Kordista Čupr porazil na ME krajana Jurku a pak vypadl s pozdějším medailistou

Mistrovství Evropy v šermu v Plovdivu (Bulharsko): Muži - kord:

Finále: Di Veroli - Vismara (oba It.) 15:14,

semifinále: Di Veroli - Brinkmann (Něm.) 15:12, Vismara - Antkiewicz (Pol.) 15:7,...31. Čupr vyřazen v 3. kole, 35. Jurka, 39. Beran vyřazeni v 2. kole, 71. Rubeš (všichni ČR) vyřazen v kvalifikaci. Ženy - fleret:

Finále: Batiniová - Favarettová (obě It.) bez boje,

semifinále: Batiniová - Palumbová (It.) 15:12, Favarettová - Volpiová (It.) 15:9, ...50. Němcová (ČR) vyřazena v kvalifikaci.