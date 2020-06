Veslař Synek proti kanoistům Fuksům. Jedou Kolo pro život

V okolí známé přehrady dojde i k poutavé konfrontaci špičkových českých sportovců. Na startu první akce seriálu totiž nebudou chybět nymburští kanoisté, sourozenecký tandem Martin a Petr Fuksovi, a také veslař z Brandýsa nad Labem Ondřej Synek, který si některé závody Kola pro život vybírá v rámci tréninku každoročně.

„Na Orlíku jsem dlouho nebyl, naposledy snad před patnácti lety, takže se tam hodně těším. A na kole jsem tam nejezdil ještě nikdy, bude to pro mě nová trať v nádherném prostředí,“ těší se Ondřej Synek.

„Kdyby moje sezona probíhala normálně a byly by olympijské hry v Tokiu, tak bych teď žádný závod určitě nejel hlavně z bezpečnostních důvodů, abych si něco neudělal. Ale protože je celý veslařský ročník skoro zrušený, tak je teď Kolo pro život perfektní variantou,“ dodává Synek.

S měřením sil na horských kolech má mnohem bohatší zkušenosti než jeho kolegové od vody. Pro Martina Fuksu půjde dokonce o absolutní novinku. „Ještě nikdy jsem závod na kole nejel, natož v rámci trasy dlouhé 57 kilometrů,“ přiznává s úsměvem populární olympionik a dodává: „Na prstech jedné ruky by se dalo spočítat, kolikrát jsem takovou vzdálenost ujel rekreačně. Je to pro mě prostě sportovní výzva, možnost vyzkoušet si vlastní limit.“

Jeho mladší sourozenec už jistou zkušenost má, to ale ještě sedlal mnohem menší bicykl než nyní. „Bylo mi deset roků a doma v Nymburce jsem zvládl tři kilometry. Tehdy jsem u toho málem umřel, takže jsem zvědavý, jak mě nyní budou bolet nohy,“ usmívá se Petr Fuksa.

Trénink na kole? „Bolel mě zadek a nohy“

Že by se mezi silnými chlapáky od vody zrodila čerstvá cyklistická rivalita? S tím se asi příliš počítat nedá. Synek bude v téhle partě vzhledem ke svým zkušenostem jasným favoritem.

„Doufám, že kluky porazím, i když asi taky pojedou rychle. Ale neberu to jako nějaký souboj. Spíš jsem rád, že se Kola pro život účastní také další sportovci,“ uvádí Synek, jemuž jeden z posledních tréninků před závodem Orlík Tour Kooperativy zhatila bouřka. „O víkendu jsem chtěl v rámci přípravy něco najet, ale kvůli počasí to nešlo. Snažím se jezdit dvakrát třikrát týdně a nějaké kilometry našlapat. Nejsem cyklista, takže to nejsou tisíce kilometrů, ale něco objezdím. A snažím se pořád zlepšovat,“ prozrazuje pětinásobný mistr světa.

I bratři Fuksové se snaží situaci nepodcenit a v rámci možností se na bikerskou trať připravit. A zatím prý nic moc. „Dali jsme si šedesát kilometrů, opravdu jen výletním tempem, takže nám to trvalo tři hodiny. Strašně mě bolel zadek a nohy,“ popisuje svou zkušenost Martin Fuksa.

„V závodě to ale bude určitě něco jiného. Věřím, že ostatní nás spolu s vrozenou soutěživostí dotáhnou k dobrému času,“ míní starší ze sourozenecké dvojice, který by prý Ondřeje Synka radši vyzval na souboj v úplně jiné disciplíně. Na kole se na jeho zdolání tak úplně necítí.

Čeští kanoisté Martin (vpravo) a Petr Fuksové

„Ondra Synek používá kolo v přípravě skoro pořád. Slyšel jsem, že veslaři obecně jezdí na kole neustále,“ srovnává Martin Fuksa, „to u nás kanoistů rozhodně není. Kdyby to byl závod v běhu, tak si myslím, že bychom šanci měli, ale na kole to budeme mít hodně těžké. Ale jsme sportovci a chceme vždycky ukázat to nejlepší. Budeme makat a snad neuděláme kanoistům ostudu.“

I Fuksovi by se za normálních okolností nyní chystali hlavně na olympiádu, kvůli pandemii koronaviru však museli plány pozměnit. Razantnější zapojení do cyklistického kalendáře ale zatím odmítají.

„Já zatím pojedu jen tento jeden závod na Orlíku a uvidím. I když je pravda, že po dojezdu prvního běžkařského závodu jsem si říkal, že už nikdy, ale za rok jsem jel znovu,“ říká Petr Fuksa, který stejně jako starší Martin na Orlíku nikdy nebyl. „Teď jsme si prohlíželi fotky z předchozích ročníků a prostředí vypadá opravdu nádherně. Jestli mi budou stačit síly, budu se i kochat,“ těší se méně zkušený z kanoistického dua.

