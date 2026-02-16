Brněnští házenkáři ukončili Turkům sérii úspěchů, v odvetě je čeká peklo

„Kluci si zaslouží respekt. Soupeř měl před dneškem sérii 14 zápasů bez porážky, takže bylo hrozně těžké proti němu hrát. Mají skvělý postupný útok, jsou trpěliví na míči a je to o tom vydržet až do konce. O to víc jsem rád, že jsme jejich sérii ukončili. Pro spoustu kluků to byl největší zápas kariéry. Hodně nám pomohli diváci, kotel, který tu dneska byl, obvykle nemáme. Za pět let, co tu jsem, jsme v pořádné domácí atmosféře hráli snad potřetí,“ hodnotil utkání trenér královopolského týmu Pavel Hladík.
Přípravu ztížil i nabitý program, po extraligovém zápase s Plzní mělo Brno jen dva dny na přípravu.
„Měli jsme v podstatě jen jeden a půl tréninku a sešli se na videu,“ podotkl Hladík.
Začátek zápasu naplnil předpoklady vyrovnaného evropského střetnutí. Skóre se přelévalo ze strany na stranu a ani jeden z týmů si nedokázal vypracovat výraznější náskok.
Po třiceti minutách tak na tabuli svítilo skóre 14:14. Zajímavé bylo též sledovat věkový rozdíl mezi oběma celky. Brno vyrukovalo se sestavou s průměrným věkem 23 let, turecký byl o šest let vyšší. Navíc rozdíl mezi nejstarším hráčem Brna a Bursy byl neuvěřitelných 11 let.
„Když to trochu zlehčím, tak pět z nich by mohlo dělat některým našim hráčům tátu. Byl to takový generační souboj,“ smál se Hladík.
Po změně stran Brno začalo dominovat. Rychle si vytvořilo třígólový náskok, a ačkoliv Nilüfer zvládl dočasně dorovnat, domácí obrat nepřipustili.
Druhou půli ozdobily i zákroky obou brankářů, domácí Marko Jan Terlecki dokonce vstřelil gól. „Věřili jsme, že Marko se na pohár ‚přepne‘ a bude dobrý, což se ukázalo. Dává nám to sílu a díky tomu můžeme hrát rychlý přechod. Když neubráníme, nemůžeme hrát rychle,“ chválil domácí kouč.
Odveta se v neděli odehraje na horké turecké půdě. „Bude to hlavně o psychice. Myslím si, že prostředí bude pekelné, ale máme týden se na to připravit,“ uzavřel Hladík.