To je po smrti. Plavce už po kolapsu lékaři nezachránili

Ostatní sporty

Zvětšit fotografii Plavec Kenneth To na světovém šampionátu v krátkém bazénu v Dubaji. | foto: AP

dnes 12:31

V šestadvaceti letech zemřel plavec Kenneth To. Dlouholetý reprezentant Austrálie a medailista ze světových šampionátů po jednom z tréninků na soustředění v USA zkolaboval. Poté, co se rodák z Hongkongu zhroutil v šatně, byl převezen do nemocnice, kde jej však lékaři nedokázali udržet při životě.

Největšího individuálního úspěchu dosáhl To v roce 2012, kdy na mistrovství světa v krátkém bazénu v Istanbulu vybojoval stříbro v polohovém závodě na 100 metrů a celkově pak ovládl Světový pohár. V dalším roce se podílel na stříbru australské polohové štafety na „velkém“ mistrovství světa v Barceloně. V Austrálii žil od dvou let a v jejích barvách vybojoval i šest medailí na olympijských hrách mládeže v roce 2010 v Singapuru a v kariéře vytvořil řadu národních rekordů. Od roku 2017 reprezentoval rodný Hongkong, na loňském MS v krátkém bazénu v Chang-čou skončil šestý na polohové stovce a v současné době se připravoval na olympijské hry v Tokiu. V USA byl na tříměsíčním kempu, kolaps ho postihl v areálu University of Florida v Gainesville. O jeho smrti informoval hongkongský sportovní institut.