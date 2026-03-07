Golfistka Kousková se propadla na turnaji LET v Magentě na čtrnáctou pozici

„Hra je dobrá, ale bylo v ní trochu víc chyb. Špatné odskoky, místa, ale co se dá dělat. Některé šance jsem využila, některé tam nechala. Z pohledu skóre nic moc, přála bych si lepší výsledek, na druhou stranu to není žádná katastrofa,“ hodnotila česká jednička Kousková v nahrávce pro média. Šestadvacetiletá golfistka už na okruhu LET dva turnaje vyhrála.
Další Češka Patricie Macková před nedělním posledním kolem Australian Women’s Classic drží 47. místo, Klára Davidson Spilková je čtyřiapadesátá. Jana Melichová neprošla cutem. Vedoucí Australanka Bennettová má skóre -12 a náskok jedné rány před Angličankami Caley McGintyovou a Meghan MacLarenovou.