Ptala byste se stejně, kdybych byla muž? zlobila se česká přemožitelka K2

Byla jste na nejvyšších horách světa. Může vás vůbec nějaký další vrchol ještě uspokojit?

Jasně že ano. Výškově sice můžu jít už jen níž, ale rozhodování, kam se vrhnu příště, je zároveň mnohem zábavnější a svobodnější. Odškrtla jsem si to, co jsem si vysnila. Měla jsem klapky na očích a šla za jedním cílem, k němuž byla cesta náročnější a delší, než jsem si myslela. Teď mám před sebou nepopsaný list papíru. Připadám si jako v cukrárně, kde si můžu vybírat sladkosti. I když bych mohla přidávat do sbírky další osmitisícovky, není to pro mě meta. Hory stále beru jako koníček a zálibu.