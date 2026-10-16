Tým převzal v průběhu minulé sezony a vytáhl ho z posledního místa, teď věří, že s přestavěným kádrem se bude ode dna tabulky držet ještě dál. Už proto, že kvůli redukci nejvyšší soutěže na 12 účastníků padají do baráže hned dva nejslabší týmy, které se utkají o jediné místo v extralize s prvoligovým vítězem.
„Věřím, že nás se to týkat nebude. Věřím mužstvu, máme to dobře poskládané, je tu super parta, jsme dobře připraveni.“
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Volejbalista Suda o svém comebacku do Ústí: Už jsem nechtěl jen trénovat
Během přestávky Ústí opustilo kanadské trio Duncanson – Sorra – Haronga, zámořské hráče nahradili nahrávač Matěj Emmer z Českých Budějovic, ze Lvů Praha se vrátil Radek Suda a na blok přišel Patrik Marjov ze Slovanu Bratislava.
Během jedenáctitýdenní přípravy mužstvo odehrálo 14 zápasů, takže má kouč dokonalý přehled o silných stránkách i slabinách.
„Máme tři nové hráče, mužstvo si na sebe musí víc zvyknout. Trochu nám ještě vázne souhra, ale pracujeme na tom.“
Ústí udrželo druhého nejproduktivnějšího hráče minulé sezony Matouše Lanka, který společně se smečaři Sudou a Vodičkou utvoří silné útočné trio. „A spolu s dalšími oporami Korandou, Tibitanzlem, Kořínkem nebo Marjovem budeme tým, který bude kousat,“ je přesvědčený Koloušek.
Smečař Suda je v prognózách odvážný. „Když si nasadím růžové brýle, tak letos můžeme být i třetí. Což je samozřejmě vtip, ale první osmičku urvat můžeme,“ předpokládá navrátilec. „Doufám, že by nám to mohlo sednout. Snad to tady dopadne dobře, všichni pro to uděláme maximum. Nikdo tu už nechce mít starost s baráží, té se chceme vyhnout obloukem.“
O důležitější roli v týmu si výkony v přípravě řekli i mladí hráči jako sedmnáctiletý nahrávač Lukáš Jelínek či devatenáctiletý blokař Jiří Capek. „Určitě dostanou šanci. Do budoucna to jsou pro nás velmi perspektivní hráči,“ tuší trenér.
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Sezonu Kolouškův tým odstartuje v sobotu v Příbrami. „Je to velká neznámá, mají hodně cizinců, je tam nepříjemné prostředí pro soupeře. Hodně diváků, kravál, nízká střecha, o kterou podle nových pravidel můžeme hrát. Určitě to nebude lehký soupeř, z Příbrami se moc body nevozí. Ale je to otevřené a snad předvedeme dobrý výkon,“ přeje si kouč.
Doma se Ústí ukáže nejprve ve čtvrtek 22. října se Zlínem, pak ho čeká Kladno venku a následně domácí televizní souboj s Odolenou Vodou, kam přestoupil Kolouškův syn Matěj. „Bude to pro mě hodně pikantní zápas. Snad na něj diváky navnadíme dobrým vstupem do sezony,“ věří trenér. A dobrý má být pro Ústí i celý ročník.
„Česká extraliga má vyšší úroveň než slovenská, víc se tu pracuje s mládeží“
Patrik Marjov, blokař, slovenská posila Ústí
„V květnu mi přišla nabídka od Ústí, vždy jsem chtěl jít do zahraničí vyzkoušet si to, tak jsem to vzal a jsem rád, že jsem tady. Českou extraligu jsem sledoval už dřív, má vyšší úroveň než slovenská. Tam je jen sedm týmů, tady 13. Ve Slovanu Bratislava jsem získal dva tituly, je to nejlepší klub na Slovensku, jsou tam nejlepší podmínky. Byl to zatím vrchol mojí kariéry, ale věřím, že další úspěchy mě ještě čekají. V české extralize chodí víc diváků, je tam více vyrovnaných týmů. Sledoval jsem finále ligy i poháru, byl to pěkný volejbal. Někdy jsem až zíral, na jaké úrovni tady hráči jsou.
Ústí je menší město než Bratislava, ale vyhovuje mi to, je tu pěkně a klid. Líbí se mi, jak máme složený tým, věřím, že letos se baráži vyhneme a budeme hrát o první osmičku.
Je obdivuhodné, jaké má český volejbal poslední dobou úspěchy na mezinárodní úrovni, ať v mládežnických kategoriích, nebo i v dospělých. Je vidět, že s mládeží se tu víc pracuje, v tom je asi rozdíl proti Slovensku.
Mým snem je odehrát dobrou sezonu v Ústí nad Labem a časem se třeba posunout ještě výš. Ať už v rámci české extraligy, nebo získat angažmá někde v zahraničí. Lákalo by mě zahrát si třeba v Polsku nebo v Itálii.“