Může tikat časovaná bomba, varují svazy. Kdy budou moci děti a amatéři opět trénovat?

Český atletický svaz při jarní vlně pandemie jako první vyhlásil obnovení soutěží nejen pro profesionální sportovce, ale i pro mládež. Nyní jeho předseda Libor Varhaník poukazuje: „Pandemická situace totálně nabourala pravidelné denní rituály dětí a mládeže.“

„Děti jsou odříznuté od jakékoliv pohybové aktivity, což je totálně alarmující stav,“ dodává. „Několik hodin denně tráví na distanční výuce na počítačích, pak na nich dělají úkoly do školy, a když jsou hotovi, přesunou se k mobilům a chatujou se spolužáky nebo kamarády. Nejhorší zjištění je, že už jim pravidelná pohybová aktivita a sport přestaly chybět.“

Varhaníka mrzí, že nejen mládežnický, ale celý amatérský sport v zemi byl prakticky zcela utlumen. „Amatérští sportovci mají v podstatě již roční nucenou pauzu v kvalitním tréninku a soutěžních příležitostech. Bude velmi dlouho trvat, než se do normálního režimu sportovci vrátí.“

Co s tím? Atletický svaz prozatím připravil aspoň v rámci svého dlouhodobého projektu Pohybová gramotnost individuální sportovní výzvu pro atletické přípravky, včetně rodičů dětí, a pro mladší i starší žactvo. V rámci celorepublikové soutěže „na dálku“ se tak snaží děti motivovat k pohybové aktivitě.

Ale ani to nestačí.

„Musíme hledat možnost, aby trenéři mohli s menší skupinou dětí pracovat takzvaně on site, a nejen virtuálně,“ vyzdvihuje Varhaník. Navrhuje zároveň povolit soutěže pro mládež i v případě, kdy bude pandemie pokračovat.

„Závody by se uskutečnily v co nejmenším počtu s vyhýbáním se přímému kontaktu a za přísných hygienických podmínek. Připravujeme podobnou kampaň jako vloni 1. června v rámci projektu Spolu na startu, kde jsme v jeden den zapojili oddíly a kluby po celé České republice k prvnímu startu v sezoně.“

Vzkaz trenéra libereckých fotbalistů Pavla Hoftycha:

Ohrožen i profesionální sport?

V podobném duchu hovoří i Michal Konečný, generální sekretář České basketbalové federace. „Současná situace je pro sport, ale především pro amatérské sportovce téměř neúnosná. Prakticky rok je jim znemožněno provozovat neprofesionální sport, a podporovat tak svou vlastní imunitu.“

Kritická je podle něj situace zejména u dětí. „U nich nám může tikat časovaná bomba, která se projeví v následujících letech ve formě obezity a nezájmu o pohyb,“ varuje.

A nejen to.

Na začátku prosince se mladí basketbalisté USK Praha směli do hal vrátit k tréninku alespoň v rouškách, teď už nemají dovoleno ani to.

V dlouhodobém výhledu může utrpět i profesionální sport. „Budoucí generace reprezentantů už rok ztrácí ve srovnání se svými vrstevníky v zahraničí, kteří i v době covidu dál trénují a hrají soutěže,“ líčí Konečný.

Basketbalisté proto kvitují, že probíhají jednání mezi předsedy a generálními sekretáři napříč různými sporty. I když zatím všechny předložené návrhy na rozvolnění byly zamítnuty. „Věřím, že společnými silami najdeme takový systém, který bude vyhovovat přísným hygienickým podmínkám a zároveň umožní sportování široké veřejnosti,“ doufá Konečný.

Podmínkou antigenní test?

Jak by rozvolnění mohlo probíhat? „V první řadě je nutné, aby bylo povoleno alespoň trénování uzavřených skupin,“ má jasno prezident Českého florbalu Filip Šuman. „Na ministerstvu již byl návrh, aby bylo toto trénování povoleno za podmínek pravidelného antigenního testování. Možná to není ideální řešení pro ty úplně nejmenší děti, ale pro některé věkové kategorie ano.“

Poté by se podle něj mohlo přistoupit i k zápasům. „Pokud se rozjede trénování a prokáže se, že to není riziková činnost, je možné přistoupit i k soutěžím,“ dodává Šuman.

Důležité podle něj je, aby se všichni vrátili k aktivnímu sportování už v této sezoně. Pokud by se začalo soutěžit až od dalšího ročníku - tedy od září -, hrozilo by, že by mladí zůstali doma u počítačů.

A ke sportu by se už nevrátili.

„Riziko současné situace je pro celý český mládežnický sport obrovské,“ ví Šuman. „Všechny kolektivní sporty jsou postavené na týmovém zážitku. Kluby se maximálně snaží udržet kontakt se svými členy, ale mnoho měsíců se online tréninky dělat nedají.“

Problémem i ubytování a strava

Aby se znovu mohly rozeběhnout sportovní soutěže, je nutné vyřešit i otázku cestování, ubytování a stravování. „Největším problémem třeba pro nižší ligové soutěže je, že se hrají vždy dvojzápasy za víkend a v současné situace by pro týmy bylo velmi komplikované mezi utkáními předjíždět a někde se ubytovat a najíst,“ vyjmenovává Zbyněk Špaček, předseda České asociace stolního tenisu.

I on by navrhoval antigenní testování. „Velmi bych si přál, aby mládežníci do 18 let mohli alespoň trénovat, mohli by třeba jednou dvakrát týdně chodit na antigenní testy a trénovat pak v menších skupinkách,“ líčí a dodává, že konkrétně u stolního tenisu riziko nákazy není velké.

„Jako stolní tenis jsme relativně bezpečný sport,“ povídá Špaček. „Při hře nedochází ke kontaktu a pohyb obecně považuji obzvláště u dětí za velmi důležitý.“