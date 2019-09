Osmitisícová horolezkyně: S nikým nesoutěžím, leda sama se sebou

Není lezení po osmitisícovkách spíš mužský sport?

Otázka zní, jestli je to vůbec sport. Ve výškovém horolezectví nejsou žádná přesně daná pravidla ani měřitelný výkon. Nikdo vám neříká, že se musíte vejít do limitů. Na rozdíl třeba od fotbalu v horách chybí jasně vymezený prostor hřiště, kde se nesmíte dostat do ofsajdu. Nejsou tam dvě branky, poločasy ani stopky. Je jen na vás, co si v lezení najdete a jaký rozměr mu dáte. Může to být relax, únik z reality běžného života… Právě to je na lezení nejkrásnější. Pro mě osobně je lezení bytostně osobní záležitost.