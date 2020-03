Palyza, Veselý a spol. Prostějovští sportovci podpořili místní nemocnici

„Nejsem prostějovský rodák, ale toto město bude navždy v mém srdci. Trénuji tady od dvanácti. Právě tady mě diváci dohnali k třem vítězstvím na největším českém turnaji. Teď je možnost, jak jim to můžu alespoň částečně vrátit,“ vysvětlil svůj příspěvek Veselý.

Charitativní aktivitu podpořil také lídr basketbalistů BK Olomoucko Palyza, jehož tým hraje v Prostějově převážnou část domácích zápasů. „Ta myšlenka se mi zalíbila. V současné době je podle mého hodně důležité vysílat co největší počet pozitivních signálů. Ukazovat, že lidé nemyslí jen na sebe, ale i na ostatní, kteří pomoc potřebují,“ uvedl Palyza. „Svoji kariéru jsem spojil s Olomouckem dlouhodobě. I to k tomuto spojení patří.“

Za město finanční částku přijal primátor Prostějova František Jura, na radnici ale peníze nezůstanou. Poputují do nemocnice, kde je i infekční oddělení. „Prostředky dáme do první bojové linie,“ řekl Jura.

„Sportovcům patří poděkování. Sedí to k jejich nátuře. Do zápasů jdou po hlavě, myslí jen na vítězství. Ani teď nelenili a přispěchali s pomocí. I díky ní náš dnešní největší zápas dotáhneme do vítězného konce,“ věří prostějovský primátor.