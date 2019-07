Kopfstein o Balatonu: Zvolili jsme konzervativnější linii

V sobotní kvalifikaci si karlovarský pilot doletěl pro osmé místo, které mu do Round of 14 přisoudilo Američana Michaela Gouliana. Nebýt sekundové penalizace, obsadil by karlovarský pilot třetí příčku!

Tak moc bylo startovní pole vyrovnané. V souboji se zkušeným americkým pilotem pak vlétl do trati jako první. Nedělal chyby. A připsal si čas 1:00.37. Goulian však letěl velmi rychle a už od prvního mezičasu měl na svého českého soupeře náskok.

Nakonec byl o 522 tisícin rychlejší.

„Věděli jsme, že náš soupeř má rychlejší letadlo, které je v této rovné trati výhodou. Nesměli jsme si proto dovolit žádnou chybu a zvolili jsme konzervativnější linii. Letěl jsem nejlépe, jak jsem uměl. I když čas nebyl nejpomalejší, bohužel to nestačilo. Jsme ale rádi, že si odvážíme cenné body a těšíme se na závod v Japonsku,“ uvedl Petr Kopfstein.



Nejrychlejší motoristický sport planety měl nad Balatonem svou premiéru. Nad hladinu tohoto jezera se přesunul z Budapešti, která patřila k ikonickým místům šampionátu.

Za českým pilotem sem přijely tisícovky fanoušků, jejichž vlajky vlály podél celé závodní trati. „Chtěl bych jim poděkovat za jejich neskutečnou podporu, která pro nás byla velkou motivací,“ dodal Petr Kopfstein.

Letecký šampionát se tímto závodem rozloučil s Evropou. Poslední závod se uskuteční 7. a 8. září v japonské Čibě.