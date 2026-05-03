Kopecký v Dušanbe umí. Český judista na Grand Slamu zopakoval bronz

Třiadvacetiletý Kopecký utrpěl na turnaji v hlavním městě Tádžikistánu jedinou porážku od ruského soupeře Mansura Lorsanova, který českého reprezentanta přemohl v semifinále. V souboji o bronz někdejší medailista z mistrovství světa i Evropy juniorů předčil dalšího judistu z Ruska Eldara Allachverdijeva.
Kopecký byl na turnaji nasazený jako dvojka po Řekovi Theodorosu Tselidisovi. Do bojů o medaile postoupil po volném losu a výhrách nad domácím Saidrahimem Rahimovem a Nizozemcem Markusem van Dijkem.
Turnaj vyhrál Kopeckého přemožitel Lorsanov, který ve finále porazil bronzového olympijského medailistu Tselidise.