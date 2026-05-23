Kousková skvěle zvládla finálové kolo, v Rabatu zapsala nejlepší výsledek v sezoně

Šestadvacetiletá Kousková, jež má z elitního evropského okruhu dva tituly, byla dosud v sezoně nejlépe desátá minulý týden v Hamburku. Ve finále dokázala pětkrát skórovat a chybovala jen na 14. jamce, kde zaznamenala bogey. V konečném pořadí se posunula o šest pozic.
Stejný výsledek jako v pátečním druhém kole zaznamenala v Maroku i druhá česká golfistka ve finále Kristýna Napoleaová, která opět zahrála tři rány nad par. Se skóre +4 obsadila 60. místo.
Další čtyři Češky v Rabatu neprošly pátečním cutem. Klára Davidson Spilková, jež si na turnaji Lalla Meryem Cup připsala v roce 2017 první ze dvou triumfů na LET, obsadila 73. místo s výsledkem +4. Lucie Váchová zapsala skóre o dvě rány vyšší a skončila na 91. místě. O další ránu víc měly Tereza Melecká a Patricie Macková, které se podělily o 100. pozici.