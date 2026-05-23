Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Kousková skvěle zvládla finálové kolo, v Rabatu zapsala nejlepší výsledek v sezoně

Autor: ,
  19:12
Golfistka Sára Kousková skončila šestá na turnaji Ladies European Tour v Rabatu a připsala si nejlepší výsledek v sezoně. Aktuální česká jednička ve finálovém kole pokořila stejně jako v pátek o čtyři rány normu hřiště a měla celkové skóre -8. Vyhrála Kanaďanka Anna Huangová s výsledkem -14.

Sára Kousková v australském Wollongongu. | foto: Tristan Jones - LET

Šestadvacetiletá Kousková, jež má z elitního evropského okruhu dva tituly, byla dosud v sezoně nejlépe desátá minulý týden v Hamburku. Ve finále dokázala pětkrát skórovat a chybovala jen na 14. jamce, kde zaznamenala bogey. V konečném pořadí se posunula o šest pozic.

Stejný výsledek jako v pátečním druhém kole zaznamenala v Maroku i druhá česká golfistka ve finále Kristýna Napoleaová, která opět zahrála tři rány nad par. Se skóre +4 obsadila 60. místo.

Další čtyři Češky v Rabatu neprošly pátečním cutem. Klára Davidson Spilková, jež si na turnaji Lalla Meryem Cup připsala v roce 2017 první ze dvou triumfů na LET, obsadila 73. místo s výsledkem +4. Lucie Váchová zapsala skóre o dvě rány vyšší a skončila na 91. místě. O další ránu víc měly Tereza Melecká a Patricie Macková, které se podělily o 100. pozici.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Bayern vs. StuttgartFotbal - - 23. 5. 2026:Bayern vs. Stuttgart //www.idnes.cz/sport
23. 5. 20:00
  • 1.39
  • 5.84
  • 6.81
Rakousko vs. NěmeckoHokej - Skupina A - 23. 5. 2026:Rakousko vs. Německo //www.idnes.cz/sport
23. 5. 20:20
  • 5.50
  • 5.07
  • 1.50
Norsko vs. ŠvédskoHokej - Skupina B - 23. 5. 2026:Norsko vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
23. 5. 20:20
  • 10.80
  • 7.67
  • 1.22
Lazio vs. PisaFotbal - 38. kolo - 23. 5. 2026:Lazio vs. Pisa //www.idnes.cz/sport
23. 5. 20:45
  • 1.73
  • 3.90
  • 5.13
Valencia vs. BarcelonaFotbal - 38. kolo - 23. 5. 2026:Valencia vs. Barcelona //www.idnes.cz/sport
23. 5. 21:00
  • 3.44
  • 4.13
  • 2.02
Betis vs. LevanteFotbal - 38. kolo - 23. 5. 2026:Betis vs. Levante //www.idnes.cz/sport
23. 5. 21:00
  • 2.39
  • 3.59
  • 3.02
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Adamczyková se pochlubila fotkou z dovolené. Fanoušci ji přirovnali ke Xeně

Eva Adamczyková

Eva Adamczyková ukázala, že si skvělou formu drží i mimo závodní sezonu. Fanouškům na sociálních sítích poslala pozdrav z dovolené u moře a okamžitě se dočkala nadšených reakcí.

Před 30 lety se Češi stali poprvé mistry světa. Jak dnes vypadají hrdinové z Vídně?

Hokejoví mistři světa z roku 1996

V pátek začalo ve Švýcarsku mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace znovu vyráží bojovat o medaile. Pokud by národní tým zvítězil, získal by už osmý titul pro samostatnou republiku. Navíc by...

Česko - Švédsko 4:3. Divoký duel a velká výhra, hokejisté zapomněli na trapas

Češi slaví trefu proti Švédsku.

Čeští hokejisté napravili sobotní nečekaný neúspěch se Slovinskem a v pondělí večer zvítězili po dramatickém průběhu nad Švédskem 4:3. V tabulce skupiny B mistrovství světa mají po třech zápasech...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Má nemoc? Už to není nic hrozného. Hirt se prodral do úniku, dřel a polepšil si

Jan Hirt rozdýchává čtrnáctou etapu Tour de France.

Od našeho zpravodaje v Itálii Na startu v Aostě u týmového autobusu stáje NSN zapózoval českým fanouškům a usmíval se. Ve 14. etapě Gira si pak pořádně zazávodil a zviditelnil se nejvíc v dosavadním průběhu Gira. Odměnou bylo...

23. května 2026  19:47

Házenkářský titul patří slávistkám! Radují se po třech letech, přehrály Kynžvart

Momentka z rozhodujícího 3. finále interligy žen Kynžvart - Slavia

Házenkářky Slavie po třech letech opět získaly ligový titul. Pražanky, které v semifinále vyřadily obhájkyně z Mostu, v rozhodujícím finále v Chebu porazily 33:24 Kynžvart a sérii ovládly 2:1 na...

23. května 2026  19:22,  aktualizováno  19:36

Kimi, nekňourej! slyšel Antonelli od šéfa. Sprint v Kanadě vyhrál jeho týmový kolega

George Russell slaví vítězství ve sprintu ve Velké ceně Kanady.

George Russell z Mercedesu vyhrál po startu z prvního místa sprint ve Velké ceně Kanady formule 1. Jeho týmový kolega a lídr seriálu Kimi Antonelli, s nímž svedl na trati několik tvrdých soubojů,...

23. května 2026  19:32

Postupová matematika na MS v hokeji 2026: možní soupeři Česka ve čtvrtfinále

Čeští hokejisté se radují z gólu obránce Marka Alschera (vlevo).

Základní skupiny hokejového mistrovství světa se chýlí ke konci, českému týmu zbývají ve Fribourgu dva zápasy. Na koho může narazit v případném čtvrtfinále, které se hraje ve čtvrtek 28. května?...

23. května 2026  19:30

Česko - Slovensko 3:2. Provokace i skvělé akce, ostré derby rozhodl bruslí Červenka

Roman Červenka dává gól proti Slovensku po odrazu od brusle.

Kdo očekával vypjatou bitvu, nemýlil se. V tomhle derby dvou někdejších federálních partnerů šlo o hodně. O důležité body v cestě za postupem do čtvrtfinále mistrovství světa. A čeští hokejisté v...

23. května 2026  19:27

Pavouk MS v hokeji 2026: program play off a možní soupeři Česka ve čtvrtfinále

ÚMORNÁ DŘINA. Znavení čeští hokejisté hromadně slaví vítězství nad Itálií,...

Zápasy v základních skupinách na hokejovém mistrovství světa ve Švýcarsku jsou v rozhodující fázi. Česká reprezentace je velmi blízko postupu do čtvrtfinále. Na koho by v něm mohla narazit?

23. května 2026  19:16

Kousková skvěle zvládla finálové kolo, v Rabatu zapsala nejlepší výsledek v sezoně

Sára Kousková v australském Wollongongu.

Golfistka Sára Kousková skončila šestá na turnaji Ladies European Tour v Rabatu a připsala si nejlepší výsledek v sezoně. Aktuální česká jednička ve finálovém kole pokořila stejně jako v pátek o...

23. května 2026  19:12

Švýcarsko - Maďarsko 9:0. Favorit dominoval, kapitán Josi slaví hattrick

Švýcarští hokejisté se radují z gólu Romana Josiho.

Ve skupině A na hokejovém mistrovství světa se schyluje k zásadním bojům o postup do čtvrtfinále. Ten si komplikují hráči Spojených států, kteří padli s Lotyši 2:4. Domácí Švýcaři zůstávají na...

23. května 2026  16:21,  aktualizováno  19:08

Upřímný Šustr: Sestoupili i slavnější, život jde dál. Disciplinárka? Nechci být ovce

Pavel Šustr, trenér fotbalistů Dukly

Když se vracel k předchozímu zápasu s Teplicemi a neuznanému gólu, na chvíli se zarazil a koukl na vedle sedícího tiskového mluvčího: „Já vím, mám být hodnej.“ Diplomat už ale z Pavla Šustra, trenéra...

23. května 2026  19:07

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

23. května 2026  19:05

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Oznámkujte české hokejisty za výkon proti Slovensku ve skupině na MS

Čeští hráči se radují z gólu Romana Červenky proti Slovensku.

Oznámkujte české hokejisty za výkon v pátém skupinovém vystoupení na MS 2026 proti Slovensku. Dávejte reprezentantům známky jako ve škole, nejlepším jedničky.

23. května 2026  19:01

MS v hokeji 2026 ONLINE: Češi zvládli duel se Slováky o důležité body pro čtvrtfinále

Sledujeme online
Hokejový útočník Jan Mandát pálí během tréninku české reprezentace před...

Hokejové mistrovství světa 2026 se koná ve Švýcarsku. Češi hrají ve skupině B, kterou hostí Fribourg. Další osmička týmů bojuje o postup v Curychu, kde se uskuteční také závěrečná klání o medaile....

23. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.