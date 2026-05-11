Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Klíma je zpět v házenkářské reprezentaci. Česku bude v play off o MS chybět Solák

Autor: ,
  14:17
Do české házenkářské reprezentace se na nadcházející play off kvalifikace mistrovství světa proti Francii po dvou letech vrací uzdravený kanonýr Matěj Klíma. Trenérům Michalu Brůnovi s Danielem Kubešem naopak nebude k dispozici jiná ze spojek Dominik Solák, který má zlomený prst.

Čeští házenkáři slaví postup na mistrovství světa, v odvetě play off kvalifikace v Brně jasně zdolali Rumunsko. V popředí Matěj Klíma. (12. května 2024) | foto: Patrik Uhlíř, ČTK

Svaz oznámil nominaci 17 hráčů na svém webu. Tým se v Brně sešel v pondělí, ve středu tam odehraje úvodní duel proti velkému favoritovi.

Klíma naposledy nastoupil za reprezentaci předloni v květnu v předchozím play off o světový šampionát, v němž český celek postoupil přes Rumunsko. Sedmadvacetiletá spojka Lipska poté zápolila s opakovanými zdravotními problémy a scházela na posledním mistrovství světa i Evropy.

„Po sérii zranění, které Matěj měl, jsme moc rádi, že se k nám připojí. Moc chtěl přijet na tento sraz. Chvíli potrvá, než se dostane do našeho systému. Je to kvalitní hráč, jeden z profilů české házené. Jsme moc rádi, že je zpátky,“ řekl Kubeš na adresu vítěze ankety o nejlepšího českého hráče sezony 2020/21.

Scházet proti Francii naopak bude jiná z hlavních opor Solák. V sedmnáctičlenné nominaci chybí také starší z bratrské dvojice Patzelových Vojtěch, premiéru v reprezentačním „áčku“ si odbyde Mikuláš Kabátník z pražské Dukly.

Český házenkář Dominik Solák v utkání proti Ukrajině.

„Solák je klíčový hráč jak v obraně, tak v útoku. Je jedním z vůdců, dokáže všechny strhnout pozitivním způsobem. Ztráta je to rozhodně citelná, kvalitních hráčů, jako je Solo, s českým pasem moc neběhá. Přejeme mu, aby se co nejrychleji uzdravil a mohl nám pomoci v kvalifikaci na podzim,“ uvedl Kubeš.

Jeho svěřenci budou v play off obrovským outsiderem a postup na šampionát by byl prvotřídní senzací. Francouzi dlouhodobě patří k absolutní špičce, byť poslední turnaje jim nevyšly. Na lednovém mistrovství Evropy zůstali bez medaile, na minulém světovém šampionátu získali bronz, s šesti zlaty jsou přitom historicky nejúspěšnější zemí.

„Francie je špičkový tým, fanoušci házené se mají na co těšit. Pokusíme se s obrovskou energií a nadšením vrhnout do zápasu, aby si to užili. Musíme hrát odvážně, útočně a navázat na předchozí práci. Třeba se nám povede Francii zaskočit,“ řekl Kubeš.

Úvodní zápas začne ve středu v Brně ve 20:00, odveta je na programu v neděli v Orleans.

Nominace Česka

Brankáři: Tomáš Mrkva (Lipsko/Něm.), Šimon Mizera (Ringsted/Dán.)

Levá křídla: Ondřej Skalický (Karviná), Pavel Chotěborský (Lovosice)

Levé spojky: Matěj Klíma (Lipsko/Něm.), Martin Březina, Mikuláš Kabátník (oba Dukla Praha), Daniel Bláha (Plzeň)

Střední spojky: Dušan Palát (Zubří), Jonáš Josef (Dukla Praha), Jonáš Patzel (Karviná)

Pravé spojky: Tomáš Piroch (Lipsko/Něm.), Filip Tůma (Nové Veselí)

Pravá křídla: Dominik Skopár (Plzeň), Jakub Štěrba (Minden/Něm.)

Pivoti: Daniel Režnický (Schaffhausen/Švýc.), Jan Užek (Karviná)

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Boissonová vs. ŠalkováTenis - - 11. 5. 2026:Boissonová vs. Šalková //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 1.69
  • -
  • 2.17
Svitolinová vs. BartůňkováTenis - Dvouhra - 4. kolo: - 11. 5. 2026:Svitolinová vs. Bartůňková //www.idnes.cz/sport
11. 5. 15:30
  • 1.14
  • -
  • 5.88
Krejčíková vs. Jiménezová KasintsevováTenis - - 11. 5. 2026:Krejčíková vs. Jiménezová Kasintsevová //www.idnes.cz/sport
11. 5. 16:00
  • 1.27
  • -
  • 3.32
Mrva vs. CinaTenis - - 11. 5. 2026:Mrva vs. Cina //www.idnes.cz/sport
11. 5. 16:40
  • 2.32
  • -
  • 1.54
Svrčina vs. BernetTenis - - 11. 5. 2026:Svrčina vs. Bernet //www.idnes.cz/sport
11. 5. 16:40
  • 1.29
  • -
  • 3.22
Opava vs. Artis BrnoFotbal - 28. kolo - 11. 5. 2026:Opava vs. Artis Brno //www.idnes.cz/sport
11. 5. 17:00
  • 2.30
  • 3.42
  • 2.96
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

Zemřel Kamil Holán. Zkušený český jezdec fatálně havaroval v kvalifikaci

Motocyklový závodník Kamil Holán byl hostem pořadu Rozstřel. (22.6.2017)

Po nehodě v kvalifikaci na závod superbiků North West 200 v Severním Irsku zemřel český motocyklový jezdec Kamil Holán. O smrtelné havárii informovala BBC i další média bez uvedení totožnosti...

Padl první doživotní zákaz. Slavia trestá fanouška, co napadl sparťana Surovčíka

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Ke sparťanskému brankáři se v závěrečných vyhrocených momentech pražského derby přiblížil zezadu a chrstnul mu kelímek s pivem přímo do obličeje. Teď už jeden z viníků předčasně ukončeného zápasu na...

Ty nejsi Vinícius, vole! Trenér Slovácka vyčinil Ouandovi, hned nato ho chválil

Slovácký útočník Adonija Ouanda v utkání proti Hradci Králové

Prozradil, že den před sobotním vítězným záchranářským soubojem na hřišti Dukly s ním měl až nepříjemnou rozpravu. „Říkám mu: Vole, ty nejsi Vinícius. Ty jsi hráč, který se musí dostat čelem k...

11. května 2026  14:30

Propadla se nám půda pod nohama, řekl vyřvaný Kozel po Hradci. Bod brát musíme

Jablonecký trenér Luboš Kozel

Jablonecký trenér Luboš Kozel motivoval tým v utkání s Hradcem Králové (1:1) tak, že na tiskovou konferenci dokonce přišel s vyřvanými hlasivkami. Hradec vedl až do 85. minuty, kdy se ale trefil...

11. května 2026  14:26

Klíma je zpět v házenkářské reprezentaci. Česku bude v play off o MS chybět Solák

Čeští házenkáři slaví postup na mistrovství světa, v odvetě play off...

Do české házenkářské reprezentace se na nadcházející play off kvalifikace mistrovství světa proti Francii po dvou letech vrací uzdravený kanonýr Matěj Klíma. Trenérům Michalu Brůnovi s Danielem...

11. května 2026  14:17

Hrdina? Ne, jsem jen potrhlý brankář, dušoval se Dobeš. Před davy zadržoval slzy

Kaiden Guhle (21) a Jakub Dobeš slaví vítězství Montrealu nad Buffalem.

Vysloužil si ovace vestoje a skandování celé haly. Český hokejový brankář Jakub Dobeš uchvacuje svými výkony v aktuálně probíhajícím play off zámořské NHL. V nedělním utkání proti Buffalu (6:2)...

11. května 2026  14:07

Dojemná vyznání i rodinné fotky. Jak české sportovkyně prožily Den matek?

Vzpomínky i dojemná vyznání. Jak vypadal Den matek u českých sportovkyň?

Druhá květnová neděle tradičně patří Dni matek, který si připomínají miliony lidí po celém světě. Sociální sítě tak zaplavily vzpomínky, poděkování i dojemná vyznání věnovaná maminkám. Připojila se k...

11. května 2026  14:06

Bratři do lajny? Bylo by to hezké, zasnil se druhý olomoucký Vitouch

Sparťan Michal Vitouch.

Já na bráchu, brácha na mě. Hokejoví sourozenci David a Michal Vitouchovi se navzájem provázejí celou dosavadní kariéru, kterou spojili především s pražskou Spartou a prvoligovými Litoměřicemi. Teď...

11. května 2026

Sudí Rouček vyloučil v derby slávistu Chorého správně, řekla komise

Slávistický útočník Tomáš Chorý (vpravo) v souboji se sparťanským obráncem...

Srazili se přímo pod kotlem sparťanských příznivců, kteří oba ležící fotbalisty zasypali párem světlic. Za faul loktem slávistického útočníka Tomáše Chorého na soupeře Asgera Sörensena pak sudí Karel...

11. května 2026  13:50

Reprezentační brankář Pavlát se vrací z Finska do extraligy, posílí Kladno

Dominik Pavlát ve výstroji Ilves Tampere.

Hokejové Kladno získalo hvězdnou posilu do brankoviště. Do kádru extraligových Rytířů přichází reprezentační gólman Dominik Pavlát, jehož jméno nechybí v nominaci kouče národního týmu Radima Rulíka...

11. května 2026  13:40

Ráno mu zemřel otec, večer slavil titul. Flick prožil nejtěžší den kariéry

Hansi Flick během oslav mistrovského titulu Barcelony.

Trenér Barcelony Hans Flick má za sebou mimořádně náročný den. Jen několik hodin poté, co se dozvěděl o smrti svého otce, vedl katalánský klub do prestižního El Clásica proti Realu Madrid. Barcelona...

11. května 2026  13:19

Reprezentace se vrátí na Letnou. V přípravě na MS ji prozkouší Kosovo

Tomáš Souček utěšuje neúspěšného exekutora v penaltovém rozstřelu Mojmíra...

Česká fotbalová reprezentace odehraje před mistrovstvím světa v Americe 31. května přípravný zápas v Praze na Letné proti Kosovu. Na svém webu o tom informovala Fotbalová asociace ČR (FAČR). Soupeře...

11. května 2026  13:17

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nosková si v Římě čtvrtfinále nezahraje, prohrála s přemožitelkou Sabalenkové

Linda Nosková odehrává míček na turnaji v Římě.

Třináctá tenistka světového žebříčku Linda Nosková do čtvrtfinále antukového turnaje v Římě nepostoupila. S Rumunkou Soranou Cirsteaovou prohrála v italské metropoli 2:6, 4:6. Utkání proti nasazené...

11. května 2026  13:03

Krok do neznáma. Tak se předveďte! Mladí test zvládli, teď se ale očekávají výsledky

Radim Rulík v utkání se Švýcarskem na Švédských hrách.

Usedl za stůl, nasadil si brýle a spustil. Při této příležitosti a v roli kouče národního týmu naposledy. Radim Rulík přečetl pětadvacet jmen, která s ním odcestují do Švýcarska. Mezi nimi i taková,...

11. května 2026  12:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.