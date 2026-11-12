Jsem vděčná za všechno, na čem jsme v posledních měsících pracovali. Letos se nám konečně podařilo přenést do hry spoustu věcí, které jsme se naučili už v minulé sezoně a na začátku letošního roku,“ uvedla Kousková v prohlášení.
V sezonním žebříčku Order of Merit figuruje na sedmém místě, které by jí zaručilo účast na majoru Evian Championship v příštím roce. Před sebou má na Ladies European Tour už jen finálový turnaj sezony ve Španělsku na konci listopadu.
Ještě předtím bude hrát finálovou kvalifikaci na americký okruh LPGA, kam se dostala díky umístění v první desítce v evropském žebříčku. Příležitost zabojovat o účast v prestižním seriálu se rozhodla využít. V Mobile v Alabamě se bude hrát od 19. do 23. listopadu, z předchozí fáze kvalifikace se tam probojovala i další česká golfistka Kristýna Napoleaová.
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Kousková o další pódium přišla. V Šen-čenu na závěr klesla na deváté místo
Kousková se zúčastnila kvalifikačního turnaje LPGA i loni, kdy obsadila 87. pozici. „Už víme, do čeho jdeme, a zkušenost z loňského roku nám může hodně pomoct. Věříme, že letos zvládneme lépe především začátek kvalifikace, který se nám loni nepovedl,“ řekla vítězka dvou turnajů Ladies European Tour.