Triatlonistku dohnal k sebevraždě, trenér-tyran jde na sedm let do vězení

16:22

Jihokorejský triatlonový trenér Kim Gjo-bong jde na sedm let do vězení. Soud v Tegu ho potrestal za týrání nadějné závodnice Čche Sok-hjon, která kvůli fyzickým i verbálním útokům loni ve spáchala sebevraždu. Bylo jí 22 let.