Čtyři mušketýři z Paříže opět spolu. Ty brďo, zmrzlina i kvíz, kdo toho nejvíc sní

Jiří Beran, Michal Čupr, Jakub Jurka a Martin Rubeš měli ve středu večer v sídle Českého olympijského výboru co dělat, aby plastiku sochy bohyně vítězství Niké, která váží 29 kilogramů a kterou za triumf v anketě obdrželi, vůbec zvedli nad hlavy.

Když přijali gratulace a poděkovali, že si ceny, o jejíchž laureátech rozhodují sami sportovci, nesmírně váží, zahráli si malý kvíz.

Kdo je mluvčí týmu?

Všichni na připravených cedulkách ukázali: Jirka.

Kdo toho nejvíc sní?

Tentokrát se shodli na tom nejmohutnějším: Kuba.

A kdo je nejlepší tanečník?

Jirka.

Na jejich počest vydával stánek se zmrzlinou speciální příchutě. Je libo Čupr pistáciovou, Jahodu jako beran, Jurkovu smetanu nebo Vanilla ice Rubeš?

Čeští šermíři po příletu z Paříže. Zleva Jakub Jurka, Michal Čupr, Jiří Beran a Martin Rubeš.

„Je to super. Jídlo nás spojuje, steaky jsme měli v Argentině a zmrzlinu zase v Paříži,“ usmíval se nejzkušenější z kvarteta Beran. „Jsem v komisi sportovců, která tuhle akci organizuje, ale teď jsem byl vyloučený, protože jsem sám soutěžil. Každý rok pro vítěze vymýšlíme něco, co by se jim mohlo líbit, tak jsem byl zvědavý, co to bude.“

Třiačtyřicetiletý kordista avizoval, že po olympijských hrách v Paříži ukončí kariéru, což také učinil, ale nedávno penzi opustil a představil se na mistrovství republiky.

„Republika je svátek, všichni se tam potkáváme a chtěl jsem kluky pozlobit,“ zdůvodnil. „První zápas ve skupině jsem prohrál, ale pak už to bylo dobré a málem vyšla i medaile.“

Jiří Beran po příletu z Paříže.

I když už na planši neřádí, pořád se v šermířském prostředí pohybuje. A je velmi zaneprázdněný.

„Vždycky jsem bojoval za to, aby náš sport byl vidět,“ popisuje. „Když jsme po školách jezdili dřív a říkali jsme, že bychom udělali sportovní den, tak nebyli zrovna nadšení, i když jsme říkali, že to uděláme zadarmo. Ale teď nás chtějí všude. Pořád pracujeme na tom, abychom byli vidět. Musíme obcházet partnery, abychom využili toho, co jsme do propagace našeho sportu vložili za poslední desítky let.“

A díky senzačnímu bronzu z Paříže, kde kordisté třetí místo vyfoukli domácím favoritům, i když proti nim výrazně zaostávali, si teď užívají velký zájem dětí.

„Mým snem je, aby si šermířskou masku dal na hlavu alespoň jednou každý Čech,“ prozrazuje Beran. „Na děti používám jako velkou zbraň medaili a funguje to. Jen když jsem šermoval sám, tak jsem měl víc volného času.“

Ale samozřejmě stíhá sledovat, jak se jeho kolegům z bronzového týmu daří. Zejména ho těší výkony pětadvacetiletého Jurky, který třeba na konci března na Světovém poháru v Marrákeši skončil druhý, čímž si stanovil nový nejlepší individuální výsledek v kariéře.

„Soupeři z něj mají strach a on si zase věří. Olympiáda mu obrovsky pomohla a umí z toho těžit,“ vypozoroval Beran. „Nejlepší šermířský věk je kolem 29 let, protože nejdřív toho potřebujete spoustu prohrát, natrénovat a zažít. Kuba v tomhle věku ještě není, a čím dřív se člověk nahoru dostane, tím déle tam může být.“

A tak je klidně možné, že „Ty brďo, steaky“ a „Ty brďo, zmrzlina“ zůstanou v českém sportovním menu natrvalo.