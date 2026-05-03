Poprvé slaví vítězství v nejstarším americkém dostihu v roli trenéra žena, o přípravu Golden Tempo se stará Cherie DeVauxová.
Golden Tempo byl ještě v polovině závěrečného oblouku před cílovou rovinou na úplném chvostu osmnáctičlenného pole. Postupně se ale začal prodírat vpřed a navzdory tomu, že musel soupeře i obíhat, dotáhl nakonec zvnějšku závod k vítězství těsně před favorizovaným Renegadem, v jehož sedle byl Ortizův bratr Irad.
„Jsem šťastná za Golden Tempo a Josého, který odvedl skvělou práci a dostal ho tam. Byli tak daleko vzadu... Hrozně tomu koni věřil. Takhle on běhá,“ konstatovala trenérka DeVauxová a vyjádřila se i ke svému historickému zápisu. „Jsem ráda, že mohu reprezentovat všechny ženy světa. Můžeme dělat cokoli, na co si vzpomeneme,“ řekla čtyřiačtyřicetiletá Američanka.
Štěstím zářil i Ortiz. „Tohle je splněný sen, významnější dostih pro mě neexistuje. Věděl jsem, že můj kůň má silný záběr, takže jsem neměl zájem držet se vepředu,“ prohlásil dvaatřicetiletý žokej, jenž má v kariéře na kontě přes 3500 vítězství. Dodal, že i o rok starší bratr může být pyšný, jak závod zvládl. „Jeho kůň zajel velmi dobrý dostih. Ale byl to můj den, den Golden Tempa a jsem šťastný za Cherie a za majitele,“ řekl José Ortiz, který završil povedený víkend poté, co už v pátek vyhrál Kentucky Oaks v sedle Always a Runner. Takový double dokázal jako devátý jezdec v historii.
Kentucky Derby, v kterém Golden Tempo získal pro majitele odměnu 3,1 milionu dolarů (64,43 milionu korun), je prvním dostihem americké Trojkoruny. Následovat bude 16. května Preakness Stakes a nakonec přijde 6. června na řadu Belmont Stakes.