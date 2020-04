Nejen záznamy nad zlato. Sportovní vakuum vylepší i show o Jordanovi

„A my s radostí můžeme oznámit, že se nám povedlo urychlit produkci,“ uvedl jiný gigant ESPN, jenž má společně s Netflixem připraven mimořádný dokument o mimořádném sportovci. Desetidílný seriál Poslední tanec, mapující závěrečnou sezonu legendy Michaela Jordana v barvách Chicago Bulls.

Měl se začít vysílat v červnu, místo toho se tak stane již 19. dubna. Hlad po sportu totiž pořád roste.

A tomuhle se říká trefa. Podobná, jako když oranžový míč opouštěl Jordanovo zápěstí a ladně propadl síťkou. Jak producenti tvrdí: „Náš projekt oslavuje nejen jednoho z nejlepších basketbalistů a jednu z nejlepších dynastií dějin, zároveň by měl posloužit jako jednotící zábavný prvek. Zaplnit právě to prázdné místo, které v našich životech často obstarává sport. Vyprávět příběh, který zaujme každého, nikoli jen sportovní fandy.“



Kromě rozhovorů se samotným MJ si před kamery sedali jeho neméně proslulí parťáci Scottie Pippen, Dennis Rodman či Steve Kerr, aktuálně kouč nejlepšího celku posledních let Golden State Warriors.

Dále superhvězdy Magic Johnson, Charles Barkley, Patrick Ewing či nedávno tragicky zesnulý Kobe Bryant. Bývalý prezident Barack Obama. Zpěvák Justin Timberlake, modelka Carmen Electra...

Upoutávka na dokument The Last Dance:

Není divu, tehdejší dominance klubu s býkem ve znaku uchvátila Ameriku i významnou další část světa. Bulls dalece přesahovali „pouhý“ basketbal a klíčovou roli v tom měl jejich triumfy posedlý lídr.

„Mojí mentalitou bylo vstoupit na hřiště a vyhrát. Za každou cenu,“ říká Jordan ve zveřejněné ukázce – a podobné ambice má i show Poslední tanec. Je prakticky odsouzena k vítězství: sice hledí do minulosti, ale zpracovává ji nově.

Záběry z The Last Dance:

Což se o záznamech říci nedá. Jenže co jiného vysílat? Nejen v České televizi, ale třeba i na BBC, která se chystá zaplnit díru po odložených letních hrách v Tokiu tím nejlepším z olympiád v Londýně a v Riu a svoje fotbalové experty nechává vybírat jejich oblíbené mače.

Ochromený svět najednou i někdejší aktéry velkých momentů usadí do křesel a nedostatek jiné nabídky je donutí sledovat sama sebe.

Poznal to třeba Vladimír Růžička, který si teď po upozornění svého tehdejšího svěřence Radka Dudy pustil opakování finálové série hokejové extraligy z roku 2003, ve které jeho Slavia přetlačila v sedmizápasovém dramatu Pardubice.

„Určitě se na to kouká dobře, protože jsme vyhráli. Ale byl jsem docela překvapený, jak byl ten sedmý zápas kvalitní na to, že je to už sedmnáct let. I z pohledu dnešní doby,“ zavzpomínal si Růžička pro iDNES.cz. „Když jsem na to koukal, tak jsem si úplně přesně vybavoval jednotlivé momenty. Snad se všechno brzy srovná a budeme zdraví. Bez sportu je život takový divný. V televizi dávají staré zápasy...“

A aspoň občas nové dokumenty.