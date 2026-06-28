Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Kousková skončila na golfovém turnaji v Berouně dvacátá, vítězku určil až rozstřel

Autor: ,
  15:39

Sára Kousková ve třetím kole na German Open | foto: CTK / imago sportfotodienst / Andy Astfalck Profimedia.cz

Finská golfistka Noora Komulainenová vyhrála v tříčlenném rozstřelu turnaj Ladies European Tour v Berouně a vybojovala premiérovou trofej na elitním evropském okruhu. Sára Kousková, které nevyšlo sobotní druhé kolo, skončila na Tipsport Czech Ladies Open po nedělním výborném výkonu dvacátá.

Komulainenová předvedla v Berouně fantastický finiš. Na posledních čtyřech jamkách zahrála birdie a se skóre -18 se dotáhla na vedoucí duo Justice Bosiová, Lisa Petterssonová.

V rozstřelu na pětiparové osmnáctce pak znovu o jednu ránu pokořila normu, Australanka Bosiová i Švédka Petterssonová, která vedla už po sobotě, potřebovaly pět úderů.

Propad pořadím, golfistce Kouskové nevyšlo na turnaji v Berouně druhé kolo

Kousková, nejlepší z Češek, dala zapomenout na sobotní nevydařený den, v němž zahrála 74 ran a o dvě tak překročila normu hřiště. Tentokrát opět navázala na výborný výkon z pátku a zopakovala 65 ran.

Skórovat dokázala na šesti jamkách, na čtyřparové trojce zapsala dokonce eagle a s celkovým skóre -12 poskočila o 30 míst vzhůru.

Závěr se v Berouně ideálně nevydařil Janě Melichové. Vítězka turnaje z roku 2022 figurovala po dvou dnech jako nejlepší Češka na jedenáctém místě, dnes ale zahrála 71 ran a se skóre -10 klesla na 36. příčku.

Lucie Váchová a Patricie Macková se s bilancí -8 podělily o 43. místo a Tereza Zapletal Koželuhová se propadla na 61. pozici (-4).

Golfový turnaj zech Ladies Open

Beroun, par 72, dotace 350 000 eur:

1. Komulainenová (Fin.) 198 (65+67+66) - v rozstřelu na 1. jamce, 2. Bosiová (Austr.) 198 (67+67+64) a Petterssonová (Švéd.) 198 (66+65+67), 4. Zanussová (It.) 199 (68+66+65), 5. Darqueaová (Ekv.) 200 (69+68+63), 6. Litiová (It.) 201 (68+70+63), Spitzová (Rak.) 201 (71+65+65), Babniková (Slovin.) 201 (68+66+67) a Garveyová (N. Zél.) 201 (68+65+68), ...20. Kousková 204 (65+74+65), 36. Melichová 206 (67+68+71), 43. Váchová 208 (67+71+70) a Macková 208 (69+70+69), 61. Zapletal Koželuhová 212 (67+70+75), cutem neprošly 70. Andrýsová 141 (69+72) a Napoleaová 141 (74+67), 92. Melecká 143 (75+68), 113. Saint Germain 145 (72+73), 126. am. Kohoutek 150 (78+72), 130. am. Šmolíková (všechny ČR) 154 (76+78).

Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Svrčina vs. TienTenis - - 29. 6. 2026:Svrčina vs. Tien //www.idnes.cz/sport
29. 6. 12:05
  • 6.28
  • -
  • 1.11
Pegulaová vs. ViďmanováTenis - - 29. 6. 2026:Pegulaová vs. Viďmanová //www.idnes.cz/sport
29. 6. 12:05
  • 1.05
  • -
  • 9.45
Muchová vs. ZacharovováTenis - - 29. 6. 2026:Muchová vs. Zacharovová //www.idnes.cz/sport
29. 6. 15:30
  • 5.58
  • -
  • 1.14
Stearnsová vs. BartůňkováTenis - - 29. 6. 2026:Stearnsová vs. Bartůňková //www.idnes.cz/sport
29. 6. 16:00
  • 2.94
  • -
  • 1.39
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte největší hvězdy fotbalového MS? Otestuje své znalosti

Portugalský útočník Cristiano Ronaldo po zápase s Demokratickou republikou...

Na mistrovství světa se vždy sjedou ti nejlepší z nejlepších. I mezi nimi jsou ale fotbalisté, kteří nad zbytkem vyčnívají. A přesně o nich je tento kvíz. Poznáte známé hráče probíhajícího šampionátu?

Vysvědčení nepotěší. Známky pro české reprezentanty: žádná jednička, dvě pětky

Čeští fotbalisté se chystají na zápas fotbalového mundialu proti Jihoafrické...

Od našich zpravodajů v USA Šampionát, který se nepovedl. Pro někoho zklamání, pro jiného ostuda. Ale spokojený být národní tým s vystoupením na mistrovství světa určitě být nemůže. Ve skupině s Mexikem, Jihoafrickou republikou...

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, jak hráli Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

Česko - Mexiko 0:3, tři minely a konec fotbalistů na MS, ve skupině jsou poslední

Mexický brankář Guillermo Ochoa kontroluje zdravotní stav Tomáše Součka.

Od našeho zpravodaje v Mexiku Tři zápasy a šlus. Fotbalová reprezentace se s mistrovstvím světa loučí porážkou 0:3 v Mexiku proti domácímu týmu a v základní skupině skončila na posledním místě. Duel na Aztéckém stadionu rozhodla...

Nejen prezident Pavel. Které další osobnosti vyrazily na MotoGP v Brně?

Prezident Pavel jako fotograf. Které další osobnosti vyrazily na MotoGP v Brně?

Závod MotoGP v Brně přilákal na Masarykův okruh desetitisíce fanoušků. Mezi nimi nechyběli politici, sportovci, herci, hudebníci ani tváře známé z televizních obrazovek. Podívejte se, které osobnosti...

F1 ONLINE: Strategická bitva v Rakousku, do čela závodu se vrací Russell

Sledujeme online
George Russell vyjíždí ze zatáčky při Velké ceně Rakouska.

Na pole position vůz Mercedesu s Georgem Russellem za volantem, za ním dva monoposty Ferrari. Tak vypadá obsazení předních příček na startu Velké ceny Rakouska formule 1, která se rozjíždí v 15...

28. června 2026  16:08

Kousková skončila na golfovém turnaji v Berouně dvacátá, vítězku určil až rozstřel

Sára Kousková ve třetím kole na German Open

Finská golfistka Noora Komulainenová vyhrála v tříčlenném rozstřelu turnaj Ladies European Tour v Berouně a vybojovala premiérovou trofej na elitním evropském okruhu. Sára Kousková, které nevyšlo...

28. června 2026  15:39

Řečtí bohové mě konečně podpořili. Ogier po 15 letech ovládl Akropolis rallye

Středoevropská rally - na snímku je Sebastian Ogier.

Sébastien Ogier se po 15 letech dočkal druhého vítězství v Řecké rallye. Francouzský pilot Toyoty zvítězil s téměř minutovým náskokem před belgickým rivalem z Hyundaie Thierrym Neuvillem. V roce 2011...

28. června 2026  15:14

Vacek v parnu udolal konkurenty, na MČR slaví ve zkráceném závodě třetí titul

Mathias Vacek na MČR v Jeseníku.

V závěrečném výstupu na Rejvíz se Mathias Vacek zbavil i posledního konkurenta Tomáše Přidala a v dusivém vedru si jezdec týmu Lidl-Trek v Jeseníku dojel pro svůj třetí národní titul v hromadném...

28. června 2026  14:03,  aktualizováno  14:58

Ze čtyř zápasů jediná prohra. Krpálek vybojoval na Grand Prix v Číně bronz

Lukáš Krpálek přichází k zápasu o zlato v kategorii 100+ na mistrovství Evropy.

Judista Lukáš Krpálek obsadil na Grand Prix v čínském Čching-tao třetí místo v nejtěžší váhové kategorii nad 100 kg. Na turnaji vyhrál tři ze čtyř zápasů, v semifinále ho porazil japonský soupeř...

28. června 2026  14:38

Třetí medaili v řadě nepřidal. Salač dojel v Assenu osmý, řešil i technické problémy

Filip Salač ve Velké ceně Nizozemska.

Filip Salač obsadil ve Velké ceně Nizozemska osmé místo a pošesté za sebou se v mistrovství světa Moto2 prosadil do první desítky. Český jezdec v Assenu nenavázal na pódiová umístění z předchozích...

28. června 2026  14:18

Zazáří i ve Wimbledonu? Přehnané ambice mohou skončit katastrofálně, cítí Nosková

Linda Nosková se hecuje ve finále turnaje v Berlíně.

Od našeho zpravodaje ve Velké Británii Vyhrála přípravný podnik v Berlíně, je devátou nasazenou. Ale že by Linda Nosková před vstupem do Wimbledonu cíleně plánovala útok na velký výsledek? „Nechci na sebe nakládat přehnané ambice nebo...

28. června 2026  14:15

Oči mu málem rozežrala kyselina, pět let nekopal penaltu. Wissa, hrdina DR Kongo

Yoane Wissa, útočník z DR Kongo, nad hlavami spoluhráčů slaví gól na MS proti...

Před pěti lety, kdy ještě žil v Lorientu, se před domem setkal se ženou, která chtěla podpis pro svého syna. Ale místo poděkování mu do obličeje chrstla žíravinu a fotbalový útočník Yoane Wissa málem...

28. června 2026  13:30

Hlaváčková medaili neudržela. Ve finále SP pětibojařů končí pátá

Lucie Hlaváčková během finále žen 3. závodu Světového poháru v moderním...

Lucie Hlaváčková obsadila ve finálovém závodě Světového poháru v Budapešti páté místo. Dvacetiletá česká reprezentantka byla dlouho ve hře o medaili, ale v závěrečné kombinaci běhu a střelby...

28. června 2026  13:16

Je tu skoro každý, kvalifikace ztrácí účel. Tvrdá slova kouče Ghany k rozšíření MS

Carlos Queiroz běží za fanoušky Ghany slavit vítězství nad Panamou.

Ta slova se Giannimu Infantinovi nebudou líbit. Asi ani Pavlu Nedvědovi, ani Miroslavu Koubkovi, ani Davidu Trundovi i dalším „obdivovatelům“ megalomansky rozšířeného fotbalového mistrovství světa....

28. června 2026  12:45

Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu

V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...

Flamíková se Šantrůčkovou slaví celkové vítězství v SP. V Lucernu jim stačilo stříbro

Anna Šantrůčková (vlevo) a Pavlína Flamíková v závodě Světového poháru v...

České veslařky Pavlína Flamíková a Anna Šantrůčková vybojovaly druhé místo v závěrečném závodě Světového poháru v Lucernu a ovládly celkové hodnocení seriálu v kategorii dvojek bez kormidelnice. Po...

28. června 2026  12:16

JAR - Kanada v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě, sázkové kurzy

Kanadský fotbalista Nathan Saliba slaví svou branku v utkání mistrovství světa...

Vyřazovací fáze mistrovství světa ve fotbale 2026 startuje velkým třeskem. Vůbec první duel nově zavedeného šestnáctifinále obstará zápas JAR - Kanada. Pro obě země jde o historický okamžik, neboť ze...

28. června 2026  12:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.