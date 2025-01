Husí kůže i po měsících. Vypadal jsem jak retard. Bronzoví šermíři vzpomínají

Vzpomínáte? Jakub Jurka, Jiří Beran, Martin Rubeš a Michal Čupr v hlavních rolích.

A místo děje: Grand Palais, ikonická stavba Paříže. Tady se vypořádali se světovými šampiony z Itálie. A tady se v bitvě o bronz postavili ve zdánlivé Mission Impossible domácím Francouzům, před vyprodaným hledištěm, v hučícím úlu stojícím jednoznačně na straně domácích borců.

„Francouzi měli taktiku: Smáznem je a jdem domů s bronzem,“ vzpomíná s odstupem pěti měsíců Martin Rubeš. „Což se jim stalo osudným. Byli extrémně sebevědomí, hlavně jejich diváci. Ti si jen říkali, že si tam odsedí to povinné vítězství a pak si užijí medailový ceremoniál. Jenže měli pokažený večer.“

Aby Češi pociťovali před bojem poraženecké nálady?

Ani nápad, zapomeňte.

Jeden za všechny, všichni za jednoho, platilo v tomto případě právě v českém podání.

„Každý chce vyhrát, ale nemůžete jít do toho s tím, že je rozsekáme. Takže jsme měli taktiku držet se, držet se, držet se a zaútočit v pravou chvíli.“

A ta přišla.

Po strhujícím průběhu.

Češi zpočátku vedli, načež se kyvadlo překlopilo na francouzskou stranu. Tribuny Grand Palais hřímaly nadšením. Před posledním duelem mezi Jakubem Jurkou a Yannickem Borelem domácí vedli 35:31.

Měly snad být české medailové sny ztracené? Vždyť proti Jurkovi stál 35letý velezkušený kordista, čtyřnásobný mistr Evropy, stříbrný olympionik, nositel Řádu čestné legie.

„Prostě jsem si jen řekl: Všechno beru na sebe,“ líčil Jurka. „Samozřejmě, řvali na mě pokyny. Jenže já si hlavně předsevzal: Musím tu medaili vyhrát pro kluky.“

Načež režíroval velký český zvrat.

Jakub Jurka posouvá český tým k bronzovým medailím.

„Zase tak moc si ten zápas nepamatuju,“ vyprávěl. „To je přesně ta chvíle, kdy se dostanete do transu, do zóny. Jen jsem viděl, že Borel není tak silný na čepeli, že je jeho pohyb takový usekaný, že se k němu mohu dostat blíž a on ani moc nereaguje na akce, které udělám. To jsou ty úžasné stavy, kdy vám všechno vychází a soupeř naopak nenajde skulinu pro svůj zásah. Přitom Borel je jeden z nejlepších na světě.“

Devětapadesát sekund před koncem najednou Jurka vedl. O bod. Pak o dva. O tři. Francouzský úl oněměl.

Hotovo? Kdepak. Borel se nadechl k poslední protiofenzivě.

Necelých šest sekund před vypršením času už to bylo zase jen o bod. Úl byl na nohou. Francie hnala Borela.

Marně.

„Najednou dal Kuba 62 setin ped koncem zásah,“ vypráví Rubeš. „Podíval jsem se na časomíru a řekl si: To už Borel nemůže stihnout. Rozhlédl jsem se kolem sebe a musel jsem vypadat jako totální retard. Kouknul jsem na Jirku (Berana) a řekl to i jemu: To nejde stihnout. Jirka vypadal podobně jako já, jak mu začalo docházet, že bronz je v kapse.“

U mikrofonu ČT mezitím završoval svůj nezapomenutelný koncert spontánních hlášek a neskrývané euforie spolukomentátor Jiří Beran starší.

„Ty brďo! Co ten Kuba s nima udělal? Já mu věřil. Před Grand Palais a před všema (Francouzema), kteří si mysleli, že už to maj v kabeli,“ hlásal do éteru.

„Všichni jsme jeli na max, doslova za čárou,“ ujišťují i dnes Beran mladší a spol. U planše si sborově zakřičeli: „Máme to!“

Série oslav následovala. Český sport nalezl nové hrdiny.

„Vždycky jsem viděl nějaký sestřih zápasu s Francouzi a měl jsem z toho takovou husí kůži, že jsem se ani nedokázal dodívat,“ vypráví nyní Beran mladší. „Až v říjnu jsem ho poprvé viděl celý a byl překvapený, že spoustu momentů z toho zápasu si nepamatuju, jak jsem byl tehdy koncentrovaný. Konečně jsem si tedy užil všechny naše zásahy, které tam padaly. A zase jsem měl husí kůži, takže jsem si to pak už znovu nepustil.“

Před Vánoci se nominovali i mezi tři nejlepší české kolektivy na vyhlášení Sportovce roku. V konkurenci zlatých hokejistů a šampionů fotbalové ligy z pražské Sparty vybojovali druhé místo.

„Když se podíváme, kdo s námi soutěžil o ta tři místa, tak je to fakt nádhera,“ říkal Jurka. „Vždyť to jsou celosvětově velké sporty, ikonické. A my můžeme sedět v téhle společnosti. To je nezapomenutelné, pro nás skoro neuchopitelná situace.“

Šermíři zleva Martin Rubeš, Michal Čupr, Jakub Jurka, Jiří Beran s cenou za 2. místo mezi kolektivy v anketě Sportovec roku 2024

Obzvlášť pokud porovnáte rozpočty těchto sportů. „Jo, ty trošku nesedí,“ rozesmáli se.

Jiří Beran mladší, který senzačním olympijským bronzem završil kariéru a ve 42 letech prožil přímo pohádkové loučení, chce nyní napomoci tomu, aby se tento nepoměr alespoň trochu snížil.

„Mám zase volnější víkendy, za což je rodina ráda,“ vypráví o životě po kariéře. „Zato v týdnu je můj program fakt nabitý. Vedu obchod se šermířskými věcmi a s manželkou pracujeme v našem architektonickém ateliéru. Věnuju se i tomu, aby šerm byl vidět, aby si ho děti mohly zkoušet. Takže chodím po školách, dělám různé projekty. Zároveň se snažíme silné partnery, kteří by se chtěli spojit s našimi hodnotami. Myslím, že těm firmám máme co nabídnout.“

Hláška „ty brďo,“ mnohokrát opakovaná jeho otcem při olympijských přenosech, mezitím (nejen) mezi šermíři zlidověla.

Čeští šermíři po příletu z Paříže. Zleva Jiří Beran, Martin Rubeš, Michal Čupr a Jakub Jurka. FOTO: MAFRA - Radek Vebr

„Udělala se s ní trička. A občas na mě někdo zavolá Ty brďo i na ulici.“

V Plzni si dokonce jedna ze šermířek nechala nad kotník vytetovat olympijské kruhy... a nápis Ty brďo.

„Ty brďo, to už je fakt hodně,“ smějí se Beran a spol.