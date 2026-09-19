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Kostry týmů jsme udrželi, těší sportovního ředitele Dukly. Doufá v pohárové úspěchy

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  7:55

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Radost libereckých volejbalistů v utkání proti Ostravě. U sítě Jakub Veselý. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Mexičan, Estonec či Američanka, ale také mladé talenty z vlastní líhně patří mezi posily extraligových volejbalových týmů Dukly Liberec před nadcházející sezonou. Sportovní ředitel klubu Jakub Veselý hovoří o novém trenérovi mužů, stálici Ticháčkovi i ambicích.

Kvůli účasti českých reprezentačních týmů na evropských šampionátech začnou letos tuzemské extraligové soutěže později. Volejbalistky Liberce vstoupí do sezony 3. října domácím duelem s Frýdkem-Místkem, muži Dukly až 17. října zápasem v Ostravě proti celku Beskyd. Oba liberecké kádry se oproti předchozímu ročníku obměnily shodně zhruba z jedné třetiny.

„Jsem rád, že se nám povedlo udržet základní kostry týmů. Odchody jsme nahradili českými i zahraničními hráči a hráčkami, šanci ale dostanou i naši odchovanci a odchovankyně, jako příklad bych uvedl univerzálku Viktorii Mertovou, která patří k největším talentům českého volejbalu,“ řekl Jakub Veselý, sportovní ředitel VK Dukla a někdejší dlouholetý blokař libereckého týmu.

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Klíčovou změnou u celku mužů je vedle hráčských přesunů i příchod nového trenéra Aleše Dittricha. Co od jeho angažování čekáte?
Už jsem s ním jednal v dřívějších letech, ale byl smluvně vázaný v Benátkách nad Jizerou. Teď už ale cítil, že by po třinácti letech chtěl udělat krok dál, a byl jsem rád, že jsme se pro novou sezonu domluvili. Je to Liberečák, strávil tady jako hráč řadu úspěšných let, takže se do Dukly vrací a bylo dobře, že jsme spolu asi tak už od ledna února mohli sestavovat kádr. A od Aleše Dittricha čekáme, a to je pro mě zásadní, že bude fungovat kabina, že tady po delší době dokáže nastartovat stabilitu a dlouhodobější systematickou práci, protože výsledky se ve volejbalu nedají dělat z roku na rok.

Která z posil by měla být v týmu mužů nejvýraznější?
To je těžké takhle dopředu říct, všichni by měli týmu pomoci, ale hodně si slibujeme třeba od dvoumetrového mexického reprezentačního univerzála Castanedy, kterého jsme přivedli z Příbrami a na nedávném Panamerickém poháru byl vyhlášen jako nejvíce bodující hráč a nejlepší univerzál turnaje.

V kádru dál zůstává nestárnoucí nahrávač Lukáš Ticháček. Jakou bude mít roli v týmu?
Hlavně pokud jde o obrovské zkušenosti. I ve čtyřiačtyřiceti letech se drží v extraligové kondici, jen tak z něčeho se mu nerozklepou kolena, umí uklidnit mančaft v důležitých chvílích a s Rosenbaumem by měli vytvořit sice věkově dost odlišnou, ale herně vyrovnanou dvojici.

Liberečtí volejbalisté Petr Šulista, Jakub Veselý a Volodymyr Kovalčuk (zleva) se radují.

Muži skončili dvakrát za sebou čtvrtí a ženám, které dál vede trenér Martin Hroch, v minulé sezoně ve finále těsně unikl titul. Jaké jsou klubové ambice pro tuto sezonu?
Pokud jde o muže, extraliga se v posledních letech strašně vyrovnala, ve finále může být kterýkoli z pěti šesti týmů. Přeji si, abychom byli úspěšní, udrželi se v top čtyřce, a když to cinkne, budeme nadšení. U žen není konkurence až tak široká, proto bychom byli rádi, kdyby opět došly do finále. A také se opět chceme v obou kategoriích prosadit v evropských pohárech.

Mohou se fanoušci těšit v hale Dukly na nějaké novinky?
Tou největší je, že jsme nainstalovali velkou led obrazovku, která bude napojena na jestřábí oko, takže diváci budou detailně vidět všechny sporné momenty, které se budou zkoumat při trenérských výzvách.

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