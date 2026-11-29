Vítězkou Andalucía Costa del Sol Open de Espaňa se stala osmnáctiletá kanadská golfistka Anna Huangová, která získala už pátý titul na Ladies European Tour, z toho třetí v tomto roce. Talentovaná hráčka triumfovala se skóre 19 ran pod par a náskokem tří úderů před Švýcarkou Morgane Metrauxovou.
Kousková dorazila do Málagy dva dny před startem turnaje z USA po neúspěchu v kvalifikaci na LPGA. Po prvním kole byla jedenáctá, ale pak se postupně propadala. Závěrečný den začala slibně, když zahrála tři birdie na úvodních čtyřech jamkách, ale kvůli dvěma bogey a jednomu double bogey si nakonec nepolepšila.
„Dlouho to vypadalo velmi dobře. Postupně mi ale začínala docházet energie a v každé části hry mi chyběl kousek, aby to bylo ještě lepší,“ uvedla Kousková v tiskové zprávě. „Na tříparové patnáctce jsem bohužel zahrála do bunkeru do vajíčka a následně se z něj nedokázala zachránit, což znamenalo double bogey. I tak jsem strašně moc pyšná. Myslím, že jde o pěknou tečku za celou sezonou,“ řekla vítězka dvou loňských turnajů Ladies European Tour.
Z umístění v Order of Merit měla navzdory mírnému poklesu radost. „Kdyby mi někdo před sezonou řekl, že budu schopná takhle navázat na loňský rok, určitě bych mu nevěřila. Myslím si, že je to úžasný výkon, zvlášť bez turnajového vítězství,“ uvedla Kousková.
Závěrečný turnaj Ladies European Tour Andalucía Costa del Sol Open de Espaňa v Málaze
(par 71, dotace 700.000 eur):
1. Huangová (Kan.) 265 (67+63+66+69), 2. Metrauxová (Švýc.) 268 (65+70+62+71), 3. Tejedová (Šp.) 269 (71+65+67+66), Fösterlingová 269 (65+67+66+71), 5. Sattelkauová (obě Něm.) 270 (67+66+67+70), ...28. Kousková (ČR) 282 (69+72+70+71).