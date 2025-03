Čtvrtfinále extraligy volejbalistů mají jisté Benátky a Liberec, základní část pro Lvy

Již po předposledním kole bylo jisté, že za vítěznými Lvy Praha skončí v tabulce druhé Karlovarsko, z třetího místa vstoupí do play off Kladno a ze čtvrtého mistrovské České Budějovice. Už dříve se rozhodlo i o tom, že baráž s vítězem první ligy nemine poslední Ústí nad Labem.

Benátky udržely páté místo po výhře 3:1 v přímém souboji o postup v Příbrami. Liberec prohrál ve Zlíně dva úvodní sety, ten druhý přitom až po sáhodlouhé koncovce výsledkem 40:42, a nakonec nezískal v hale předposledního celku tabulky ani bod.

Mrzet to ale Duklu nemuselo, neboť Odolena Voda doma podlehla Brnu 2:3. Vítězství by Středočechy posunulo do čtvrtfinále, ale tie-break prohráli 14:16. Do rozhodujícího setu přitom vstoupili tříbodovou sérií a vedli ještě 10:9, závěr však nezvládli.

ČEZ extraliga volejbalistů 26. kolo České Budějovice - Ostrava 3:0 (14, 14, 21)

Nejvíce bodů: Pitner 14, Nikpúr 12, Brichta 11 - Chwastyk 12, Mazoch 6, Olsen 5. Lvi Praha - Kladno 3:0 (24, 20, 20)

Nejvíce bodů: Kollátor 18, Madsen 11, Ihnát 9 - Čeketa a Rempel po 13, Hänninen 11. Ústí nad Labem - Beskydy 3:0 (18, 18, 25)

Nejvíce bodů: Lank 14, Peruničič 11, Murray 9 - M. Kriško a Klimeš po 10, Přibyl 9. Odolena Voda - Brno 2:3 (23, -22, -21, 23, -14)

Nejvíce bodů: Derouillon 25, Hladík 17, Heiskanen 12 - Nadaždin 15, Thiessen, Kop a Baránek po 13. Zlín - Liberec 3:1 (20, 40, -23, 23)

Nejvíce bodů: Gilbert 27, Římal 24, Toman 11 - Petty 21, House 20, Trojanowicz 15. Příbram - Benátky nad Jizerou 1:3 (-19, 17, -20, -24)