Müllerovi příliš nevyšel.

Jen ve dvou soutěžích bude mít během desátého dne zimních olympijských her v Miláně a Cortině d’Ampezzo své zastoupení český sport. Lyžař Marek Müller pojede v Bormiu závod ve slalomu, tým curlerů...

16. února 2026,  aktualizováno  9:52

Pardubické Dynamo odehrálo Hockeytown Cup a vyhlíží čekání na play off

Hráči Pardubic se radují z demolice Brna.

V neděli pardubičtí hokejisté dohráli finále prvního ročníku domácího Hockeytown Cupu, švýcarskému Bernu podlehli 4:5 v prodloužení. Prakticky obratem odstartuje poslední fáze jejich přípravy na...

16. února 2026  9:52

NEJ Z LIGY: Krčík jako Kane, planý poplach v Karviné i těžká role sudího před kamerou

Plzeňský Dávid Krčík ční nad spoluhráči nejen díky své vysoké postavě, ale...

Vyhrála první Slavia, druhá Sparta, třetí Jablonec, čtvrtá Plzeň i pátý Liberec. V čele tabulky fotbalové ligy tak všechno při starém, což se v příštím kole nejspíš změní, protože čtyři týmy se...

16. února 2026  9:26

Zase horší výkon. Čtenářům se líbil Hronek a Chlapík, kritizují i Pastrňáka s Červenkou

David Pastrňák (88) v akci během zápasu se Švýcarskem. (15. února 2026)

Víc než průběh zápasu se Švýcarskem na olympijských hrách v Miláně se řeší jeho důsledky. Prohra 3:4 v prodloužení poslala české hokejisty do výrazně těžší části pavouka. Ale jak by se dal označit...

16. února 2026  9:23

Ředitel Teplic šel do kotle a podpisem na šálu zpečetil sázku o Zlatana

Teplický Matěj Náprstek v souboji o míč v utkání fotbalové ligy v Mladé...

Kdo se bojí, nesmí do lesa ani do fotbalového kotle. Rudolf Řepka jako ředitel prvoligových Teplic je nebojsa, mezi vlajkonoše zašel osobně během nedělního zápasu v Mladé Boleslavi a s jedním z nich...

16. února 2026  9:14

Mladí Američané vládli Utkání hvězd NBA. Pálil Edwards, k boji velel Wembanyama

Anthony Edwards se raduje během Utkání hvězd NBA, v pozadí Jaylen Brown.

Miniturnaj na Utkání hvězd NBA v Los Angeles vyhrál tým Stars. Výběr mladých hráčů kolem Devina Bookera a Anthonyho Edwardse si ve finále poradil 47:21 se zkušenějšími Stripes, které vedli LeBron...

16. února 2026  7:27,  aktualizováno  9:09

Nečekaná lajna táhne! I díky náhradníkovi. Můžeme porazit každého, hlásí Kämpf

Filip Chlapík (14) otevírá skóre v zápase se Švýcarskem. (15. února 2026)

Od našich zpravodajů v Itálii Když se drželi puku, většinou byli v útočném pásmu soupeře. Jestli něco českým hokejistům během olympijského klání proti Švýcarsku fungovalo, byl to produktivní druhý útok, jenž pro leckoho nečekaně...

16. února 2026  9:01

Muchová je po titulu z Dauhá jedenáctá, stala se novou českou jedničkou

Karolína Muchová se napřahuje k úderu ve finále turnaje v Dauhá.

Karolína Muchová po zisku titulu na turnaji elitní kategorie WTA1000 v Dauhá ve světovém žebříčku tenistek poskočila na 11. místo. Devětadvacetiletá hráčka se tak stala novou českou jedničkou.

16. února 2026  8:52

