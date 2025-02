Přítel k repre, ona do Slavie. Kariéru jsem nechtěla uzavřít krachem, říká Knedlíková

„Krůček po krůčku už se dává všechno dohromady, snad už budou klidnější dny,“ říkala pro iDNES.cz Knedlíková, která společně s koučem Vipers a přítelem Tomášem Hlavatým kvapně řešila co dál.

„Všechno proběhlo hrozně rychle, mám pocit, že jsem se od té doby nestihla zastavit. Skončil klub, museli jsme vymyslet, co budeme dělat dál, kde budeme žít, jak se přestěhujeme.“

Nakonec zavedly spletité cesty sportovního prostředí oba do Česka.

Zatímco Hlavatý přijal nabídku trénovat společně s Danielem Čurdou ženskou reprezentaci, Knedlíková se dohodla na angažmá v DHC Slavia Praha, ze které se před jedenácti lety vydávala za úspěšnou evropskou kariérou.

„Hledali jsme variantu, díky které bychom si mohli být nablízku. Ale osobně jsem řešila, jestli mám vůbec pokračovat,“ přiznala šestinásobná vítězka Ligy mistryň. „Moje kariéra se chýlí ke konci, byla jsem smířená, že ji ve Vipers ukončím. Ale když přišel bankrot, řekla jsem si, že by byla škoda, uzavřít všechno zrovna krachem.“

Na další zahraniční štaci už se ale necítila, nechtěla se upisovat k delší spolupráci, ani se nakrátko seznamovat s novým klubem. Zároveň cítila, že je vhodná doba začít postupnou přípravu na fázi života bez házené.

„Proto mi přišlo nejlogičtější se pomalu vracet k oboru, který mám vystudovaný a dohrát kariéru na Slavii, v klubu, kde jsem mezi dospělými začínala,“ popisovala absolventa Vysoké školy ekonomické, kde vystudovala obor Zdanění a daňová politika.

Kromě tréninků a duelů s pražským celkem, kde by se měla po závěru sezony rozloučit, bude na jaře také pracovat.

Že by se ovšem příliš strachovala z období po házené, rozhodně nejde říct. „Věděla jsem, že sportovní kariéra jednou skončí. Bohužel to tak nemůže být napořád. I proto jsem chtěla dokončit vysokou školu, než jsem odešla do zahraničí, abych měla něco, k čemu se později budu moci vrátit. Přijde mi, že jsem na to mentálně přichystaná, ale uvidíme, jaká bude realita.“

Zatím si může vychutnávat nostalgii z návratu, ačkoliv se toho ve Slavii za ta léta hodně změnilo. „Zatím se vlastně se vším seznamuju,“ usmála se. „Ale někteří moji bývalí trenéři tam stále působí a cítila jsem, že mají z mého návratu upřímnou radost stejně jako vedení klubu.“

„Přijde mi to jako pěkná tečka. A doufám, že i pro holky ve Slavii budu přínosná a jejich kariéru nějak obohatím,“ přála si. Nastoupit má poprvé už v sobotu proti Šaľe, první domácí zápas si pak užije ve středu proti Porubě.

Ostré zápasy snad udělají jasnou oddělovací linii za pochmurným koncem v Kristiansandu.

Knedlíková totiž upozornila, že bankrot klubu, který ho poprvé oznámil a později odvolal už na podzim, rozhodně nebyl tak očekávaný, jak by se zvenčí mohlo zdát.

„Komunikace směrem k nám byla stále stejná a určitě nenasvědčovala takovému závěru. Ještě týden před koncem se s námi bavili, že sponzoři obnovují smlouvy. Nevypadalo to, že přijdeme v pondělí a řeknou nám, že je po všem,“ líčila a dodala, že Vipers aspoň hráčkám nedluží na výplatách: „V norském systému není možné, abychom nastupovaly a klub za to nezaplatil. Možná také proto Kristiansand zbankrotoval.“

Mnohé hráčky s rodinami přesto řešily ošemetnou situaci – jak si sehnat angažmá po více než polovině odehrané sezony.

Česká házenkářka Jana Knedlíková.

„Týmy už mívají uzavřené rozpočty a soupisky sestavené mnohdy i na další sezonu. Největší šance je, pokud je někde dlouhodobě zraněná hráčka, nebo třeba otěhotní,“ přiblížila Knedlíková.

Zároveň ale podotkla, že mezi hráčkami Vipers nepanovala nevlídná nálada, ba naopak, všechny se snažily hledět směrem k budoucnosti.

„Měla jsem spoluhráčku (Carin Strömbergovou), která přišla před sezonou ze zbankrotovaných Nantes. Ostatní holky už se jí ptaly, kam jde, aby tam náhodou nepodepsaly taky,“ vykládala s úsměvem.

Sama takové trable už neřeší a těší se na rozlučkové měsíce ve Slavii.