Kousková skončila na golfovém turnaji v Berouně dvacátá, vítězku určil až rozstřel

Komulainenová předvedla v Berouně fantastický finiš. Na posledních čtyřech jamkách zahrála birdie a se skóre -18 se dotáhla na vedoucí duo Justice Bosiová, Lisa Petterssonová.
V rozstřelu na pětiparové osmnáctce pak znovu o jednu ránu pokořila normu, Australanka Bosiová i Švédka Petterssonová, která vedla už po sobotě, potřebovaly pět úderů.
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Propad pořadím, golfistce Kouskové nevyšlo na turnaji v Berouně druhé kolo
Kousková, nejlepší z Češek, dala zapomenout na sobotní nevydařený den, v němž zahrála 74 ran a o dvě tak překročila normu hřiště. Tentokrát opět navázala na výborný výkon z pátku a zopakovala 65 ran.
Skórovat dokázala na šesti jamkách, na čtyřparové trojce zapsala dokonce eagle a s celkovým skóre -12 poskočila o 30 míst vzhůru.
Závěr se v Berouně ideálně nevydařil Janě Melichové. Vítězka turnaje z roku 2022 figurovala po dvou dnech jako nejlepší Češka na jedenáctém místě, dnes ale zahrála 71 ran a se skóre -10 klesla na 36. příčku.
Lucie Váchová a Patricie Macková se s bilancí -8 podělily o 43. místo a Tereza Zapletal Koželuhová se propadla na 61. pozici (-4).
Golfový turnaj zech Ladies Open
Beroun, par 72, dotace 350 000 eur:
1. Komulainenová (Fin.) 198 (65+67+66) - v rozstřelu na 1. jamce, 2. Bosiová (Austr.) 198 (67+67+64) a Petterssonová (Švéd.) 198 (66+65+67), 4. Zanussová (It.) 199 (68+66+65), 5. Darqueaová (Ekv.) 200 (69+68+63), 6. Litiová (It.) 201 (68+70+63), Spitzová (Rak.) 201 (71+65+65), Babniková (Slovin.) 201 (68+66+67) a Garveyová (N. Zél.) 201 (68+65+68), ...20. Kousková 204 (65+74+65), 36. Melichová 206 (67+68+71), 43. Váchová 208 (67+71+70) a Macková 208 (69+70+69), 61. Zapletal Koželuhová 212 (67+70+75), cutem neprošly 70. Andrýsová 141 (69+72) a Napoleaová 141 (74+67), 92. Melecká 143 (75+68), 113. Saint Germain 145 (72+73), 126. am. Kohoutek 150 (78+72), 130. am. Šmolíková (všechny ČR) 154 (76+78).