Klíma je zpět v házenkářské reprezentaci. Česku bude v play off o MS chybět Solák

Svaz oznámil nominaci 17 hráčů na svém webu. Tým se v Brně sešel v pondělí, ve středu tam odehraje úvodní duel proti velkému favoritovi.
Klíma naposledy nastoupil za reprezentaci předloni v květnu v předchozím play off o světový šampionát, v němž český celek postoupil přes Rumunsko. Sedmadvacetiletá spojka Lipska poté zápolila s opakovanými zdravotními problémy a scházela na posledním mistrovství světa i Evropy.
„Po sérii zranění, které Matěj měl, jsme moc rádi, že se k nám připojí. Moc chtěl přijet na tento sraz. Chvíli potrvá, než se dostane do našeho systému. Je to kvalitní hráč, jeden z profilů české házené. Jsme moc rádi, že je zpátky,“ řekl Kubeš na adresu vítěze ankety o nejlepšího českého hráče sezony 2020/21.
Scházet proti Francii naopak bude jiná z hlavních opor Solák. V sedmnáctičlenné nominaci chybí také starší z bratrské dvojice Patzelových Vojtěch, premiéru v reprezentačním „áčku“ si odbyde Mikuláš Kabátník z pražské Dukly.
„Solák je klíčový hráč jak v obraně, tak v útoku. Je jedním z vůdců, dokáže všechny strhnout pozitivním způsobem. Ztráta je to rozhodně citelná, kvalitních hráčů, jako je Solo, s českým pasem moc neběhá. Přejeme mu, aby se co nejrychleji uzdravil a mohl nám pomoci v kvalifikaci na podzim,“ uvedl Kubeš.
Jeho svěřenci budou v play off obrovským outsiderem a postup na šampionát by byl prvotřídní senzací. Francouzi dlouhodobě patří k absolutní špičce, byť poslední turnaje jim nevyšly. Na lednovém mistrovství Evropy zůstali bez medaile, na minulém světovém šampionátu získali bronz, s šesti zlaty jsou přitom historicky nejúspěšnější zemí.
„Francie je špičkový tým, fanoušci házené se mají na co těšit. Pokusíme se s obrovskou energií a nadšením vrhnout do zápasu, aby si to užili. Musíme hrát odvážně, útočně a navázat na předchozí práci. Třeba se nám povede Francii zaskočit,“ řekl Kubeš.
Úvodní zápas začne ve středu v Brně ve 20:00, odveta je na programu v neděli v Orleans.
Nominace Česka
Brankáři: Tomáš Mrkva (Lipsko/Něm.), Šimon Mizera (Ringsted/Dán.)
Levá křídla: Ondřej Skalický (Karviná), Pavel Chotěborský (Lovosice)
Levé spojky: Matěj Klíma (Lipsko/Něm.), Martin Březina, Mikuláš Kabátník (oba Dukla Praha), Daniel Bláha (Plzeň)
Střední spojky: Dušan Palát (Zubří), Jonáš Josef (Dukla Praha), Jonáš Patzel (Karviná)
Pravé spojky: Tomáš Piroch (Lipsko/Něm.), Filip Tůma (Nové Veselí)
Pravá křídla: Dominik Skopár (Plzeň), Jakub Štěrba (Minden/Něm.)
Pivoti: Daniel Režnický (Schaffhausen/Švýc.), Jan Užek (Karviná)