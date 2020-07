O změnách karanténních opatření u sportovců se ještě bude jednat

12:27 , aktualizováno 12:27

Změny v karanténních opatřeních u sportovních týmů nejsou v tuto chvíli na stole, ale přibližně do dvou týdnů se o nich bude jednat. Na čtvrteční tiskové konferenci to řekla hlavní hygienička Jarmila Rážová. Například skupina o záchranu v první fotbalové lize musela být předčasně ukončena poté, co se koronavirem nakazil jeden hráč Opavy a celý tým nastoupil na dva týdny do karantény.